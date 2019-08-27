Экономика
РИА НовостиМинэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян
Министерство экономического развития понизило прогноз по росту реальных располагаемых доходов населения России. Об этом рассказал журналистам глава ведомства Максим Орешкин, представляя обновленный прогноз министерства на 2020-2024 годы и актуализированный прогноз на текущий год.
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Минэкономики понизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1% до 0,1%
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