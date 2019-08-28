Финансы
ТАССМинэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года
Минэкономразвития РФ ожидает среднегодовой курс национальной валюты выше 70 рублей за $1 лишь в консервативном сценарии макропрогноза при цене нефти $45 за баррель, и не ранее 2023 года. Об этом говорится в материалах министерства, имеющихся в распоряжении ТАСС.
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Хавьер Эрнандес может вернуться в Мексику
Нападающий «Вест Хэма» Хавьер Эрнандес может вернуться на родину.
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Глава Военного комитета НАТО Стюарт Пич провел телефонный разговор с начальником Генштаба Вооруженных Сил России Валерием Герасимовым.
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В Испании у почти 20 детей обнаружили «синдром оборотня» или гипертрихоз (избыточный рост волос).
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Происшествия
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Автогонщица Джесси Комбз погибла при попытке превзойти собственный рекорд скорости — 768 километров в час.
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В прокат выходит фильм «Битва», в котором танцор лишается слуха, но всё равно стремится к победе.
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Реновация подняла цены на квартиры Владельцы квартир в домах, попавших в объявленную мэрией Москвы программу реновации, все чаще пытаются их выгодно продать.
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Пресс-секретарь генпрокурора Украины удалила пост об обмене Вышинского
Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган опубликовала в Facebook заявление главреда украинского «РИА Новости» Кирилла Вышинского о согласии на обмен заключенными, однако затем удалила свой пост.
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Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
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Медведев обозначил приоритеты бюджета России до 2022 года
Добавим, что в ближайшее время премьер-министр Дмитрий Медведев планирует провести целую серию совещаний по проекту федерального бюджета на 2020-й и плановый период 2021—2022 годов.
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Ученые предупреждают, что, в случае если у человека уже диагностировали рак толстой кишки и он продолжает употреблять жареную на растительном масле пищу, существует вероятность перехода заболевания в более агрессивную стадию.
Газета.Ru вчера в 14:34
Технологии
Росстат оплатил создание несуществующего приложения в App Store - Счетная палата
Росстат оплатил контракт почти на 65 миллионов рублей, в рамках которого, в том числе, предполагалась разработка и выпуск приложений для App Store и Google Play, однако аудиторы Счетной палаты не смогли их найти, говорится в документах контрольного ведомства.
ПРАЙМ 17:17
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Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
Толк 04:46
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Apple извинилась за прослушку запросов пользователей в Siri
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Вышел финальный русский трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом
На ютьюб-канале WBRussia опубликован финальный локализованный трейлер "Джокера" с Хоакином Фениксом в титульной роли.
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Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»
Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
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В Совфеде рассказали о планах сотрудничества с Турцией по Сирии
Схожего мнения придерживается член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич, по мнению которого взаимодействие будет идти в тех сферах, где интересы Москвы и Анкары совпадают.
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Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил в среду информацию о том, что в четверг посетит Белоруссию, где встретится с президентом страны Александром Лукашенко.
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Назван объем секретных расходов России
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
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Google перенесет во Вьетнам производство смартфонов Pixel
Как удалось узнать у своих источников изданию Nikkei, американская компания намерена перенести производство смартфонов из Китая во Вьетнам.
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