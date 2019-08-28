Минэкономразвития РФ ожидает среднегодовой курс национальной валюты выше 70 рублей за $1 лишь в консервативном сценарии макропрогноза при цене нефти $45 за баррель, и не ранее 2023 года. Об этом говорится в материалах министерства, имеющихся в распоряжении ТАСС.

Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года

Политика Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине Президент США Дональд Трамп поручил пересмотреть программу оказания военной помощи Украине, размер которой в 2019 финансовом году составил $250 млн.

Происшествия В Кремле назвали отвратительным инцидент с полицейскими в Анапе Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал отвратительным и неприемлемым инцидент с полицейскими, которых подозревают в принуждении несовершеннолетней к сексу в Анапе.

Происшествия На Ставрополье после ДТП с маршруткой в больницу попали 15 человек В Ставропольском крае в результате ДТП в больницу доставлено 15 пассажиров микроавтобуса, в том числе пятеро несовершеннолетних.

Происшествия Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.

Экономика Росстат назвал объем теневой экономики России Росстат оценил размеры теневой экономики Росси в 2017 году. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Политика МИД РФ предложил Deutsche Welle обратить внимание на выборы в Саксонии МИД России предложил германской медиакомпании Deutsche Welle обратить внимание на то, что только половина кандидатов от партии "Альтернатива для Германии" была зарегистрирована на выборах в земельный парламент в Саксонии.

Политика Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.

Происшествия Бывший гендиректор Антипинского НПЗ объявлен в международный розыск Следователи в Тюменской области объявили в международный розыск бывшего гендиректора АО "Антипинский нефтеперерабатывающий завод".

Футбол Алексей Сутормин поделился ожиданиями от жеребьевки Лиги чемпионов Хавбек петербургского «Зенита» Алексей Сутормин поделился ожиданиями от жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, которая пройдет вечером 29 августа, пишут «Известия».

Шоу-бизнес 79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.

Музыка Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны» Российский певец Филипп Киркоров устроил скандал во время репетиции своего номера на "Новой волне".

Наука В Эфиопии обнаружили череп древнейшего вида австралопитеков На территории Эфиопии был обнаружен череп древнейшего вида австралопитеков.

Экономика Кто содержит убыточный телеканал «Дождь» Как стало известно RT, телеканал «Дождь» начиная с 2014 года получает финансирование из-за рубежа.

Политика В ЕКА заявили о готовности отправки астронавтов на МКС на «Союзах» Глава Европейского космического агентства (ЕКА) Ян Вернер заявил, что ЕКА в будущем готово отправлять своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на российских кораблях «Союз».

Футбол «Знамя» из Ногинска объявило о подписании Самедова Бывший футболист сборной России Александр Самедов стал игроком ФК «Знамя» из Ногинска.

Политика Депутат Андрей Волков устроил политический демарш на сессии АКЗС Депутат АКЗС Андрей Волков на сессии 29 августа потребовал отставки спикера краевого парламента Александра Романенко.

Здоровье Главврачи тагильских больниц отстранены от работы на время проверки Главные врачи двух больниц Нижнего Тагила отстранены от занимаемых должностей на время проверки в связи с решением нескольких хирургов написать заявления на увольнение.

Политика Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.

Футбол Тренер «Спартака» Кононов: понимаю, как обыграть «Брагу» Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов накануне ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против португальской "Браги" заявил, что соперник постарается удержать победный счет, добытый им в первой игре противостояния.

Происшествия Число погибших при обрушении дома под Львовом возросло до восьми Спасатели обнаружили восемь погибших под завалами обрушившегося дома в Дрогобыче Львовской области, среди них - один ребенок, сообщает пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Наука В России разработали уникальный волновой твердотельный гироскоп Научно-исследовательский институт физических измерений (АО «НИИФИ») приступил к производству волнового твердотельного гироскопа, сопоставимого по точности и надежности работы с намного более дорогими волоконно-оптическими и лазерными аналогами.