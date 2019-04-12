Экономика
Минэкономразвития ухудшило прогноз по реальным доходам россиянАБН 01:37
Реальные доходы жителей России сокращаются с 2014 года. По итогам 2018 года доходы, по данным Росстата, в среднем сократились на 0,2%.
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Политика
Зеленский и Порошенко устроили перепалку в прямом эфире
Обновлено в 06:27
Спорт
Загитова рассказала о страхе опозорить Россию
Обновлено в 12:38
Общество
Декларация Арашукова за 2018 год не появилась на сайте Совфеда
Декларация о доходах задержанного ранее Рауфа Арашукова, отстраненного от работы сенатора, за 2018 год не появилась на сайте Совета Федерации РФ вместе с данными о доходах коллег.
Обновлено в 11:20
Космос
Первый частный луноход разбился при посадке
Обновлено в 01:56
Политика
Экс-глава военной разведки Венесуэлы задержан в Испании
Полиция испанской столицы Мадрида по запросу США задержала бывшего главу военной разведки Венесуэлы и депутата Нацассамблеи Уго Карвахаля.
Обновлено в 13:54
Политика
Польша не пустила российский парусник в свои воды
Польша запретила российскому паруснику "Седов" вход в территориальные воды страны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:04
Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено 10 апреля в 09:47
Политика
Украина объявила в розыск капитана «Норда»
На Украине капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко объявили в розыск, передает РИА Новости.
Обновлено в 07:54
Экономика
Полпред президента в ПФО оказался в 76 раз богаче Путина
Лидером «рейтинга доходов» российских чиновников оказался полпред президента в Приволжском ФО Игорь Комаров: в 2018 году его доход составил 657,2 млн рублей.
Обновлено в 11:56
Происшествия
Кокорин и Мамаев на суде поздравили свидетеля с рождением ребёнка
Официант «Кофемании» Илья Павлов, являющийся свидетелем на суде по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева, рассказал, что запомнил об инциденте, в котором футболисты конфликтовали с чиновником Минпромторга Денисом Паком и директором ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным.
Обновлено в 08:34
Политика
Папа Римский поцеловал ноги лидерам Южного Судана
Обновлено в 12:51
Кино
Мединский порекомендовал перенести старт проката фильма «Братство»
Министр культуры РФ Владимир Мединский выступил с предложением перенести старт проката фильма режиссера Павла Лунгина «Братство» с 9 мая на другую дату.
Обновлено в 13:34
Экономика
Кирилл Селезнев покинул «Газпром» ради СПГ
Кирилл Селезнев, входящий в ближний круг главы «Газпрома» Алексея Миллера, покидает «Газпром» после 18 лет работы.
Обновлено в 13:19
Политика
США ввели новые санкции против Венесуэлы
США внесли в санкционные списки по Венесуэле четыре компании и девять танкеров, говорится в распространенном в пятницу сообщении минфина США.
Обновлено в 14:26
Происшествия
В центре Москвы водитель BMW обстрелял водителя трактора
Водитель BMW в ходе дорожного конфликта на Садово-Кудринской улице в центре Москвы открыл стрельбу по водителю трактора.
Обновлено в 14:07
Армия и оружие
Названы предпочтения московских призывников
Больше всего московские призывники хотят служить в спецназе и в Воздушно-десантных войсках (ВДВ).
Обновлено в 08:09
Общество
Шторм мешает лодке Конюхова достичь мыса Горн
Штормовая погода с десятиметровыми волнами, снегом и встречным ветром мешают вёсельной лодке мореплавателя Фёдора Конюхова достичь мыса Горн, сообщил РИА Новости руководитель штаба экспедиции Оскар Конюхов.
Обновлено в 13:26
Футбол
«Крылья Советов» на своем поле победили «Рубин»
Обновлено в 14:13
Экономика
В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ
В открытом доступе на специализированных сайтах оказались данные о 120 тысячах клиентов, сообщила газета "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:05
Общество
Дорожный набор «Аэрофлота» для бизнес-класса признали лучшим в Европе
Российская компания «Аэрофлот» удостоена престижной премии 2019 PAX International Readership Awards за свой набор для бизнес-класса.
Обновлено в 12:23
Политика
В Сети появилось продолжение ролика с Зеленским и фурой
Ранее в Сети появилось видео, где Зеленского сбивает грузовик, после чего появятся белая дорожка из порошка.
Обновлено в 04:25
Шоу-бизнес
Ксения Бородина и Курбан Омаров решили расстаться с автомобилем
Ксения Бородина и Курбан Омаров сообщили о расставании с автомобилем.
Обновлено в 03:01
Общество
Талия Минуллина объяснила, почему в Татарстане нет служебных романов
Напомним, руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина отказалась от подаренного в Международный женский день автомобиля Porsche ради инвестиций в республиканскую экономику.
Обновлено в 10:54
Происшествия
Забитого камнями до смерти мужчину нашли на северо-востоке Москвы
На северо-востоке Москвы в пойме реки нашли тело избитого до смерти мужчины, передает агентство "Москва". с сообщением об обнаружении трупа обратились прохожие.
Обновлено в 13:54
Политика
ЕС может ввести ответные пошлины на товары из США
Президент США Дональд Трамп подтвердил 9 апреля планы ввести пошлины на товары из ЕС в ответ на субсидирование Евросоюзом авиастроительной компании Airbus ("Эрбас").
Обновлено в 13:30
Общество
Пулковский парк благоустроят за 200 млн рублей
Обновлено в 10:45
Армия и оружие
Беспилотник США заметили у границ России
У западных границ России выполнил разведку американский разведывательный беспилотник RQ-4B-40 Global Hawk, следует из данных мониторингового ресурса PlaneRadar.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Полиция: в Тюмени идут межведомственные учения
Как официально рассказали изданию Nash Gorod в полиции, в районе Маяка на данный момент проходят учения.
Обновлено в 14:43
Наука
Назван максимально быстрый способ бросить курить
Обновлено в 12:34