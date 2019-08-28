Финансы
Российская газетаМинэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года
По расчетам министерства, к концу 2019 года курс доллара составит 65,8 рубля, и за следующий год практически не изменится: прогноз - 65,6 рубля к концу года. Такие цифры российское экономическое ведомство внесло в базовый сценарий развития экономики (российской и мировой) на 2019-2024 годы.
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Технологии
Российские поисковики не смогут выдавать ссылки на пиратский контент
Благодаря созданным поправкам, у правообладателей появится возможность выбора одобренной Роскомнадзором компании, которая будет вести реестр ссылок на пиратский контент.
Невские Новости 19:19
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз
Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
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Волочкова сравнила мангал с Вечным огнем
Российская балерина Анастасия Волочкова сравнила мангал с шашлыками с Вечным огнем.
Московский Комсомолец вчера в 17:38
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой вызвали «Скорую» на «Новой волне»
«Давление скакнуло от жары» — объяснили случившееся друзья Кудрявцевой, срочно вызвавшие ей скорую во время обеда: лицо телеведущей вдруг стало бледным и она начала терять сознание.
Super.ru 09:02
Наука
В МФТИ создали устройство, имитирующее биологическую память
В МФТИ разработали очередное устройство, полностью имитирующее биологическую память, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 13:56
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Политика
Президент Италии поручит Конте сформировать новое правительство
Как ожидается, Маттарелла поручит Конте сформировать новое правительство на основе договоренностей, достигнутых во время консультаций президента с представителями парламентских партий, пишет «Коммерсант».
Известия 20:16
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка умерла в больнице
Российская газета 10:08
Финансы
Аргентина намерена обсудить с МВФ пересмотр сроков погашения долга
Аргентинский министр финансов Эрнан Лакунса сообщил, что Аргентина намерена на следующей неделе начать переговоры с Международным валютным фондом по пересмотру сроков погашения долга.
RT на русском 19:49
Технологии
Электронные паспорта предложили дополнить сим-картой
По словам представителей мобильных операторов, технологию уже протестировали, причем для защиты была применена двухфакторная защита на случай потери или кражи электронного паспорта.
Astera 05:30
Происшествия
Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу
Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
РИА Новости 12:38
Финансы
Минэкономразвития представило Россию без сверхдоходов от нефти
По бюджетному правилу дополнительными считаются доходы от продажи нефти дороже $40 за баррель в ценах 2017 года с ежегодной индексацией на 2%. В консервативном прогнозе в 2020-2024 годах экономика РФ потеряет 30,5 трлн рублей.
Infox.ru 17:46
Шоу-бизнес
Эмили Ратаковски переполошила растительностью в неподобающем месте
Американская модель Эмили Ратаковски опубликовала в своем Instagram-аккаунте новый снимок.
Дни.ру 19:11
Армия и оружие
В России началось серийное производство истребителей МиГ-35
В Российской Федерации началось серийное производство истребителей МиГ-35.
Российская газета 12:12
Политика
В Кремле прокомментировали обсуждение в Белоруссии закупки нефти в США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обсуждение Белоруссией закупок нефти в США вопросом экономической целесообразности.
РИА Новости 06:44
Музыка
Билли Айлиш проспала премию MTV в Москве
Газета.Ru вчера в 14:49
Здоровье
Актер Александр Семчев похудел на 100 кг
Sport24.ru 03:31
Политика
Коломойский призвал снять с России часть санкций
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский предложил снять с России санкции, введенные «за агрессию в Донбассе».
Известия 03:57
Политика
В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском 04:06
Политика
Генпрокуратура Украины: Вышинского готовят к обмену «35 на 35»
Изменение меры пресечения для руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского состоялось в рамках подготовки к обмену «35 на 35».
News.ru 13:38
Кино
Борис Хлебников представит премьеру своего нового сериала в Петербурге
Режиссер Борис Хлебников, который известен широкому зрителю по картине «Аритмия», представит в Петербурге сериал под названием «Шторм».
Невские Новости 17:27
Политика
Путин угостил Эрдогана мороженым на МАКС
Президент России Владимир Путин на авиасалоне МАКС в Жуковском угостил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и всю делегацию мороженым.
Мойка78 вчера в 11:33
Наука
Ученые создали базу данных о наводнениях и паводках в Европе и европейской части России
Команда ученых с участием специалистов географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова создала международную базу данных о речных наводнениях в Европе.
ТАСС 13:52
Происшествия
Число погибших при обрушении здания в Новосибирске возросло до трёх
Под завалами нашли ещё два тела. В Новосибирске, где в среду произошло обрушение здания, нашли тела ещё двух погибших.
Суть событий 06:04
Политика
Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией
Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.
ТАСС 03:42
Футбол
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
ТАСС 16:58
Происшествия
На главу ФБК завели дело из-за фильма «Он вам не Димон»
В отношении директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова возбудили уголовное дело за злостное неисполнение решения суда в виде отказа удалить со своего YouTube-канала неугодный Медведеву материал.
CBS Media 10:31
Политика
Пушков отреагировал на слова Макрона о конце гегемонии Запада
Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что доминирование западных стран на мировой арене подходит к своему завершению.
REGNUM вчера в 13:57