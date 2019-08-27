Экономика
РИА НовостиМинэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян
Министерство экономического развития понизило прогноз по росту реальных располагаемых доходов населения России. Об этом рассказал журналистам глава ведомства Максим Орешкин, представляя обновленный прогноз министерства на 2020-2024 годы и актуализированный прогноз на текущий год.
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Минэкономики понизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1% до 0,1%
Коммерсантъвчера в 13:55
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Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open
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Авто
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CarsWeek.ru вчера в 22:43
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Правительство подготовит закон о допуске на шельф частных нефтяников
Правительство поручит министерствам разработать законопроект о доступе частных инвесторов на шельф, такое решение было принято на совещании у вице-премьеров Дмитрия Козака и Юрия Трутнева, сообщил журналистам замминистра по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков (его цитирует «РИА Новости»).
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В июле глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что астронавт Лука Пармитано станет последним астронавтом агентства, который полетит на Международную космическую станцию на корабле "Союз".
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Сразу три американских стратегических бомбардировщика B-2 Spirit, способных нести ядерные бомбы и крылатые ракеты, были переброшены на базу Фэрфорд в Великобритании.
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Медведев переименовал родовое село Рамзана Кадырова
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РИА Новости вчера в 08:05
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Сенатор Рон Джонсон заявил в понедельник, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации Конгресса.
Интерфакс вчера в 19:12
Здоровье
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Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
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Вечерняя Москва вчера в 08:01
Экономика
Путин назвал «медленным» рост реальных доходов россиян
Во время совещания по экономическим вопросам глава РФ Владимир Путин заявил, что у него вызывает беспокойство ситуация медленного роста реальных доходов жителей страны.
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В Сети появилось видео мощного торнадо в Испании
Непогода обрушилась и на столицу Испании. В Мадриде после ливня с градом улицы превратились в настоящие горные реки.
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Некоторые члены группы латвийских карателей, которые в годы Великой Отечественной войны проводили массовые расправы над мирным населением на территории современной Новгородской области, еще могут быть живы.
РИА Новости вчера в 20:37
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Тейлор Свифт получила главный приз MTV Video Music Awards 2019 года
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Госкорпорация "Роскосмос" объявила тендер на проведение исследований, необходимых для осуществления пилотируемого полета на Луну.
РИА Новости вчера в 22:42
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Социальная ситуация в Архангельской области ухудшилась
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Северные Новости вчера в 06:48
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В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
Малый разведывательный корабль "Переяслав" Военно-морских сил Украины заходил в зону проведения учений Черноморского флота России.
РИА Новости вчера в 20:26
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Власти Бразилии решили отказаться от международной финансовой помощи для борьбы с пожарами в амазонских лесах, которая была анонсирована президентом Франции Эммануэлем Макроном по результатам встречи G7.
Известия вчера в 23:35
Хоккей
Хартли прокомментировал травму Зернова в матче со СКА
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение в матче со СКА (1:2) на турнире имени Николая Пучкова.
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В Якутии после посещения ресторанов «София» и «Белые ночи» местное управление Роспотребнадзора зарегистрировало 42 случая острой кишечной инфекции.
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Игры
Состоялся запуск World of Warcraft Classic
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Предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о приватизации авиакомпании "Победа", входящей в группу "Аэрофлот", носит только инициативный характер, права собственности акционеров необходимо уважать, сказал в интервью РИА Новости глава ведомства Игорь Артемьев.
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Экономика
В «квалификационную яму» попадают почти 34 млн россиян
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Раскрыт секрет «вечной молодости» Путина
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