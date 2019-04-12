Экономика
Минэкономразвития ухудшило прогноз по реальным доходам россиянАБН 01:37
Реальные доходы жителей России сокращаются с 2014 года. По итогам 2018 года доходы, по данным Росстата, в среднем сократились на 0,2%.
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Политика
Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире
В Сети появилось видео спора кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко и его конкурента на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 21:44
Политика
Депутаты захотели увеличить срок пребывания жителей Донбасса в России
Депутаты фракции ЛДПР предлагают обеспечить жителей этой части Украины правом находиться на территории России в течение года с возможностью продления срока пребывания еще на год, без необходимости выезда.
Обновлено в 04:45
Общество
Голикова назвала регионы с высоким уровнем смертности
Самый высокий уровень смертности в 2018 году зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании коллегии министерства труда и социальной защиты.
Обновлено в 04:53
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Происшествия
На похоронах рэпера Nipsey Hussle произошла стрельба
Обновлено в 04:12
Футбол
«Спартак» пообещал наказать Гулиева за драку с пешеходом
Обновлено в 04:34
Происшествия
В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»
Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.
Обновлено вчера в 12:59
Авто
Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы
Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
Политика
Капитан парусника «Седов»: разум победит, мы обязательно встретимся
Барк "Седов", которому МИД Эстонии без объяснения причин отказал в заходе в Таллинн, продолжает свой юбилейный, 100-й по счету рейс, и сейчас направляется в польский город Гдыня, сообщил в эксклюзивном интервью Sputnik Эстония капитан парусника Евгений Ромашкин.
Обновлено 10 апреля в 12:55
Политика
Кадыров призвал простить долги за газ жителям Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал решение суда об отмене списания долгов жителей за газ.
Обновлено в 05:26
Армия и оружие
Т-80БВМ оснащается динамической защитой в мягких чехлах
На телеканале «Звезда» вышел материал о дополнительной защите танка Т-80БВМ. Речь идёт о навесных блоках динамической защиты.
Обновлено вчера в 23:29
Политика
Министр обороны Судана принёс присягу в качестве главы военного совета
Глава Минобороны и первый вице-президент Судана Авад ибн Ауф в четверг вечером принёс присягу в качестве главы переходного военного совета страны.
Обновлено вчера в 19:03
Космос
Мыши после недели на МКС начали бегать кругами
Мыши испытывали удовольствие от физических нагрузок и ранее, но на МКС их лишили любимых колес для бега, поэтому свою потребность в движении они заменили бегом кругами.
Обновлено в 00:54
Общество
Снимок российского фотографа признан одним из лучших за 2018 год
Главный приз получил американский фотограф Джон Мур, который запечатлел, как пограничники США обыскивают женщину из Гондураса, пока у нее в ногах стоит ее маленькая дочь и плачет.
Обновлено в 02:44
Армия и оружие
Российскую группировку войск в Сирии возглавил генерал Сердюков
Сергей Суровикин провел в должности командующего группировкой войск в Сирии в совокупности более года — это дольше, чем любой из высших офицеров, занимавших этот пост.
Обновлено в 03:21
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл решили сохранить рождение первенца в тайне
Совсем скоро принц Гарри и Меган Маркл станут родителями. По слухам, их первенец появится дома.
Обновлено вчера в 12:22
Космос
NASA сравнило близнецов для проверки теории о старении в космосе
Сделали это специалисты, чтобы проверить насколько правдива теория о старении в космосе.
Обновлено в 03:28
Происшествия
Суд перевел Майкла Калви под домашний арест
Басманный суд Москвы по ходатайству следствия изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест старшему партнеру и основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви, обвиняемому в мошенничестве, передал корреспондент "Интерфакса".
Обновлено вчера в 09:23
Политика
СК объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины Гриценко
Следственный комитет России объявил в международный розыск бывшего главу Минобороны Украины Анатолия Гриценко.
Обновлено в 03:57
Экономика
Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян
Реальная заработная плата россиян выросла в 2018 году на 6,8%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии.
Обновлено в 03:53
Транспорт
Депутаты хотят увеличить максимально разрешённую скорость на трассах
Можно привести в пример европейские страны, где скорость потока на загородных трассах заметно быстрее, уж точно выше 110 км/час.
Обновлено вчера в 07:23
Авто
Кроссовер Baojun RS-5 по цене «Весты» вышел в продажу
Совместный бренд General Motors и SAIC начал продажи нового роскошного кроссовера Baojun RS-5 в Китае.
Обновлено вчера в 09:34
Шоу-бизнес
Любовь Успенская показала фото дочери во время реабилитации
Успенская старается как можно чаще навещать Татьяну. Прошлой осенью дочь Любови Успенской упала с велосипеда.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие
Турки откажутся от F-35 ради Су-57
Возможности российского многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 по ключевым характеристикам превосходят параметры его американского аналога – F-35.
Обновлено в 02:48
Космос
Первый частный луноход разбился при посадке
Обновлено в 01:56
Происшествия
Дело о пожаре в «Зимней вишне» направлено в суд
Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес
Основатель «Дома-2» раскрыл тайну возникновения шоу
Продюсер пояснил, как ему удалось создать "Дом-2", который 15 лет идет в эфире и пользуется бешеной популярностью.
Обновлено в 05:18