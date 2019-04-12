Экономика
Минэкономразвития ухудшило прогноз по реальным доходам россиянАБН 01:37
Реальные доходы жителей России сокращаются с 2014 года. По итогам 2018 года доходы, по данным Росстата, в среднем сократились на 0,2%.
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Политика
Телеканал «1+1» подаст в суд на Порошенко
Руководство украинского телеканала "1+1" намерено подать в суд на главу государства Петра Порошенко за обвинения в адрес вещателя, а также перебранку с соперником по второму туру президентских выборов Владимиром Зеленским, которую он устроил, приехав в студию без приглашения.
Обновлено в 02:24
Политика
В России отмечают День космонавтики
Обновлено вчера в 22:00
Футбол
«Спартак» накажет Гулиева за драку с пешеходом
«Спартак» применит дисциплинарные меры к полузащитнику Аязу Гулиеву за драку на дороге.
Обновлено в 03:03
Общество
Волочкова объяснила свои слова о бедных и недовольных россиянах
Обновлено вчера в 09:44
Политика
Кремль отреагировал на эмоциональные слова Лукашенко о России
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в Кремле не согласны с высказыванием Александра Лукашенко о «выкручивании рук» Белоруссии.
Обновлено вчера в 06:17
Политика
Пушков рассказал о последствиях выхода России из Совета Европы
Совокупные взносы Грузии и Украины не помогут преодолеть финансовый кризис, грозящий Совету Европы в связи с выходом из него России.
Обновлено вчера в 21:11
Космос
Гагарин приземлился под Энгельсом благодаря саратовской системе торможения
На встрече советник директора ПО «Корпус» Виктор Краснов рассказал, что Юрий Гагарин приземлился 12 апреля 1961 года в Саратовской области по ошибке.
Обновлено вчера в 08:38
Армия и оружие
Первую подлодку для «Посейдонов» спустят на воду 23 апреля
Первый носитель необитаемых подводных аппаратов «Посейдон» — атомная подлодка проекта 09852 «Белгород» — будет спущена на воду в Северодвинске 23 апреля.
Обновлено вчера в 21:03
Авто
На Красной площади заметили кабриолеты Aurus
На Красной площади в Москве проходит репетиция Парада Победы, в которой принимают участие два кабриолета Aurus.
Обновлено вчера в 10:32
Кино
Россияне выбрали лучшие фильмы о космосе
Обновлено вчера в 07:27
Происшествия
В Казани группа подростков избила сверстника
Обновлено в 02:52
Шоу-бизнес
Концерт Аллегровой в Краснодаре закончился скандалом
Ирина Аллегрова не смогла угнать сердца своих поклонников на концерте в Краснодаре.
Обновлено в 03:22
Шоу-бизнес
Автор песен Ольги Бузовой раскрыл суммы своих гонораров
Обновлено в 02:36
Политика
Хакеры из Anonymous потребовали от властей Великобритании освободить Ассанжа
Хакеры из международной группы Anonymous обратились к властям Великобритании и их сторонникам в разных частях мира по случаю ареста в четверг в Лондоне основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 03:58
Общество
Медведев поздравил россиян с Днем космонавтики
Обновлено в 03:23
Общество
«Основатель» Facebook запросил убежища у властей Эквадора
Обвиняемый в мошенничестве "основатель" Facebook Пол Челья, которому грозит экстрадиция в США, запросил убежища в Эквадоре, сообщает агентство Europa Press со ссылкой на его адвоката Роберто Кальдерона.
Обновлено в 03:47
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Здоровье
Соевое молоко разрушило зубы четырехлетнего мальчика
Во вторник, 9 апреля, четырехлетнего мальчика Нонг Каа (Nong Kaa) доставили в клинику с резкой болью в зубах.
Обновлено в 03:08
Космос
Спутник «Ямал-601» запустят на орбиту в конце мая
Ранее замгендиректора по внешнеэкономической деятельности Центра имени М. В. Хруничева (предприятие - изготовитель ракет "Протон-М") Андрей Панкратов сообщал, что запуск российского спутника связи "Ямал-601" запланирован на весну 2019 года.
Обновлено 10 апреля в 14:02
Хоккей
Билялетдинов покидает пост главного тренера «Ак Барса»
Обновлено вчера в 13:23
Авто
В Сети появились первые фото среднемоторного Chevrolet Corvette
Компания Chevrolet опубликовала первые снимки среднемоторного восьмого поколения. Официальная премьера новинки состоится 18 июля этого года.
Обновлено в 03:45
Общество
Снимок российского фотографа признан одним из лучших за 2018 год
Главный приз получил американский фотограф Джон Мур, который запечатлел, как пограничники США обыскивают женщину из Гондураса, пока у нее в ногах стоит ее маленькая дочь и плачет.
Обновлено в 02:44
Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей в Европу
Обновлено вчера в 11:29
Финансы
Рубль стабилизировался к доллару и снизился к евро на старте торгов
Доллар США почти не меняется, евро растет на Московской бирже в пятницу утром, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне опережающего снижения в паре с евро, вызванного ростом единой европейской валюты на глобальном рынке.
Обновлено в 03:22
Экономика
В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ
Банки отказывали фигурантам из этого списка в обслуживании, основываясь на законе о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Обновлено в 04:05
Технологии
За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз
Пока в публичном доступе находится только предыдущая, третья, версия ОС – более новая будет доступна для скачивания в мае 2019 года.
Обновлено вчера в 06:35
Политика
Полиция Эквадора задержала соратника Ассанжа
Глава МВД Эквадора Мария Паула Рома в эфире радиостанции Sonorama сообщила, что эквадорская полиция задержала соратника основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено вчера в 21:37
Происшествия
В Благовещенске ребенок попал в больницу после нападения стаи собак
Девятилетний мальчик попал в больницу после нападения стаи бродячих собак в Благовещенске, сообщила РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей УМВД по Амурской области Инна Карташова.
Обновлено в 01:09
Политика
Запретить полиэтиленовые пакеты предложили в Госдуме
Полностью запретить в России полиэтиленовые пакеты предложил первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов.
Обновлено вчера в 15:38