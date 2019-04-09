Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало курс рубля на 2019 годРБК вчера в 13:18
Среднегодовой обменный курс рубля к американскому доллару в 2019 году составит 65,1 руб./долл. Такой прогноз содержится в докладе Минэкономразвития «Сценарные условия прогноза социально-экономического развития на 2019–2024 годы».
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