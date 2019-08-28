Финансы

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаМинэкономразвития составило прогноз курса доллара до 2024 года

Курс американского доллара может составить к концу 2019 года 65,8 рубля, говорится в прогнозе Минэкономразвития РФ на 2019-2024 годы. По оценкам ведомства, стоимость доллара в 2020 году будет равняться 67,6 рубля.
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Дедолларизация поможет России избежать потрясений экономического кризиса

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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 07:13, Вашингтон
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Актер Александр Числов умер в 54 года

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Пять человек пострадали в результате опрокидывания школьного автобуса с дороги в Карелии.
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Газета.Ru 06:18
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Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.
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В РЖД одобрили первые расходы на ВСМ Москва — Петербург

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Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
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В ДНР сообщили о гибели ополченца в бою с диверсантами

В ночь на четверг произошло столкновение ополченцев с диверсионной группой украинских силовиков, рассказали в Народной милиции ДНР.
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