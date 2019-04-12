Экономика
Минэкономразвития ухудшило прогноз по реальным доходам россиянАБН 01:37
Реальные доходы жителей России сокращаются с 2014 года. По итогам 2018 года доходы, по данным Росстата, в среднем сократились на 0,2%.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 11:45, Ашберн
Происшествия
В суде зачитали расшифровку конфликта Кокорина и Мамаева с Соловчуком с записи регистратора
Обновлено в 08:05
Происшествия
В Смоленске около здания областной администрации провалился асфальт
Все оперативные службы Смоленска устраняют глубокий провал асфальта, образовавшийся недалеко от здания администрации Смоленской области, сообщил РИА Новости представитель мэрии города.
Обновлено в 09:42
Армия и оружие
Генерал Сердюков возглавил российские войска в Сирии
Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков возглавил российскую группировку войск в Сирии, сменив генерал-полковника Сергея Суровикина, который пробыл на этом посту более года, сообщают СМИ.
Обновлено в 05:10
Политика
Михаил Горбачев пойдет на выборы в парламент Индонезии
На парламентских выборах в Индонезии свою кандидатуру выдвинул Михаил Горбачев — местный житель, названный в честь первого и единственного президента Советского Союза, пишет New Straits Times.
Обновлено в 08:25
Политика
Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире
Обновлено вчера в 21:44
Политика
СК объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины Гриценко
«В суд поступило ходатайство о заочном аресте Гриценко Анатолия Степановича, он объявлен в международный розыск», — заявила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царёва.
Обновлено в 03:57
Политика
Матвиенко объяснила позицию России по возвращению в ПАСЕ
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что делегация России не вернётся к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), так как в организации пока остаётся возможность её дискриминации.
Обновлено в 06:38
Спорт
Российские фигуристы занимают третье место на командном ЧМ в Фукуоке
По итогам двух дней командного чемпионата мира сборная России осталась третьей, но сократила отставание от японских фигуристов до девяти очков, половину из которых вполне могут отыграть Забияко и Энберт в произвольной программе пар.
Обновлено в 10:04
Происшествия
СКР пообещал отказаться от идеи сажать врачей за неумышленные ошибки
Совместная рабочая группа Следственного комитета (СКР) и Национальной медицинской палаты разработала изменения в проект поправок в Уголовный кодекс об ответственности за врачебные ошибки, сообщается на сайте СКР.
Обновлено в 04:49
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли задумала вернуть Брэда Питта
Анджелина Джоли затягивает бракоразводный процесс, так как хочет вернуть Брэда Питта в семью.
Обновлено в 08:15
Политика
Путин отметил успешную работу Volkswagen в России
Президент России Владимир Путин 12 апреля на встрече с гендиректором автопроизводителя Volkswagen Group Гербертом Диссом отметил успешную работу автоконцерна в стране, сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:15
Общество
Суд признал незаконным запрет «Победы» на провоз оружия
Щербинский суд Москвы признал незаконным запрет авиакомпании «Победа» на провоз огнестрельного оружия и боеприпасов на ее самолетах, сообщили РБК в пресс-службе суда.
Обновлено в 11:19
Политика
Зеленский приехал во дворец на встречу с Макроном
Обновлено в 09:31
Политика
Казахстан ответил на предложение вывести Байконур из аренды РФ
Ранее News.ru писал, что Казахстан рассматривает вопрос прекращения аренды Россией города Байконур.
Обновлено в 06:09
Армия и оружие
Канадский депутат пригрозил перебросить подлодки НАТО в Черное море
Депутат палаты общин Канады Джеймс Безан призвал участников НАТО увеличить присутствие в Черном море.
Обновлено в 10:06
Общество
Во ФСИН появится должность инструктора по оздоровительной гимнастике
Должности инструкторов по оздоровительной гимнастике появятся в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) России, сообщил замглавы ведомства Валерий Максименко.
Обновлено в 07:50
Армия и оружие
ВСУ понесли потери при попытке прорваться в ДНР
Обновлено в 05:52
Происшествия
Массовая драка в Казани: подростки жестоко избили сверстника
Полиция Казани получила сообщение об избиении подростками сверстника.
Обновлено в 07:56
Спорт
Нагорный не верит, что сможет взять медали на коне и на кольцах
Спортсмен выиграл золото в личном многоборье, но сомневается, что сможет попасть в призы на кольцах и на коне.
Обновлено в 11:21
Происшествия
Киллер застрелил российского бизнесмена в его особняке
По информации издания, инцидент произошел утром в пятницу, 12 апреля, в трехэтажном особняке бизнесмена на Полевой улице в Парголово (Выборгский район города).
Обновлено в 10:42
Политика
Путин не поедет во Францию на 75-летие высадки союзников в Нормандии
Президент России Владимир Путин не планирует участвовать в мероприятиях во Франции, которые посвящены 75-летию высадки союзников в Нормандии.
Обновлено в 07:23
Хоккей
Наместников не сможет присоединиться к сборной из-за травмы
Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Владислав Наместников не сможет присоединиться к сборной России из-за травмы, сообщает официальный Твиттер Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 09:48
Происшествия
Суд перевел Майкла Калви под домашний арест
Басманный суд Москвы по ходатайству следствия изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест старшему партнеру и основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви, обвиняемому в мошенничестве, передал корреспондент "Интерфакса".
Обновлено вчера в 09:02
Происшествия
Священник-педофил из Липина Бора осужден на 4,5 года колонии
Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Обновлено в 10:06
Происшествия
Угроза взрыва в комплексе «Ватутинки» в Новой Москве оказалась ложной
Ранее сообщалось, что более 200 человек эвакуированы из оздоровительного комплекса "Ватутинки" в Новой Москве после сообщения об угрозе взрыва.
Обновлено в 11:27
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах
Обновлено в 11:04