Экономика

Минэкономразвития ухудшило прогноз по реальным доходам россиянАБН 01:37

Реальные доходы жителей России сокращаются с 2014 года. По итогам 2018 года доходы, по данным Росстата, в среднем сократились на 0,2%.
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РБК: Минэкономразвития ухудшило прогноз по реальным доходам населения в 2020 году

ТАСС06:27

Минэкономразвития ухудшило прогноз по реальным доходам и инвестициям

ПРАЙМ01:42

Махинации да ухищрения – экономист о статистике роста доходов граждан РФ

REGNUM05:42

Российское правительство ухудшило прогноз по доходам граждан

URA.Ru02:03

Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту реальных доходов и инвестиций

Новая газета02:48

Минэкономразвития ухудшило прогноз по реальным доходам россиян

АБН01:37

Минэкономразвития ухудшило прогноз по реальным доходам и инвестициям

РБК00:00
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:18, Ашберн
Технологии

Tmall начнет продажу в России медицинских товаров и лекарств

Tmall начнет продажу в России медицинских товаров и лекарств Платформа Tmall китайской компании AliExpress запускает в России продажу медицинских товаров и косметики, к которым планирует добавить и безрецептурные лекарства.
Обновлено вчера в 17:45
Армия и оружие

В России завершились испытания зенитно-ракетной системы «Витязь»

Обновлено в 08:45
Происшествия

Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода

Обновлено вчера в 16:00
Политика

На Украине капитана судна «Норд» объявили в розыск

«После того как капитан судна «Норд» в очередной раз не явился на судебное заседание, сегодня, 12 апреля 2019 года, согласно определению Оболонского районного суда города Киева, его объявили в розыск», — говорится в сообщении в Telegram-канале украинской прокуратуры.
Обновлено в 07:45
Политика

Белоруссия ждет российских инспекторов для проверки яблок и груш

Белоруссия готова принять специалистов Россельхознадзора для проверки производителей яблок и груш, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:54
Политика

Матвиенко назвала условие возвращения РФ в ПАСЕ

Пока в ПАСЕ сохраняется дискриминация национальных делегаций, Россия не готова вернуться в эту организацию, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 07:01
Общество

Суд оштрафовал Facebook на три тысячи рублей

Ранее мировой суд в Москве оштрафовал Twitter на три тысячи рублей за административное нарушение.
Обновлено в 10:00
Авто

Haval начал продажи Haval Н2 и Н6 с новым логотипом

Российские дилеры Haval начали продажи кроссоверов Haval H2 и H6 с новым логотипом. Первые «товарные» машины уже поступили к дилерам.
Обновлено вчера в 09:04
Футбол

Митинг в поддержку Кокорина и Мамаева состоится

Игорь Шумилин, организатор митинга, главной задачей которого должна стать поддержка форварда "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, заявил, что переформулировал название, и теперь митинг может состояться.
Обновлено в 10:13
Политика

Украинский телеканал подаст в суд на Порошенко за срыв эфира

Канал 1+1 подаст в суд на президента Украины Петра Порошенко, без предупреждения появившегося в студии.
Обновлено в 02:48
Экономика

В ряде регионов прожиточный минимум пенсионера искусственно занижен

Несколько регионов России искусственно занижают прожиточный минимум пенсионера и поэтому граждане недополучают положенную им пенсию, заявил в пятницу министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие

В ЛНР назвали потери ВСУ в Донбассе

В середине марта депутат Верховной рады Украины, основатель националистического батальона "Азов" Андрей Билецкий назвал потери украинских силовиков в Донбассе "космическими для современных войн".
Обновлено в 09:19
Политика

Меркель объяснила, почему пригласила Порошенко в Берлин

Обновлено в 09:23
Здоровье

Новый биочип может обнаружить начальные этапы заболевания

Ученые всегда ищут способы обнаружить рак и другие заболевания с помощью тестов, которые показывают проблемы до появления внешних признаков.
Обновлено 10 апреля в 06:33
Происшествия

В Бурятии возбуждено дело из-за смерти пациента в подсобке больницы

По факту смерти пациента, запертого в подсобке Баргузинской центральной районной больницы Бурятии, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 06:01
Происшествия

Легкомоторный самолет упал на Кубани

В Отрадненском районе Кубани упал частный легкомоторный самолет.
Обновлено в 08:47
Политика

Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое

Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш" оценил перспективу отказа от призыва в армию.
Обновлено в 08:01
Происшествия

В Самаре члена Либертарианской партии госпитализировали с сотрясением мозга после допроса в ФСБ

В Самаре фотограф и член Либертарианской партии Руслан Бадартдинов был госпитализирован с сотрясением мозга после допроса в ФСБ.
Обновлено в 10:06
Здоровье

Как настоящий. В Тюмени впервые установили гидравлический фаллопротез

Доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный уролог ФМБА России Павел Кызласов (Москва) провел в Тюмени первую операцию по установке гидравлического фаллопротеза.
Обновлено в 05:02
Футбол

Артем Дзюба исполнил мечту тяжелобольного ребенка

Обновлено в 08:18
Спорт

Загитова вместе со своей собакой Масару снялась в «Вечернем Урганте»

Обновлено вчера в 09:37
Наука

Смертельный «супергрибок» может спровоцировать глобальную эпидемию

Candida auris (или просто C. auris) может заразить кого угодно, однако люди с ослабленной иммунной системой — например, пожилые — чаще становятся его жертвами.
Обновлено 09 апреля в 10:59
Общество

Терешкова заложила аллею космонавтов в саратовском аэропорту «Гагарин»

Герой Советского Союза, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова в пятницу в День космонавтики заложила в строящемся саратовском аэропорту "Гагарин" аллею космонавтов, посадив на ней дерево.
Обновлено в 06:00
Космос

В России рассекретили документ о первой в истории миссии к Луне

Стало известно содержание отчета о работе радиотехнического комплекса «Луноход-1» и межпланетной станции «Луна-17», которая доставила первый планетоход на поверхность Луны.
Обновлено вчера в 21:53
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли задумала вернуть Брэда Питта

Анджелина Джоли затягивает бракоразводный процесс, так как хочет вернуть Брэда Питта в семью.
Обновлено в 08:15
Общество

Снимок российского фотографа признан одним из лучших за 2018 год

Обновлено в 02:44
Хоккей

«Ак Барс» расстался с Билялетдиновым

Казанский клуб сдал свои полномочия, проиграв в 1/4 финала омскому "Авангарду" (0:4). Всего "Ак Барс" под руководством Билялетдинова трижды завоевывал Кубок Гагарина.
Обновлено вчера в 13:31
Космос

Ученый РАН назвал космонавтов бесполезными для науки

Ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев заявил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва", что космонавты бесполезны для науки.
Обновлено в 08:49
Политика

После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»

Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено вчера в 09:38
Авто

«АвтоВАЗ» прекращает поставки в Европу

Как рассказали в «АвтоВАЗе», поставки на время будут остановлены, так как в европейских странах ужесточили экологические требования.
Обновлено вчера в 13:23
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