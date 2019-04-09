Финансы
Минэкономразвития скорректировало прогноз курса рубля на 2019 годТАСС вчера в 11:34
Министерство экономического развития РФ повысило прогноз по курсу рубля с 66 рублей за доллар, о которых ранее говорил гдава ведомства Максим Орешкин, до 65,1 рубля за доллар.
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