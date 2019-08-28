Финансы

Российская газетаРоссийская газетаМинэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года

По расчетам министерства, к концу 2019 года курс доллара составит 65,8 рубля, и за следующий год практически не изменится: прогноз - 65,6 рубля к концу года. Такие цифры российское экономическое ведомство внесло в базовый сценарий развития экономики (российской и мировой) на 2019-2024 годы.
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Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года

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Национальная служба новостейвчера в 14:30

Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года

ТАССвчера в 13:00

Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года

Российская газетавчера в 12:28

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Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара к концу года на уровне 65,8 рубля за доллар

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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
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