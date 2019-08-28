Финансы
Российская газетаМинэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года
По расчетам министерства, к концу 2019 года курс доллара составит 65,8 рубля, и за следующий год практически не изменится: прогноз - 65,6 рубля к концу года. Такие цифры российское экономическое ведомство внесло в базовый сценарий развития экономики (российской и мировой) на 2019-2024 годы.
Читать в источнике
Оценить85
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 20:19, Вашингтон
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
Вести.Ru 04:55
Технологии
Российские поисковики не смогут выдавать ссылки на пиратский контент
Благодаря созданным поправкам, у правообладателей появится возможность выбора одобренной Роскомнадзором компании, которая будет вести реестр ссылок на пиратский контент.
Невские Новости 19:19
Финансы
Минэкономразвития представило Россию без сверхдоходов от нефти
По бюджетному правилу дополнительными считаются доходы от продажи нефти дороже $40 за баррель в ценах 2017 года с ежегодной индексацией на 2%. В консервативном прогнозе в 2020-2024 годах экономика РФ потеряет 30,5 трлн рублей.
Infox.ru 17:46
Политика
Помпео заявил, что США будут работать над возвращением России в G7
Ранее президент США Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции по итогам встречи G7, заявил, что "склоняется" к тому, что возвращение России и возрождение формата группы восьми промышленно развитых держав является необходимым.
Life.ru вчера в 20:25
Армия и оружие
Хуситы ударили крылатой ракетой по аэропорту в Саудовской Аравии
Уточняется, что атаку хуситы провели 28 августа вечером. Удар был нанесён крылатой ракетой.
REGNUM 19:44
Политика
В Госдуме оценили слова Зурабишвили о возобновлении диалога с Россией
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев отреагировал на условия возобновления диалога Грузии и России, названные грузинским президентом Саломе Зурабишвили.
RT на русском 18:13
Политика
На борту МКС начались испытания экзоскелета робота «Федора»
На борту Международной космической станции начались испытания экзоскелета антропоморфного робота "Федора", сообщается в официальном Twitter робота.
Российская газета 16:55
Кино
Первый тизер нового фильма Кристофера Нолана появился в Сети
Тизер фильма Кристофера Нолана Tenet появился в Интернете. О картине британско-американского режиссёра известно крайне мало.
News.ru 11:18
Армия и оружие
США назвали условие возвращения Турции в программу F-35
Глава Пентагона Марк Эспер допустил возвращение Турции в программу создания истребителей пятого поколения F-35 при условии, если страна избавится от приобретенных у России зенитных ракетных систем С-400, сообщает ТАСС.
Парламентская газета 17:40
Происшествия
Третьего погибшего извлекли из-под завалов здания в Новосибирске
Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов обрушившейся насосной станции в Новосибирске, подтвердили РБК в пресс-службе областного главка МЧС.
РБК 05:53
Политика
Зеленский договорился о встрече «нормандской четверки»
Подготовительная встреча советников глав государств и правительств Германии, Франции, Украины и России пройдет 2 сентября.
Lenta.ru 16:11
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Экономика
РБК узнал схему финансирования мегапроекта «Газпрома» на Балтике
Наблюдательный совет ВЭБ.РФ 29 августа планирует рассмотреть вопрос о финансировании проекта «Газпрома» и бывшего партнера Аркадия Ротенберга Артема Оболенского – строительство промышленного кластера в районе порта Усть-Луга на Балтийском море, пишет РБК со ссылкой на источники.
Ведомости 11:35
Политика
Генпрокуратура Украины: Вышинского готовят к обмену «35 на 35»
Изменение меры пресечения для руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского состоялось в рамках подготовки к обмену «35 на 35».
News.ru 13:38
Хоккей
«Айлендерс» продлили контракт с Бовилье
"Нью-Йорк Айлендерс" продлили контракт с хоккеистом Энтони Бовилье, сообщается на сайте команды НХЛ.
РИА Новости 15:43
Кино
Финальный трейлер фильма «Джокер» появился в Сети
Народные новости 17:43
Общество
Собака нашла хитрый способ выпрашивать еду у прохожих и прославилась
Чонгплаполкулсэд считает, что таким образом Гае выпрашивает у людей еду.
Lenta.ru 13:10
Технологии
Электронные паспорта предложили дополнить сим-картой
По словам представителей мобильных операторов, технологию уже протестировали, причем для защиты была применена двухфакторная защита на случай потери или кражи электронного паспорта.
Astera 05:30
Происшествия
Массовое отравление роллами произошло в Самаре
В Самаре 48 человек отравились роллами из доставки еды. Об этом сообщили в региональном Минздраве, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:30
Общество
В РАНХиГС назвали число самозанятых в России
Еще 12,4 процента опрошенных с различной периодичностью работают на дополнительной работе в качестве самозанятых - это около 9-10 миллионов человек.
Российская газета 07:54
Здоровье
В Нижнем Тагиле пять хирургов отозвали заявления об увольнении
Пять хирургов Центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении, сообщил РИА Новости председатель Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов.
РИА Новости 06:19
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев рассказал о борьбе за квартиру умершего отца
Знаменитая пенсионерка в ближайшее время планирует собственноручно откопать отца своего благоверного.
Собеседник 09:03
Происшествия
В Колумбии наркоторговцы попытались провезти 300 кг марихуаны в гробах
Колумбийская полиция задержала наркоторговцев, пытавшихся провезти в гробах около 300 кг марихуаны.
Известия 19:31
Кино
Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»
Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости 10:31
Технологии
Фитнес-приложение с искусственным интеллектом выйдет на iOS
Народные новости 17:25
Общество
Губернатор Флориды объявил режим ЧП из-за приближения урагана «Дориан»
В США губернатор штата Флорида Рон Де Сантис ввел в среду режим чрезвычайного положения в связи с приближением урагана "Дориан".
Российская газета 18:24
Происшествия
Автогонщица из США разбилась при попытке побить рекорд скорости
Американская автогонщица, обладательница титула «Самая быстрая женщина на четырех колесах» Джесси Комбс насмерть разбилась при попытке установить новый скоростной рекорд.
Известия 15:07
Происшествия
СК возбудил дело после ДТП на западе Москвы, в котором погибла девочка
Следователи возбудили уголовное дело по факту смертельного наезда Range Rover на девочку на западе Москвы.
ТАСС 12:57