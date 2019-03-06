Финансы
Минэкономразвития понизило прогноз по курсу рубля в 2019 годуГазета.Ru 03:00
Министр экономического развития России Максим Орешкин сообщил, что ведомство понизило среднегодовой прогноз по курсу рубля в 2019 году с 63 руб. 9 коп. до 66 руб. за доллар, передает ТАСС. Данное заявление он сделал во время выступления в Госдуме.
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Оценку курса мы чуть-чуть делаем слабее относительно предыдущего прогноза: ожидаем к доллару на уровне 66 руб. в среднем за год.
— Максим Орешкин, российский политикРБК 03:29
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Орешкин объяснил снижение прогноза по курсу рубля усилением санкционной истории
Rambler News Service04:00
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