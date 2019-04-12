Экономика
Минэкономразвития ухудшило прогноз по реальным доходам россиянАБН 01:37
Реальные доходы жителей России сокращаются с 2014 года. По итогам 2018 года доходы, по данным Росстата, в среднем сократились на 0,2%.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:18, Ашберн
Технологии
Tmall начнет продажу в России медицинских товаров и лекарств
Tmall начнет продажу в России медицинских товаров и лекарств Платформа Tmall китайской компании AliExpress запускает в России продажу медицинских товаров и косметики, к которым планирует добавить и безрецептурные лекарства.
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия
Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода
Обновлено вчера в 16:00
Политика
На Украине капитана судна «Норд» объявили в розыск
«После того как капитан судна «Норд» в очередной раз не явился на судебное заседание, сегодня, 12 апреля 2019 года, согласно определению Оболонского районного суда города Киева, его объявили в розыск», — говорится в сообщении в Telegram-канале украинской прокуратуры.
Обновлено в 07:45
Политика
Белоруссия ждет российских инспекторов для проверки яблок и груш
Белоруссия готова принять специалистов Россельхознадзора для проверки производителей яблок и груш, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:54
Политика
Матвиенко назвала условие возвращения РФ в ПАСЕ
Пока в ПАСЕ сохраняется дискриминация национальных делегаций, Россия не готова вернуться в эту организацию, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 07:01
Общество
Суд оштрафовал Facebook на три тысячи рублей
Ранее мировой суд в Москве оштрафовал Twitter на три тысячи рублей за административное нарушение.
Обновлено в 10:00
Авто
Haval начал продажи Haval Н2 и Н6 с новым логотипом
Российские дилеры Haval начали продажи кроссоверов Haval H2 и H6 с новым логотипом. Первые «товарные» машины уже поступили к дилерам.
Обновлено вчера в 09:04
Футбол
Митинг в поддержку Кокорина и Мамаева состоится
Игорь Шумилин, организатор митинга, главной задачей которого должна стать поддержка форварда "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, заявил, что переформулировал название, и теперь митинг может состояться.
Обновлено в 10:13
Политика
Украинский телеканал подаст в суд на Порошенко за срыв эфира
Канал 1+1 подаст в суд на президента Украины Петра Порошенко, без предупреждения появившегося в студии.
Обновлено в 02:48
Экономика
В ряде регионов прожиточный минимум пенсионера искусственно занижен
Несколько регионов России искусственно занижают прожиточный минимум пенсионера и поэтому граждане недополучают положенную им пенсию, заявил в пятницу министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие
В ЛНР назвали потери ВСУ в Донбассе
В середине марта депутат Верховной рады Украины, основатель националистического батальона "Азов" Андрей Билецкий назвал потери украинских силовиков в Донбассе "космическими для современных войн".
Обновлено в 09:19
Политика
Меркель объяснила, почему пригласила Порошенко в Берлин
Обновлено в 09:23
Здоровье
Новый биочип может обнаружить начальные этапы заболевания
Ученые всегда ищут способы обнаружить рак и другие заболевания с помощью тестов, которые показывают проблемы до появления внешних признаков.
Обновлено 10 апреля в 06:33
Происшествия
В Бурятии возбуждено дело из-за смерти пациента в подсобке больницы
По факту смерти пациента, запертого в подсобке Баргузинской центральной районной больницы Бурятии, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Легкомоторный самолет упал на Кубани
В Отрадненском районе Кубани упал частный легкомоторный самолет.
Обновлено в 08:47
Политика
Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое
Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш" оценил перспективу отказа от призыва в армию.
Обновлено в 08:01
Происшествия
В Самаре члена Либертарианской партии госпитализировали с сотрясением мозга после допроса в ФСБ
В Самаре фотограф и член Либертарианской партии Руслан Бадартдинов был госпитализирован с сотрясением мозга после допроса в ФСБ.
Обновлено в 10:06
Здоровье
Как настоящий. В Тюмени впервые установили гидравлический фаллопротез
Доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный уролог ФМБА России Павел Кызласов (Москва) провел в Тюмени первую операцию по установке гидравлического фаллопротеза.
Обновлено в 05:02
Футбол
Артем Дзюба исполнил мечту тяжелобольного ребенка
Обновлено в 08:18
Спорт
Загитова вместе со своей собакой Масару снялась в «Вечернем Урганте»
Обновлено вчера в 09:37
Наука
Смертельный «супергрибок» может спровоцировать глобальную эпидемию
Candida auris (или просто C. auris) может заразить кого угодно, однако люди с ослабленной иммунной системой — например, пожилые — чаще становятся его жертвами.
Обновлено 09 апреля в 10:59
Общество
Терешкова заложила аллею космонавтов в саратовском аэропорту «Гагарин»
Герой Советского Союза, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова в пятницу в День космонавтики заложила в строящемся саратовском аэропорту "Гагарин" аллею космонавтов, посадив на ней дерево.
Обновлено в 06:00
Космос
В России рассекретили документ о первой в истории миссии к Луне
Стало известно содержание отчета о работе радиотехнического комплекса «Луноход-1» и межпланетной станции «Луна-17», которая доставила первый планетоход на поверхность Луны.
Обновлено вчера в 21:53
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли задумала вернуть Брэда Питта
Анджелина Джоли затягивает бракоразводный процесс, так как хочет вернуть Брэда Питта в семью.
Обновлено в 08:15
Хоккей
«Ак Барс» расстался с Билялетдиновым
Казанский клуб сдал свои полномочия, проиграв в 1/4 финала омскому "Авангарду" (0:4). Всего "Ак Барс" под руководством Билялетдинова трижды завоевывал Кубок Гагарина.
Обновлено вчера в 13:31
Космос
Ученый РАН назвал космонавтов бесполезными для науки
Ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев заявил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва", что космонавты бесполезны для науки.
Обновлено в 08:49
Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено вчера в 09:38
Авто
«АвтоВАЗ» прекращает поставки в Европу
Как рассказали в «АвтоВАЗе», поставки на время будут остановлены, так как в европейских странах ужесточили экологические требования.
Обновлено вчера в 13:23