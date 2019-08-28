Минэкономразвития РФ ожидает среднегодовой курс национальной валюты выше 70 рублей за $1 лишь в консервативном сценарии макропрогноза при цене нефти $45 за баррель, и не ранее 2023 года. Об этом говорится в материалах министерства, имеющихся в распоряжении ТАСС.

Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года

Политика Макрон заявил о конце доминирования Запада в мире В свете геополитических изменений эпоха доминирования Запада в мире подходит к своему завершению, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Происшествия Заведующая ЗАГСом попалась на получении взяток в Красноярске В Красноярске возбуждено два уголовных дела в отношении заведующей территориальным отделом ЗАГС по Кировскому и Свердловскому районам города.

Общество Умер генерал ФСИН, один из создателей колонии «Белый лебедь» За десять лет службы Сныцерева через исправительное учреждение прошли более пяти тысяч осужденных, также за данный промежуток развенчали почти 130 воров в законе, сообщает РИА Новости.

Происшествия Число жертв взрыва во Львовской области увеличилось до восьми В городе Дрогобыч Львовской области спасатели обнаружили тела восьми погибших во время взрыва в жилом доме, сообщили 29 августа в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Политика Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.

Кино Появился трейлер постапокалиптического блокбастера «Аванпост» Трейлер постапокалиптического блокбастера "Аванпост" Изначально проект был заявлен как сериал.

Политика Коломойский предложил снять часть санкций с России Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает разумным Киеву снять часть санкций с Москвы, введенных из-за ситуации в Донбассе.

Политика Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.

Шоу-бизнес 79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.

Армия и оружие NYT: Иран не может оправиться от кибератаки США Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп одобрил проведение кибератаки Пентагоном против компьютерных систем Иран.

Происшествия Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.

Происшествия Пострадавшая в Турции 12-летняя девочка из России умерла В турецкой больнице умерла 12-летняя девочка из России, пострадавшая в бассейне отеля Бодрума.

Политика Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.

Экономика Forbes опубликовал список богатейших российских семей Семья Гуцериевых (группа "Сафмар") вновь заняла первое место в списке самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes, следует из рейтинга, опубликованного в среду на сайте издания.

Политика Глава ЕКА рассказал о готовности продолжать использование «Союзов» Приостановка использования российских ракет-носителей «Союз» для доставки европейских астронавтов на МКС связана с особенностями соглашений между Европейским космическим агентством (ЕКА) и NASA, но агентство готово продолжить сотрудничество.

Транспорт Камеры начнут штрафовать водителей за отсутствие ОСАГО с 2020 года Система автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО полноценно заработает в Москве в 2020 году.

Религия Сегодня православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы По народным приметам, на Успение начинается бабье лето.

Общество В Приморье объявлен режим ЧС из-за паводка Власти Приморского края объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории 15 муниципальных образований, говорится в постановлении главы региона.

Космос Немецкие дизайнеры разработали чемодан для космических туристов Берлинская команда дизайнеров из Horizn Studios заключила с NASA контракт, по которому она должна создать чемодан для космических туристов.

Экономика Долг россиян по налогам увеличился Задолженность россиян по имущественным налогам выросла на 16 процентов за три года.

Футбол В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.

Политика Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.

Экономика Росстат назвал объем теневой экономики России Росстат оценил размеры теневой экономики Росси в 2017 году. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Политика Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.

Происшествия Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.

Политика Волкер назвал уход России из Крыма условием для возвращения в G8 Специальный представитель США по Украине Курт Волкер назвал условием возвращения России в формат G8 ее уход из Крыма.