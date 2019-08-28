Финансы

News.ruNews.ruМинэкономразвития спрогнозировало курс доллара на несколько лет

Министерство экономического развития спрогнозировало курс доллара до 2024 года. Действующий курс ЦБ — 66,4 рубля за доллар. По данным Минэкономразвития, к концу 2019 года курс доллара опустится до 65,8 рубля за доллар, к концу 2020 года — до 65,6 рубля.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Минэкономразвития дало прогноз по курсу доллара до 2024 года

Известия11:13

МЭР назвало единственный вариант подорожания доллара до 70 рублей

РБК10:33

Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара к концу года на уровне 65,8 рубля за доллар

Интерфакс09:01

Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара на несколько лет

News.ru09:55

Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года

Национальная служба новостей10:18

Минэкономразвития прогнозирует курс доллара на конец года на уровне 65,8 руб

Финмаркет08:30

Минэкономразвития ожидает курс доллара к концу года на уровне 65 рублей 80 копеек

Эхо Москвы08:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 11:24, Вашингтон
Политика

Президент Грузии назвала условия диалога с Россией

Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.
Lenta.ru 04:42
Религия

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа

Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.
СеверИнформ 02:28
Шоу-бизнес

79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз

Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
Толк 04:46
Происшествия

Пострадавшая в Турции девочка из России умерла

Российская девочка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:54
Политика

Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Политика

Захарова назвала новые антироссийские санкции США нелегитимными

Захарова отметила, что решение о введении нового пакета санкций принято с целью "нанести ущерб финансовому сектору и высокотехнологичным отраслям экономики", однако РФ "не раз уже доказывала устойчивость к подобным внешним ограничениям".
ТАСС 09:22
Политика

На МАКС показали уникальный Су-47

На авиасалоне МАКС-2019, который проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября, на статической экспозиции выставили перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут".
Суть событий вчера в 11:48
Общество

Навальный нашел у Беглова квартиру в Москве за 150 млн рублей

Среди имущества врио губернатора Петербурга Александра Беглова оппозиционер обнаружил элитную квартиру в центре Москвы за 150 млн рублей, которую тот купил в 2013 году.
МР7.ру 09:52
Политика

Суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи

RT на русском 08:30
Кино

Опубликован первый тизер нового фильма Кристофера Нолана

В сеть слили первый тизер новой картины Кристофера Нолана «Довод».
Киноафиша России 09:15
Армия и оружие

Опубликовано видео «плоского штопора» в исполнении Су-57

На видеозаписи запечатлен взлет и выполнение элементов «плоского штопора», во время которых истребитель Су-57 крутится в небе.
NewInform 04:01
Экономика

Стокгольмский арбитраж запретил Украине продавать акции «дочки» ВЭБа

"Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма в ходе рассмотрения инвестиционного спора между ВЭБ.РФ и Украиной об экспроприации дочернего банка госкорпорации Проминвестбанка (ПИБ) запретил Украине продавать акции ПИБа и обязал возместить ВЭБу понесенные арбитражные расходы", - указали в ВЭБе.
РИА Новости 10:16
Транспорт

Камеры начнут штрафовать водителей за отсутствие ОСАГО с 2020 года

Система автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО полноценно заработает в Москве в 2020 году.
Известия 10:25
Происшествия

16 детей заболели синдромом оборотня в Испании

В Испании 16 детей заболели "синдром оборотня", из-за которого на их теле появилось аномальное количество волос.
Газета.Ru 05:13
Футбол

Умяров заменит травмированного Глебова в молодежной сборной России

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров вызван в молодежную сборную России вместо травмированного Данила Глебова из «Ростова».
Спорт-Экспресс 08:46
Происшествия

В Новосибирске задержали трех человек по делу об обрушении здания

По делу об обрушении здания в Новосибирске, в результате которого погибли три человека, задержали троих подозреваемых, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.
РИА Новости 10:52
Общество

Отказ мэрии Москвы в согласовании акций 31 августа признали законным

Lenta.ru 11:18
Политика

Пушков отреагировал на слова Макрона о конце гегемонии Запада

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что доминирование западных стран на мировой арене подходит к своему завершению.
REGNUM вчера в 13:57
Армия и оружие

Россия получила ряд заявок на покупку новейшего истребителя МиГ-35

Журналистская правда 08:20
Экономика

Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России

Журнал Forbes составил шестой ежегодный рейтинг самых богатых семей России.
RT на русском 03:20
Здоровье

В Нижнем Тагиле пять хирургов отозвали заявления об увольнении

Пять хирургов Центральной городской больницы №1 Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении, сообщил РИА Новости председатель свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов.
РИА Новости 06:19
Авто

BMW выпустила первый самый чёрный в мире BMW X6

Специалисты BMW совместно с компанией Vantablack Surrey Nano Systems и креативным агентством Levitation 29 создали самый черный в мире X6.
32CARS.ru 00:44
Футбол

«Спартак» нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Турции

В прошлом сезоне 27-летний сенегальский футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции, забив 30 мячей за "Касымпашу".
Вести.Ru 10:48
Шоу-бизнес

Акимов предложил привлечь Бузову к пропаганде безопасности на дорогах

Вице-премьер РФ Максим Акимов, курирующий транспортную отрасль, предложил привлекать к пропаганде безопасности на дорогах лидеров общественного мнения, в пример он привел аккаунты телеведущей и певицы Ольги Бузовой в соцсетях.
РИА Новости 10:02
Происшествия

Суд на Кубани передал матери мальчика, которого отец сажал на цепь

РИА Новости 10:59
Шоу-бизнес

Лере Кудрявцевой стало плохо на «Новой волне»

Телеведущей стало плохо в одном из ресторанов, где «Муз-ТВ» дружным коллективом отмечал день рождения ведущего шоу «Отпуск без путевки» Андрея Разыграева.
RuNews24.ru 11:08
Общество

«Вертолеты России» нашли партнера для аэротакси в Москве

«Вертолеты России» подписали соглашение с «Яндекс.Такси» о развитии в Москве системы аэротакси.
РБК 09:28
Происшествия

Песков прокомментировал инцидент с полицейскими в Анапе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал действия полицейских, подозреваемых в изнасилованиях в Анапе и Екатеринбурге, сообщает RT.
Газета.Ru 09:13
Политика

Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли

22 августа украинские СМИ со ссылкой на осведомленных о переговорах об обмене юристов писали, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет проходить 28 и 29 августа.
Lenta.ru 03:04
Общество

Росстат назвал среднесуточную калорийность рациона россиян

Как отмечается, больше всего в рационе россиян оказалось углеводов (335,4 г), далее идут жиры (108,6 г), белки (80 г).
Газета.Ru 01:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное