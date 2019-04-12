Экономика
Минэкономразвития ухудшило прогноз по реальным доходам россиянАБН 01:37
Реальные доходы жителей России сокращаются с 2014 года. По итогам 2018 года доходы, по данным Росстата, в среднем сократились на 0,2%.
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Авто
Новая Mazda3 получит спортивную версию
Обновлено вчера в 18:05
Политика
Штаб Зеленского прокомментировал его перепалку с Порошенко
Представитель избирательного штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков прокомментировал его перепалку с Петром Порошенко.
Обновлено в 07:18
Космос
В Москве участники космического эксперимента имитируют лунную экспедицию
За закрытыми дверями в полной изоляции отмечают День космонавтики шестеро участников уникального эксперимента: четверо россиян и двое американцев в течение четырех месяцев имитируют полёт на Луну.
Обновлено в 07:40
Происшествия
В Бурятии возбуждено дело из-за смерти пациента в подсобке больницы
По факту смерти пациента, запертого в подсобке Баргузинской центральной районной больницы Бурятии, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Лучший эстонский спецслужбист задержан за шпионаж в пользу России
Полиция безопасности Эстонии (КАПО) задержала экс-сотрудника этого ведомства Владимира Куликова по подозрению в шпионаже на Россию, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 05:50
Гаджеты
Acer выпустила новый ноутбук-трансформер Acer Spin
Обновлено вчера в 12:21
Политика
Британская полиция задержала Джулиана Ассанжа
В Лондоне задержан основатель Wikileaks Джулиан Ассанж. Об этом сообщили в Скотленд-Ярде.
Обновлено вчера в 05:38
Происшествия
В Краснодаре завели дело на избивших парня полицейских
По данным следствия, полицейские, не выяснив, совершает ли он правонарушение либо преступление, ударили его по ноге резиновой дубинкой, затем инспектор "нанес не менее двух ударов ногами".
Обновлено в 06:48
Экономика
Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян
Реальная заработная плата россиян выросла в 2018 году на 6,8%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии.
Обновлено в 03:53
Общество
Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертности
В прошлом году самый высокий уровень смертности зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты.
Обновлено в 04:33
Спорт
Синицина и Кацалапов стали вторыми в произвольном танце на ЧМ
После выступления Синициной и Кацалапова на счету сборной России 61 балл, наша команда идет на третьем месте в общем зачете.
Обновлено в 06:00
Политика
Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое
Обновлено в 08:21
Политика
Владимир Путин поручил кабмину помочь Крыму
К декабрю президент поручил проработать вопрос о целесообразности размещения на российских судостроительных предприятиях дополнительных заказов на строительство судов в целях развития туризма в Крыму и обеспечения транспортного сообщения.
Обновлено в 05:26
Автоспорт
На болиде Квята на Гран-при Китая заменен мотор
На болиде российского гонщика команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниила Квята заменен мотор, сообщается в официальном микроблоге "конюшни" в Twitter.
Обновлено в 03:48
Экономика
Uber оценил свою долю в убытках «Яндекс.Такси» в 2018 году в $42 млн
Как сказано в документе, доля Uber в чистом убытке "Яндекс.Такси" и расходы на амортизацию нематериальных активов за прошлый год составили $42 млн.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Уткин назвал «идиотом» избившего в Москве пешехода футболиста «Спартака»
Спортивный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин полагает, что если у человека не сформировали мозги до 20 лет, то дальше с этим уже сложно что-то сделать.
Обновлено в 02:38
Гаджеты
Детектор мобильника за рулем начала внедрять полиция Британии
Умные детекторы использования мобильных телефонов за рулем начали внедрят на дорогах Великобритании.
Обновлено в 08:15
Армия и оружие
Генерал Сердюков возглавил российские войска в Сирии
Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков возглавил российскую группировку войск в Сирии, сменив генерал-полковника Сергея Суровикина, который пробыл на этом посту более года, сообщают СМИ.
Обновлено в 05:10
Авто
Geely представила новый бренд Geometry для электромобилей
Китайский автогигант Geely запустил новый международный премиум-бренд электромобилей – Geometry.
Обновлено в 04:16
Футбол
Артем Дзюба исполнил мечту тяжелобольного ребенка
Обновлено в 08:18
Происшествия
На похоронах рэпера Nipsey Hussle открыли стрельбу
Неизвестные открыли стрельбу во время похорон американского рэпера Nipsey Hussle в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 04:47
Футбол
Семак заявил, что участие Ракицкого в матче с «Анжи» под вопросом
Отвечая на вопросы журналистов о возможном стартовом составе, Семак сказал, что в матче точно не примут участие Ерохин, Кузяев и Маркизио, которые восстанавливаются после травм.
Обновлено в 05:41
Происшествия
СК сообщил об обысках в администрации Новокузнецка
Следователи совместно с сотрудниками ФСБ по Кемеровской области проводят обыски в Управлении по учету и приватизации жилых помещений администрации Новокузнецка.
Обновлено в 08:34
Политика
Армия Судана не выдаст Омара аль-Башира Международному уголовному суду
Глава политического комитета Военного совета Судана генерал Омар Зейн аль-Абидин заявил, что суданские военные не выдадут задержанного накануне президента Омара аль-Башира Международному уголовному суду (МУС).
Обновлено в 08:03
Происшествия
Сильное землетрясение произошло у берегов Индонезии
Обновлено в 08:03
Наука
Мыши на МКС начали бегать кругами
Некоторые особи через неделю жизни в невесомости начали бегать кругами по клеткам.
Обновлено в 00:55
Политика
Матвиенко назвала условия возвращения делегации России в ПАСЕ
Делегация России не готова вернуться к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), пока у организации остается возможность дискриминации национальных делегаций.
Обновлено в 06:11
Происшествия
На Кубани упал легкомоторный самолет
Частный легкомоторный самолет упал в Краснодарском крае, пилот госпитализирован, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.
Обновлено в 07:46
Армия и оружие
В Ливии заявили о возможной приостановке добычи нефти
В начале апреля Ливийская национальная армия начала наступление на Триполи Ливийская Национальная нефтяная корпорация (NOC) заявила об угрозе остановки добычи нефти и газа из-за обострения конфликта в стране, сообщает Financial Times.
Обновлено в 08:08