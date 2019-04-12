Экономика

Минэкономразвития ухудшило прогноз по реальным доходам россиянАБН 01:37

Реальные доходы жителей России сокращаются с 2014 года. По итогам 2018 года доходы, по данным Росстата, в среднем сократились на 0,2%.
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Макропрогнозы Минэкономразвития стали ещё менее «радужными»

Красная весна02:50

Минэкономразвития ухудшило прогноз по реальным доходам и инвестициям

РБК00:00

Российское правительство ухудшило прогноз по доходам граждан

URA.Ru02:03

Минэкономразвития ухудшило прогноз по реальным доходам и инвестициям

ПРАЙМ01:42

Минэкономразвития ухудшило прогноз по реальным доходам россиян

АБН01:37

Чиновники: доходы россиян будут снижаться

Deita.ru03:08

Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту реальных доходов и инвестиций

Новая газета02:48
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Политика

Телеканал «1+1» подаст в суд на Порошенко

Руководство украинского телеканала "1+1" намерено подать в суд на главу государства Петра Порошенко за обвинения в адрес вещателя, а также перебранку с соперником по второму туру президентских выборов Владимиром Зеленским, которую он устроил, приехав в студию без приглашения.
Обновлено в 02:24
Политика

В России отмечают День космонавтики

Обновлено вчера в 22:00
Футбол

«Спартак» накажет Гулиева за драку с пешеходом

«Спартак» применит дисциплинарные меры к полузащитнику Аязу Гулиеву за драку на дороге.
Обновлено в 03:03
Общество

Волочкова объяснила свои слова о бедных и недовольных россиянах

Обновлено вчера в 09:44
Политика

Кремль отреагировал на эмоциональные слова Лукашенко о России

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в Кремле не согласны с высказыванием Александра Лукашенко о «выкручивании рук» Белоруссии.
Обновлено вчера в 06:17
Политика

Пушков рассказал о последствиях выхода России из Совета Европы

Совокупные взносы Грузии и Украины не помогут преодолеть финансовый кризис, грозящий Совету Европы в связи с выходом из него России.
Обновлено вчера в 21:11
Космос

Гагарин приземлился под Энгельсом благодаря саратовской системе торможения

На встрече советник директора ПО «Корпус» Виктор Краснов рассказал, что Юрий Гагарин приземлился 12 апреля 1961 года в Саратовской области по ошибке.
Обновлено вчера в 08:38
Армия и оружие

Первую подлодку для «Посейдонов» спустят на воду 23 апреля

Первый носитель необитаемых подводных аппаратов «Посейдон» — атомная подлодка проекта 09852 «Белгород» — будет спущена на воду в Северодвинске 23 апреля.
Обновлено вчера в 21:03
Авто

На Красной площади заметили кабриолеты Aurus

На Красной площади в Москве проходит репетиция Парада Победы, в которой принимают участие два кабриолета Aurus.
Обновлено вчера в 10:32
Кино

Россияне выбрали лучшие фильмы о космосе

Обновлено вчера в 07:27
Происшествия

В Казани группа подростков избила сверстника

Обновлено в 02:52
Шоу-бизнес

Концерт Аллегровой в Краснодаре закончился скандалом

Ирина Аллегрова не смогла угнать сердца своих поклонников на концерте в Краснодаре.
Обновлено в 03:22
Шоу-бизнес

Автор песен Ольги Бузовой раскрыл суммы своих гонораров

Обновлено в 02:36
Происшествия

Преступники открыли стрельбу на похоронах рэпера Nipsey Hussle

Обновлено в 03:51
Политика

Хакеры из Anonymous потребовали от властей Великобритании освободить Ассанжа

Хакеры из международной группы Anonymous обратились к властям Великобритании и их сторонникам в разных частях мира по случаю ареста в четверг в Лондоне основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 03:58
Общество

Медведев поздравил россиян с Днем космонавтики

Обновлено в 03:23
Общество

«Основатель» Facebook запросил убежища у властей Эквадора

Обвиняемый в мошенничестве "основатель" Facebook Пол Челья, которому грозит экстрадиция в США, запросил убежища в Эквадоре, сообщает агентство Europa Press со ссылкой на его адвоката Роберто Кальдерона.
Обновлено в 03:47
Авто

Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Здоровье

Соевое молоко разрушило зубы четырехлетнего мальчика

Во вторник, 9 апреля, четырехлетнего мальчика Нонг Каа (Nong Kaa) доставили в клинику с резкой болью в зубах.
Обновлено в 03:08
Космос

Спутник «Ямал-601» запустят на орбиту в конце мая

Ранее замгендиректора по внешнеэкономической деятельности Центра имени М. В. Хруничева (предприятие - изготовитель ракет "Протон-М") Андрей Панкратов сообщал, что запуск российского спутника связи "Ямал-601" запланирован на весну 2019 года.
Обновлено 10 апреля в 14:02
Хоккей

Билялетдинов покидает пост главного тренера «Ак Барса»

Обновлено вчера в 13:23
Авто

В Сети появились первые фото среднемоторного Chevrolet Corvette

Компания Chevrolet опубликовала первые снимки среднемоторного восьмого поколения. Официальная премьера новинки состоится 18 июля этого года.
Обновлено в 03:45
Общество

Снимок российского фотографа признан одним из лучших за 2018 год

Главный приз получил американский фотограф Джон Мур, который запечатлел, как пограничники США обыскивают женщину из Гондураса, пока у нее в ногах стоит ее маленькая дочь и плачет.
Обновлено в 02:44
Авто

АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей в Европу

Обновлено вчера в 11:29
Финансы

Рубль стабилизировался к доллару и снизился к евро на старте торгов

Доллар США почти не меняется, евро растет на Московской бирже в пятницу утром, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне опережающего снижения в паре с евро, вызванного ростом единой европейской валюты на глобальном рынке.
Обновлено в 03:22
Экономика

В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ

Банки отказывали фигурантам из этого списка в обслуживании, основываясь на законе о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Обновлено в 04:05
Технологии

За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз

Пока в публичном доступе находится только предыдущая, третья, версия ОС – более новая будет доступна для скачивания в мае 2019 года.
Обновлено вчера в 06:35
Политика

Полиция Эквадора задержала соратника Ассанжа

Глава МВД Эквадора Мария Паула Рома в эфире радиостанции Sonorama сообщила, что эквадорская полиция задержала соратника основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено вчера в 21:37
Происшествия

В Благовещенске ребенок попал в больницу после нападения стаи собак

Девятилетний мальчик попал в больницу после нападения стаи бродячих собак в Благовещенске, сообщила РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей УМВД по Амурской области Инна Карташова.
Обновлено в 01:09
Политика

Запретить полиэтиленовые пакеты предложили в Госдуме

Полностью запретить в России полиэтиленовые пакеты предложил первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов.
Обновлено вчера в 15:38
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