Финансы
ИзвестияМинэкономразвития дало прогноз по курсу доллара до 2024 года
По мнению министерства, курс доллара может превысить 70 рублей только в консервативном варианте прогноза и только после 2023 года. В этом прогнозе Минэкономразвития ожидает курс доллара на уровне 68,7 рубля на конец 2020 года и 70,5 рубля на конец 2024 года.
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Футбол
«Барселона» может представить Неймара в четверг
По информации El Chiringuito, «Барселона» собирается представить форварда Неймара в четверг.
Бомбардир.ру 06:28
Политика
СМИ сочли отказ Лукашенко ехать в Польшу солидарностью с Путиным
Согласно статье, белорусский президент принял такое решение в связи с тем, что на мероприятия не был приглашен президент России Владимир Путин, тем самым проявив солидарность к российскому коллеге.
Газета.Ru 16:00
Общество
Российских пластических хирургов станут учить дольше
Обучение в ординатуре для пластических хирургов в России будет увеличено с двух до пяти лет.
Lenta.ru 09:36
Происшествия
СК возбудил дело после гибели четырехлетней девочки в ДТП в Москве
Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с Range Rover на западе Москвы, в результате которого погибла четырехлетняя девочка, говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.
РБК 15:43
Общество
Минпросвещения разработало кодекс профессиональной этики для педагогов
Документ был разработан министерством совместно с Общероссийским профсоюзом образования и уточняет устаревший Модельный кодекс профессиональной этики.
RT на русском 00:22
Интернет
Apple извинилась за прослушку запросов пользователей в Siri
В конце июля The Guardian рассказала о том, что Apple для прослушки запросов к Siri в рамках программы по улучшению голосового помощника привлекла сторонние компании.
Forbes 12:36
Политика
В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях для диалога с Россией.
РИА Новости 12:02
Политика
Россия в ближайшее время переведёт в Совет Европы оставшийся взнос
27 августа 2019 года выпущено распоряжение Правительства Российской Федерации, в соответствии с которым в самое ближайшее время в Страсбург будет переведён остающийся российский взнос за 2017 и 2018 годы, — отметила представитель министерства.
Life.ru 15:06
Транспорт
Поездка по МЦД обойдется немного дороже проезда на метро
Стоимость поездки по карте «Тройка» на поездах МЦД-1 и МЦД-2 по территории в пределах Москвы приравнена к цене проезда на метро и другом городском транспорте – 38 рублей по карте «Тройка».
Зеленоград24 вчера в 10:55
Экономика
Forbes опубликовал список богатейших российских семей
Семья Гуцериевых (группа "Сафмар") вновь заняла первое место в списке самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes, следует из рейтинга, опубликованного в среду на сайте издания.
ТАСС 04:30
Армия и оружие
Ливанская армия открыла огонь по беспилотникам Израиля
«Ливанская армия открыла огонь по двум израильским беспилотникам в пограничной деревне Адейса», — указывает телеканал.
RT на русском 13:56
Религия
Сегодня православные верующие отмечают Успение Пресвятой Богородицы
Сегодня православные верующие отмечают Великий двунадесятый праздник Успения Пресвятой Богородицы, которому предшествовал довольно строгий, двухнедельный пост.
ГТРК Марий Эл 09:24
Футбол
Приоритетной трансферной целью «Зенита» стал Алексей Миранчук
Действующий чемпион России «Зенит» интересуется полузащитниками «Локомотива» Антоном и Алексеем Миранчуками.
РБК 11:17
Происшествия
Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу
Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
РИА Новости 12:38
Армия и оружие
Появилось видео «плоского штопора» Су-57
В Сети появилось видео исполнения истребителем Су-57 фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».
Взгляд.ру 01:29
Шоу-бизнес
Алла Пугачева назвала своей преемницей Светлану Лободу
Певица Алла Пугачева заявила, что коллега по сцене Светлана Лобода станет ее преемницей.
Полит.ру вчера в 02:55
Армия и оружие
Принципиально новый вертолёт разрабатывают в России
Холдинг «Вертолёты России» (входит в Ростех) разрабатывает принципиально новую машину.
News.ru вчера в 21:34
Армия и оружие
В Пентагоне обозначили условие возврата Турции в программу F-35
Вашингтон начнёт обсуждать возврат Турции в программу получения истребителей пятого поколения F-35 только при условии полного избавления от российских комплексов ПВО С-400, заявил 28 августа глава Пентагона Марк Эспер.
REGNUM 14:58
Здоровье
Терапевт предупредила о надвигающихся сезонных заболеваниях
«Вечерняя Москва» поговорила с врачом-терапевтом первой категории Мариной Анисимовой и узнала, какие инфекции будут представлять наибольшую опасность для россиян в первые осенние месяцы.
Вечерняя Москва 07:02
Теннис
Стивенс прокомментировала поражение от россиянки Калинской на US Open
Американская теннисистка Слоан Стивенс, побеждавшая на Открытом чемпионате США в 2017 году и получившая 11-й номер посева в 2019-м, прокомментировала выступление россиянки Анны Калинской, которая нанесла ей поражение в матче первого круга.
Чемпионат 04:58
Армия и оружие
Беспилотник-шпион США 11 часов летал у западных границ России
Стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk 11 часов курсировал у границ России в Балтийском регионе, сообщают 28 августа мониторинговые авиационные интернет-ресурсы.
REGNUM 15:20
Экономика
«Норильск Авиа» получит 10 новых вертолетов Ми-8АМТ
На Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019, холдинг «Вертолеты России» (входит в «Ростех»), «Газпромбанк Лизинг» и «Норильск Авиа» (входит в группу «Норильский никель») подписали договор о поставке 10 многофункциональных вертолетов Ми-8АМТ.
Lenta.ru 08:58
Авто
Руководство Opel подтвердило возвращение марки на российский рынок
Марка Opel вернется на российский рынок в четвертом квартале 2019 года.
Автоновости дня 09:21
Наука
Из углеродных нанотрубок построили 16-битный процессор
Американские ученые создали 16-битный микропроцессор, состоящий из почти 15 тысяч КМОП-транзисторов, основанных на углеродных нанотрубках.
N+1 14:09
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Трагический инцидент произошел 27 августа во время того, как девушка пыталась побить собственный рекорд скорости на реактивном автомобиле.
Вести.Ru 15:02
Политика
Трамп захотел вырубить заповедные леса на Аляске
Президент США Дональд Трамп дал поручение министерству сельского хозяйства США о вырубке лесов в заповеднике Тонгасса на Аляске, сообщает The Washington Post.
Московский Комсомолец 13:19