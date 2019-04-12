Экономика
Минэкономразвития ухудшило прогноз по реальным доходам россиянАБН 01:37
Реальные доходы жителей России сокращаются с 2014 года. По итогам 2018 года доходы, по данным Росстата, в среднем сократились на 0,2%.
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Авто
Юбилейный трек-кар BAC Mono получил эксклюзивную окраску
Обновлено в 04:38
Спорт
Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на командном ЧМ
Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступили на 84,57 балла, показав лучший результат в ритм-танце ща всю карьеру.
Обновлено вчера в 03:34
Хоккей
Билялетдинов покидает пост главного тренера «Ак Барса»
Главный тренер казанского ХК «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов покидает свой пост, сообщает «РИА Новости», «Спорт Экспресс» и «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 13:23
Авто
Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы
Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
Экономика
Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян
Реальная заработная плата россиян выросла в 2018 году на 6,8%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии.
Обновлено в 03:53
Происшествия
Мосгорсуд оставил Абызова в СИЗО
Мосгорсуд признал законным арест бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на 4 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Лучший эстонский спецслужбист задержан за шпионаж в пользу России
Полиция безопасности Эстонии (КАПО) задержала экс-сотрудника этого ведомства Владимира Куликова по подозрению в шпионаже на Россию, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 05:50
Авто
WABCO локализовала производство в Набережных Челнах
Обновлено в 03:25
Происшествия
Обвиняемому в поджоге церкви в Карелии подростку окажут медпомощь
Подросток, который обвиняется в поджоге Успенской церкви в Карелии в августе 2018 года, помещен в спецучреждение для оказания медицинской помощи, сообщил в пятницу РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Геннадий Сараев.
Обновлено в 04:50
Общество
ГИБДД предлагает ужесточить штрафы за превышение скорости
Панарьин отметил, что целесообразно будет также увеличить размер штрафов для водителей, которые постоянно превышают скорость больше, чем на 20 км/ч.
Обновлено 10 апреля в 10:37
Происшествия
Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
В Россию попытались ввезти украинскую колбасу с чумой
В колбасе, которая была нелегально ввезена в Россию с Украины, обнаружили вирус африканской чумы свиней (АЧС).
Обновлено в 06:53
Общество
В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Литва отозвала своего посла из России
Литва решила отозвать своего посла Ремигиюса Мотузаса из Москвы, пишет агентство BNS со ссылкой на официального представителя МИД страны Расу Якилайтене.
Обновлено вчера в 14:57
Общество
Скрывающийся «основатель» Facebook запросил убежище в Эквадоре
Житель Нью-Йорка Пол Челья, который утверждает, что ему принадлежит половина компании Facebook, и которому грозит экстрадиция в США из Эквадора, запросил политическое убежище в этой латиноамериканской республике.
Обновлено в 06:31
Политика
СК объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины Гриценко
«В суд поступило ходатайство о заочном аресте Гриценко Анатолия Степановича, он объявлен в международный розыск», — заявила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царёва.
Обновлено в 03:57
Технологии
Disney запустит стриминговый сервис
Обновлено в 04:49
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли намерена вернуть отношения с Брэдом Питтом
Брак голливудских актеров может быть сохранен, если Брэд Питт согласится возобновить отношения с Анджелиной Джоли, как она того хочет.
Обновлено в 00:34
Культура
Скончался лидер группы «Соломенные еноты» Борис Усов
Ушел из жизни лидер российской панк-группы «Соломенные еноты» Борис Белокуров, известный под псевдонимом Борис Усов.
Обновлено в 00:21
Хоккей
Шайба Овечкина вывела «Вашингтон» вперед в серии с «Каролиной»
Казалось, что "столичные" уже в первом периоде решили все свои вопросы относительно победителя матча – в перые 20 минут игры хоккеисты "Кэпиталз" отправил в ворота "ураганов" три безответные шайбы: дубль на счету Никласа Бэкстрема, которому в одной из шайб ассистировал Евгений Кузнецов, а третий гол забил Александр Овечкин.
Обновлено вчера в 22:39
Политика
Хакеры Anonymous пригрозили британским властям после ареста Ассанжа
В четверг британская полиция арестовала 47-летнего Ассанжа после того, как власти Эквадора отозвали у него право на убежище, благодаря которому он семь лет - с 2012 года - находился на территории посольства Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 06:19
Политика
Страны НАТО интересуют поставки российских двигателей для ракет
Ряд стран НАТО интересуется поставками двигателей для ракет российского производства, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 06:34
Авто
Медведев утвердил правила автотюнинга
Обновлено вчера в 20:42
Политика
Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире
Обновлено вчера в 21:44
Армия и оружие
Генерал Сердюков возглавил российские войска в Сирии
Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков возглавил российскую группировку войск в Сирии, сменив генерал-полковника Сергея Суровикина, который пробыл на этом посту более года, сообщают СМИ.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Дело о пожаре в «Зимней вишне» направлено в суд
Обновлено в 05:03
Политика
Песков назвал ситуацию с Ассанжем преследованием
В Кремле подчеркнули, что задержание основателя WikiLeaks Джуллиана Ассанжа не соответствует идеалам свободы СМИ.
Обновлено в 06:27
Политика
Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено вчера в 09:32