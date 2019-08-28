Финансы
Российская газетаМинэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года
По расчетам министерства, к концу 2019 года курс доллара составит 65,8 рубля, и за следующий год практически не изменится: прогноз - 65,6 рубля к концу года. Такие цифры российское экономическое ведомство внесло в базовый сценарий развития экономики (российской и мировой) на 2019-2024 годы.
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Агент защитника «Тамбова» оценил вероятность трансфера игрока в ЦСКА
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