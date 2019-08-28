Минэкономразвития РФ ожидает среднегодовой курс национальной валюты выше 70 рублей за $1 лишь в консервативном сценарии макропрогноза при цене нефти $45 за баррель, и не ранее 2023 года. Об этом говорится в материалах министерства, имеющихся в распоряжении ТАСС.

Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года

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