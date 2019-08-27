Министерство экономического развития понизило прогноз по росту реальных располагаемых доходов населения России. Об этом рассказал журналистам глава ведомства Максим Орешкин, представляя обновленный прогноз министерства на 2020-2024 годы и актуализированный прогноз на текущий год.

Здоровье Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.

Политика В подмосковном Жуковском стартует МАКС-2019 27 августа в подмосковном Жуковском стартует Международный авиационно-космический салон. Работать он будет до 1 сентября.

Общество Из граффити Покраса Лампаса в Екатеринбурге уберут очертания креста Из граффити «Супрематический крест» художника Покраса Лампаса в Екатеринбурге уберут очертания креста.

Шоу-бизнес В Москве госпитализирован певец Юлиан В Москве госпитализирован популярный в 90-е годы певец Юлиан, пишет Mash.

Политика Чего смог добиться Владимир Зеленский в первые 100 дней президентства 27 августа исполняется ровно 100 дней с момента вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины.

Авто У компании Infiniti сменится главный дизайнер Карим Хабиб, руководитель Infiniti Global Design, покинул японский люксовый бренд после того, как проработал в данной должности примерно два года.

Технологии РЖД обратится в правоохранительные органы из-за утечки данных сотрудников Российские железные дороги проводят проверку после публикации в открытых источниках персональных данных сотрудников, готовят материалы для передачи в правоохранительные органы, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.

Политика ФАС призвала «Аэрофлот» создать конкурентов «Победе» В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России считают необходимым развивать сегмент низкобюджетных авиакомпаний и просят «Аэрофлот» помочь рынку в создании новых лоукостеров, так как у перевозчика уже есть опыт работы в данной сфере.

Политика В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в "стоп-листе", предают РИА "Новости".

Футбол В Сербии состоялась массовая потасовка из-за забитого гола После попадания мяча в сетку игроки гостей попытались догнать автора гола и из-за этого завязалась потасовка.

Армия и оружие Эксперты оценили вероятность войн в эпоху развития технологий «Если рассчитанный риск будет определен как непозволительный, аппетит к началу войны может быть действительно меньше», – заявляют эксперты.

Общество Россияне смогут указывать волонтерский опыт в резюме В Роструде рассказали, что опыт волонтерской деятельности можно будет указывать в резюме при размещении его на портале "Работа в России", рассказал "Российской газете" замглавы ведомства Денис Васильев.

Политика Handelsblatt: Санкциями против «Северного потока-2» США навредят себе Немецкая деловая газета Handelsblatt просчитала риски, которым подвергаются американские компании в свете угроз собственного правительства ввести санкции против проекта "Северный поток-2".

Общество Появилось видео схода селя во Владивостоке Несколько участков дорог оказались подтоплено. В Сети появилось видео схода одного из потоков селя.

Политика ЦИК отменил заседание экспертного совета из-за недостатка оппонентов Назначенное на вторник, 27 августа, расширенное заседание научно-экспертного совета при ЦИКе по выборам в Мосгордуму с участием независимых экспертов и СМИ отменили, сообщила пресс-служба комиссии.

Музыка Объявлены победители премии MTV Video Music Awards В США объявлены победители премии MTV Video Music Awards.

Происшествия Криминального авторитета избили в присутствии вора Гули В Турции во время встречи с вором в законе Гули избили потомственного кутаисского криминального авторитета Гурама Чихладзе (Квежович).

Экономика Минприроды заметило рост частных инвестиций в переработку мусора По предварительным данным, инвестиции в объекты, которые будут введены в эксплуатацию до конца года, составят 20 млрд руб. В 2018 г. в обработку и утилизацию мусора было вложено 12 млрд руб. Речь в основном о частных вложениях, но явно видна тенденция к увеличению числа государственно-частных партнерств (ГЧП), прокомментировал "Ведомостям" представитель Минприроды.

Происшествия В Дагестане в аварии с маршруткой погибли два человека В результате аварии погибли две женщины 46 и 55 лет. Еще восемь человек с травмами госпитализированы в ближайшую больницу.

Политика Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.

Армия и оружие Американские военные прокатились на российском танке Т-80 Американские военные во время учений в Южной Корее ознакомились с современной российской техникой — танками Т-80 и боевыми машинами пехоты БМП-3, которые стоят на вооружении южнокорейских ВС.