По расчетам министерства, к концу 2019 года курс доллара составит 65,8 рубля, и за следующий год практически не изменится: прогноз - 65,6 рубля к концу года. Такие цифры российское экономическое ведомство внесло в базовый сценарий развития экономики (российской и мировой) на 2019-2024 годы.

Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года

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