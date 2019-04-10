Финансы
Минэкономразвития пересмотрело прогноз по курсу рубляРоссийская газета вчера в 11:58
В первом квартале курс сложился на уровне 66,2 рубля за доллар при ожидавшихся ранее 64,2.
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Происшествия
Кокорина и Мамаева с вещами доставили в зал суда
Обновлено вчера в 06:45
Армия и оружие
Японский истребитель F-35 пропал над Тихим океаном
Силы самообороны Японии предпринимают меры по поиску пилота истребителя F-35 ВВС страны, предположительно упавшего в Тихий океан, сообщиет японское информагентство NHK.
Обновлено вчера в 08:41
Авто
Появилось первое изображение нового Toyota Highlander
Кроссовер Toyota Highlander четвертого поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
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Общество
Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты
Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
В Туве подростки избили до смерти мужчину и изнасиловали его жену
Двое подростков в Кызыле в ходе конфликта избили 40-летнего мужчину, который впоследствии скончался, и надругались над его женой, сообщает СУСК республики.
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Политика
Глава ДНР: Донбасс добивается возвращения в состав России
Главная цель Донбасса заключается в возвращении на Родину (т. е. в Россию) полноправным членом, заявил в интервью телеканалу «Юнион» глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Обновлено вчера в 04:13
Происшествия
В Воронеже задержали злоумышленника, намеренно сбившего курсанта МЧС
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Обновлено в 02:38
Армия и оружие
Россию назвали небоеспособной против США в Арктике
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия
В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв
В Екатеринбурге два человека пострадали при взрыве в жилом доме, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Обновлено в 02:13
Политика
Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом
На вопрос, значит ли такая дипломатическая позиция, что в некоторых случаях власти США допускают оккупацию территорий других стран во время военных действий, госсекретарь США ответил, что «это лишь вопрос практичной политики».
Обновлено в 00:29
Кино
В Москве стартовал фестиваль нового итальянского кино N.I.C.E
Сегодня в столице стартовал фестиваль нового итальянского кино – «Найс».
Обновлено в 02:54
Гаджеты
Смартфон OnePlus 7 Pro с 5G появился на «живых» фото
В китайской социальной сети Weibo были обнародованы живые фотоснимки грядущего флагманского смартфона OnePlus 7 Pro с поддержкой 5G, выход которого запланирован на июнь этого года.
Обновлено в 03:08
Футбол
Интервью с агентом Лассана Н`Диайе о ЦСКА и агентской деятельности
Агент Алексей Дуданец, который привёз Лассану Н`Диайе в ЦСКА, рассказывает о переходе, своей работе и сравнивает Украину с Россией.
Обновлено в 02:00
Политика
Закон о суверенном Рунете вступит в силу в ноябре
Законопроект о защите Рунета был внесен в Госдуму 14 декабря прошлого года.
Обновлено вчера в 13:38
Хоккей
НХЛ продлила дисквалификацию Войнова
Обновлено вчера в 14:20
Экономика
«Газпром» настаивает на выходе Shell из проекта «Балтийский СПГ»
«Газпром» более не рассматривает Shell в качестве партнера в строительстве СПГ-завода под Санкт-Петербургом, хотя та принимала участие в подготовке проекта с осени 2015 г. Но Shell, в свою очередь, в выходе из него не заинтересована.
Обновлено вчера в 18:42
Происшествия
Правительство одобрило ужесточение наказания за «пьяные» ДТП
Верховный суд и правительство поддержали идею ужесточения наказания за аварии со смертельным исходом, которые произошли по вине пьяных водителей.
Обновлено в 02:10
Происшествия
СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы
Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV госпитализирован в больницу в индийском Нью-Дели, у него диагностировали инфекцию органов грудной клетки, передает агентство Рейтер со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы.
Обновлено вчера в 19:52
Происшествия
Полицейские на Кубани обнаружили 13,5 тонн незаконно выловленной рыбы
У подозреваемых изъяли несколько видов рыб, занесенных в Красную книгу России Полицейские на Кубани обнаружили 13,5 тонн незаконно выловленной рыбы, сообщает пресс-служба МВД России.
Обновлено в 02:05
Общество
Новый сотрудник. Ямальские вахтовики нарядили оленя в жилет и каску
Обновлено вчера в 12:42
Экономика
В Госдуму внесли законопроект о запрете микрокредитов под залог жилья
Сенаторы во главе со спикером Совета Федерации (СФ) Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным внесли в Госдуму законопроект, который запрещает микрофинансовым организациям (МФО) выдачу кредитов под залог жилья.
Обновлено вчера в 07:39
Общество
Минтруд назвал лидирующие регионы по трудоустройству молодежи
RT передает, что в службы занятости в 2018 году обращались 966,2 тысячи граждан до 29 лет.
Обновлено в 00:58
Общество
Увольнение трансгендера в Петербурге суд признал незаконным
Компания «Яношка Павловск» уволила трансгендера-печатника, однако суд признал подобные действия незаконными.
Обновлено в 00:12
Общество
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил десятикилометровый столб пепла
Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до десяти тысяч метров над уровнем моря, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
Обновлено в 00:09
Здоровье
Современный онкоцентр ядерной медицины возведут и в Мурманске
В Мурманске для лечения онкологических больных будет построен современный Центр ядерной медицины.
Обновлено вчера в 17:59
Наука
Неинвазивная стимуляция мозга улучшила память пожилых людей
Подтвержден сильный омолаживающий эффект у человека от стимуляции мозга, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 06:48
Политика
Путин выступит на Арктическом форуме
Президент России Владимир Путин прибудет в Санкт-Петербург и выступит на пленарной сессии Арктического форума.
Обновлено 08 апреля в 17:46
Политика
Украина потратила более миллиарда на строительство «стены Яценюка»
Обновлено вчера в 23:39
Экономика
Силуанов: Эффект от повышения НДС проявится ко второй половине года
Экономический эффект от повышения НДС проявится во второй половине года, сказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на XX Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества НИУ "Высшая школа экономики".
Обновлено вчера в 05:38
Политика
Захарова прокомментировала билборды Порошенко с Путиным
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook билборды, на которых президент Украины Пётр Порошенко изображён вместе с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 17:29