Финансы
RT на русскомМинэкономразвития дало прогноз по курсу доллара до 2024 года
Минэкономразвития прогнозирует курс доллара к концу 2019 года на уровне 65,8 рубля, а к концу 2024 года — 67,6 рубля. Об этом говорится в прогнозе ведомства на ближайшие несколько лет.
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Технологии
Apple извинилась за прослушку запросов пользователей в Siri
В конце июля The Guardian рассказала о том, что Apple для прослушки запросов к Siri в рамках программы по улучшению голосового помощника привлекла сторонние компании.
Forbes 12:36
Политика
На борту МКС начались испытания экзоскелета робота «Федора»
На борту Международной космической станции начались испытания экзоскелета антропоморфного робота "Федора", сообщается в официальном Twitter робота.
Российская газета 16:55
Футбол
«Сампдория» сделала новое предложение «Зениту» по Ригони
«Сампдория» не оставляет попыток заполучить полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони до закрытия летнего трансферного окна в Италии.
Евро-футбол.ру 17:27
Общество
Трамп утвердил режим ЧП в Пуэрто-Рико из-за приближающегося шторма
Президент США Дональд Трамп утвердил режим ЧП в Пуэрто-Рико на фоне надвигающегося шторма "Дориан", сообщил Белый дом.
РИА Новости вчера в 23:28
Шоу-бизнес
Акимов предложил поручить Бузовой пропаганду дорожной безопасности
Вице-премьер РФ Максим Акимов предложил привлечь певицу Ольгу Бузову к пропаганде безопасного поведения на дорогах.
Известия 10:35
Технологии
Фитнес-приложение с искусственным интеллектом выйдет на iOS
Народные новости 17:25
Наука
600 тысяч менструальных циклов помогли уточнить их продолжительность
Пересмотреть временные рамки фаз менструального цикла решили специалисты из компании Natural Cycles под руководством Джонатана Булла (Jonathan Bull): для этого они проанализировали данные о 612613 менструальных циклах, собранных с помощью их приложения для определения фертильности (всего в выборку попали данные 124648 женщин).
N+1 вчера в 11:00
Происшествия
Автогонщица из США разбилась при попытке побить рекорд скорости
Автогонщица Джесси Комбз погибла при попытке превзойти собственный рекорд скорости — 768 километров в час.
BFM.ru 16:20
Космос
NASA: к Земле приближаются два крупных астероида
По сведениям Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 14 сентября к Земле на минимальное расстояние приблизятся два больших астероида.
МедиаКорСеть 06:15
Кино
Трейлер нового «Джокера» появился в Сети
Известия 15:45
Политика
Сенатор Гиллибранд отказалась от борьбы за пост президента США
Сенатор-демократ Кирстен Гиллибранд объявила в среду, что она выбывает из президентской гонки.
Интерфакс 18:46
Общество
Средние траты россиян на сборы детей к школе за два года выросли вдвое
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), жители России в среднем тратят или готовы потратить в текущем году на подготовку ребенка к школе 26986 руб. Эта цифра с 2017 года выросла более чем вдвое (тогда средние траты на сбор ребенка в школу составляли 12745 руб.).
РБК 07:49
Политика
Макрон заявил о конце доминирования Запада в мире
В свете геополитических изменений эпоха доминирования Запада в мире подходит к своему завершению, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Парламентская газета вчера в 06:34
Политика
Калужский губернатор вступил в спор по поводу ордынского ига
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов прокомментировал отказ Татарстана поддержать инициативу об установлении 11 ноября памятной даты России — Дня окончания Великого стояния на реке Угре (1480 год).
Lenta.ru вчера в 08:48
Наука
В МФТИ создали устройство, имитирующее биологическую память
В МФТИ разработали очередное устройство, полностью имитирующее биологическую память, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 13:56
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Экономика
Правительство России рассмотрит проект бюджета 19 сентября
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство рассмотрит проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов на заседании 19 сентября.
RT на русском 07:47
Политика
Госдеп рассказал о мерах по защите выборов от влияния через соцсети
Американские власти принимают меры против вмешательства в выборы путём использования социальных сетей, заявил заместитель помощника госсекретаря США Роберт Стрейер.
RT на русском 15:47
Музыка
Шуфутинский напомнил россиянам о приближении третьего сентября
Экспресс газета 13:11
Общество
Во Владивостоке сбрасывают воду из водохранилищ
PrimaMedia.ru вчера в 07:15
Игры
Disney может анонсировать ремастеры Aladdin и The Lion King
CyberSport.ru 04:22
Технологии
СП усомнилась в эффективности трат Росстата на развитие госстатистики
Отчет о проверке использования средств на развитие системы госстатистики, с которым ознакомилась "РГ", опубликован в очередном Бюллетене Контрольного ведомства.
Российская газета 17:57
Общество
Минпросвещения разработало кодекс профессиональной этики для педагогов
Документ был разработан министерством совместно с Общероссийским профсоюзом образования и уточняет устаревший Модельный кодекс профессиональной этики.
RT на русском 00:22
Политика
Вербовка по-китайски. Соцсеть LinkedIn стала оплотом шпионов
В СМИ вышла новость о том, что Китай использует соцсеть LinkedIn для вербовки агентов.
Телеканал 360° 10:56
Политика
Дополнительный пункт приема документов на гражданство РФ открыли в ЛНР
МВД ЛНР совместно с администрацией города Красный Луч приняло решение открыть дополнительный пункт приема документов на гражданство РФ «с целью создания более комфортных условий для граждан».
ФАН 18:15
Культура
Умерла джазовая певица Нэнси Холлоуэй
Джазовая певица Нэнси Холлоуэй умерла во Франции в возрасте 86 лет. Об этом сообщает AFP со ссылкой на её попечителя Кристофа Мути.
RT на русском 16:35
Общество
Россиян предупредили о заморозках
В некоторых районах Московской области ожидается до минус двух градусов. В Москве также возможны заморозки в ночь на четверг, 29 августа.
Lenta.ru 03:57