Экономика

Минэкономразвития ухудшило прогноз по реальным доходам россиянАБН 01:37

Реальные доходы жителей России сокращаются с 2014 года. По итогам 2018 года доходы, по данным Росстата, в среднем сократились на 0,2%.
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РБК: Минэкономразвития ухудшило прогноз по реальным доходам населения в 2020 году

ТАСС06:27

Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту реальных доходов и инвестиций

Новая газета02:48

Минэкономразвития ухудшило прогноз по реальным доходам и инвестициям

РБК00:00

Российское правительство ухудшило прогноз по доходам граждан

URA.Ru02:03

Минэкономразвития ухудшило прогноз по реальным доходам и инвестициям

ПРАЙМ01:42

Минэкономразвития ухудшило прогноз по реальным доходам россиян

АБН01:37

Махинации да ухищрения – экономист о статистике роста доходов граждан РФ

REGNUM05:42
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 11:45, Ашберн
Происшествия

В суде зачитали расшифровку конфликта Кокорина и Мамаева с Соловчуком с записи регистратора

Обновлено в 08:05
Происшествия

В Смоленске около здания областной администрации провалился асфальт

Все оперативные службы Смоленска устраняют глубокий провал асфальта, образовавшийся недалеко от здания администрации Смоленской области, сообщил РИА Новости представитель мэрии города.
Обновлено в 09:42
Армия и оружие

Генерал Сердюков возглавил российские войска в Сирии

Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков возглавил российскую группировку войск в Сирии, сменив генерал-полковника Сергея Суровикина, который пробыл на этом посту более года, сообщают СМИ.
Обновлено в 05:10
Политика

Михаил Горбачев пойдет на выборы в парламент Индонезии

На парламентских выборах в Индонезии свою кандидатуру выдвинул Михаил Горбачев — местный житель, названный в честь первого и единственного президента Советского Союза, пишет New Straits Times.
Обновлено в 08:25
Политика

Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире

Обновлено вчера в 21:44
Происшествия

Свидетель подтвердил, что Пак оскорбил компанию Кокорина и Мамаева

Обновлено в 08:54
Политика

СК объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины Гриценко

«В суд поступило ходатайство о заочном аресте Гриценко Анатолия Степановича, он объявлен в международный розыск», — заявила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царёва.
Обновлено в 03:57
Политика

Матвиенко объяснила позицию России по возвращению в ПАСЕ

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что делегация России не вернётся к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), так как в организации пока остаётся возможность её дискриминации.
Обновлено в 06:38
Спорт

Российские фигуристы занимают третье место на командном ЧМ в Фукуоке

По итогам двух дней командного чемпионата мира сборная России осталась третьей, но сократила отставание от японских фигуристов до девяти очков, половину из которых вполне могут отыграть Забияко и Энберт в произвольной программе пар.
Обновлено в 10:04
Космос

На МКС произошла утечка нескольких десятков килограммов жидкого метана

Обновлено в 10:30
Футбол

Гулиев извинился перед болельщиками после инцидента с пешеходом

Обновлено в 05:44
Происшествия

СКР пообещал отказаться от идеи сажать врачей за неумышленные ошибки

Совместная рабочая группа Следственного комитета (СКР) и Национальной медицинской палаты разработала изменения в проект поправок в Уголовный кодекс об ответственности за врачебные ошибки, сообщается на сайте СКР.
Обновлено в 04:49
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли задумала вернуть Брэда Питта

Анджелина Джоли затягивает бракоразводный процесс, так как хочет вернуть Брэда Питта в семью.
Обновлено в 08:15
Политика

Путин отметил успешную работу Volkswagen в России

Президент России Владимир Путин 12 апреля на встрече с гендиректором автопроизводителя Volkswagen Group Гербертом Диссом отметил успешную работу автоконцерна в стране, сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:15
Общество

Суд признал незаконным запрет «Победы» на провоз оружия

Щербинский суд Москвы признал незаконным запрет авиакомпании «Победа» на провоз огнестрельного оружия и боеприпасов на ее самолетах, сообщили РБК в пресс-службе суда.
Обновлено в 11:19
Политика

Зеленский приехал во дворец на встречу с Макроном

Обновлено в 09:31
Политика

Казахстан ответил на предложение вывести Байконур из аренды РФ

Ранее News.ru писал, что Казахстан рассматривает вопрос прекращения аренды Россией города Байконур.
Обновлено в 06:09
Армия и оружие

Канадский депутат пригрозил перебросить подлодки НАТО в Черное море

Депутат палаты общин Канады Джеймс Безан призвал участников НАТО увеличить присутствие в Черном море.
Обновлено в 10:06
Общество

Во ФСИН появится должность инструктора по оздоровительной гимнастике

Должности инструкторов по оздоровительной гимнастике появятся в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) России, сообщил замглавы ведомства Валерий Максименко.
Обновлено в 07:50
Армия и оружие

ВСУ понесли потери при попытке прорваться в ДНР

Обновлено в 05:52
Происшествия

Массовая драка в Казани: подростки жестоко избили сверстника

Полиция Казани получила сообщение об избиении подростками сверстника.
Обновлено в 07:56
Спорт

Нагорный не верит, что сможет взять медали на коне и на кольцах

Спортсмен выиграл золото в личном многоборье, но сомневается, что сможет попасть в призы на кольцах и на коне.
Обновлено в 11:21
Происшествия

Киллер застрелил российского бизнесмена в его особняке

По информации издания, инцидент произошел утром в пятницу, 12 апреля, в трехэтажном особняке бизнесмена на Полевой улице в Парголово (Выборгский район города).
Обновлено в 10:42
Политика

Путин не поедет во Францию на 75-летие высадки союзников в Нормандии

Президент России Владимир Путин не планирует участвовать в мероприятиях во Франции, которые посвящены 75-летию высадки союзников в Нормандии.
Обновлено в 07:23
Хоккей

Наместников не сможет присоединиться к сборной из-за травмы

Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Владислав Наместников не сможет присоединиться к сборной России из-за травмы, сообщает официальный Твиттер Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 09:48
Происшествия

Суд перевел Майкла Калви под домашний арест

Басманный суд Москвы по ходатайству следствия изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест старшему партнеру и основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви, обвиняемому в мошенничестве, передал корреспондент "Интерфакса".
Обновлено вчера в 09:02
Происшествия

Священник-педофил из Липина Бора осужден на 4,5 года колонии

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Обновлено в 10:06
Происшествия

Угроза взрыва в комплексе «Ватутинки» в Новой Москве оказалась ложной

Ранее сообщалось, что более 200 человек эвакуированы из оздоровительного комплекса "Ватутинки" в Новой Москве после сообщения об угрозе взрыва.
Обновлено в 11:27
Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах

Обновлено в 11:04
Общество

Снимок российского фотографа признан одним из лучших за 2018 год

Обновлено в 02:44
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