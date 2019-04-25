Экономика
Минэкономразвития ухудшило прогноз по реальным доходам и инвестициямРБК 00:00
Ожидания по росту реальных доходов в 2019 году сохранены на уровне 1%, следует из обновленного в апреле прогноза социально-экономического развития до 2024 года (есть у РБК). Предыдущий вариант макропрогноза на шесть лет был опубликован в октябре 2018 года (.pdf).
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