Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало дефляцию в связи с урожаемИзвестия вчера в 18:11
В августе цены пойдут на спад из-за урожая. Об этом сообщили «Известиям» в Минэкономразвития. В ведомстве считают, что ожидаемый урожай нивелирует повышение НДС и приведет к дефляции в 0,1%.
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Происшествия
Самолет Utair вернулся во «Внуково» из-за неполадок с шасси
Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, выполнявший рейс Москва – Милан, вернулся в аэропорт вылета «Внуково» из-за технических неполадок, передает ТАСС со ссылкой на перевозчика.
Обновлено в 06:14
Политика
Зеленский обратился к Донбассу с посланием мира
Обновлено вчера в 10:48
Происшествия
В селе Дедилово под Тулой образовалась яма глубиной в пять этажей
В селе Дедилово Тульской области возле частного дома провалился грунт. Образовалась огромная яма глубиной 15 метров.
Обновлено в 00:23
Политика
Порошенко рекомендовал Зеленскому идти его дорогой
«Просто идти дорогой президента Порошенко», — приводит Интерфакс слова действующего главы государства.
Обновлено в 05:14
Политика
Путин утвердил доктрину энергетической безопасности России
Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении новой доктрины энергетической безопасности РФ.
Обновлено в 05:09
Шоу-бизнес
Наташа Королева показала несовершенную фигуру в купальнике
Певица совершенно не стесняется своей несовершенной фигуры и не гонится за идеалом.
Обновлено в 04:01
Политика
Умер вице-премьер Башкирии Артур Ахметханов
Врио Главы РБ несколько минут назад сообщил в соцсетях о смерти и.о. вице-премьера Башкирии, курирующего силовой блок Артура Ахметханова.
Обновлено в 04:34
Общество
Дачную амнистию продлят до 2022 года
Сегодня председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Государственной думы РФ Павел Крашенинников внес в Госдуму законопроект, в котором предлагается продлить дачную амнистию до 1 марта 2022 года.
Обновлено в 03:42
Происшествия
Совету Федерации рекомендовали лишить Арашукова мандата сенатора
Комиссия Совета Федерации по контролю за доходами рекомендовала лишить мандата Рауфа Арашукова, арестованного по делу об организации заказных убийств и участии в преступном сообществе.
Обновлено в 05:49
Гаджеты
Lenovo показала первый в мире ноутбук с гибким экраном
Компания Lenovo объявила о выпуске своего первого в мире складной ноутбук.
Обновлено в 03:59
Происшествия
Названы ошибки спасателей при тушении SSJ-100 в Шереметьево
По делу об авиакатастрофе самолёта Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) следствие назначило специальную экспертизу действий аварийно-спасательных подразделений Международного аэропорта Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:59
Футбол
РПЛ начала разработку нового чемпионского кубка
Директор по связям с общественностью Российской Премьер-Лиги Сергей Алексеев рассказал о разработке нового трофея для команд-чемпионов России.
Обновлено в 07:02
Происшествия
Официант пиццерии вернул клиентке чек на полмиллиона долларов
В Нью-Йорке официант итальянской пиццерии вернул посетительнице забытый ею чек на 424 тысячи долларов.
Обновлено вчера в 19:59
Общество
Жители Якутска обнаружили в магазине кефир по цене 750 рублей за литр
Золотой кефир был обнаружен в супермаркете Поярков . По словам журналистов, после публикации цен в соцсетях кефир подешевел до 685 рублей.
Обновлено в 02:21
Политика
В команде Зеленского заявили о 99-процентной отставке Климкина
После прихода к власти на Украине команды избранного президента Владимира Зеленского министр иностранных дел страны Павел Климкин с вероятностью 99% не останется на своем посту.
Обновлено вчера в 20:25
Политика
Верховная рада отказалась отменить закон о языке
Депутаты Верховной рады Украины отклонили четыре проекта постановлений, которые предлагали отменить закон об обязательном и повсеместном использовании украинского языка.
Обновлено в 07:00
Политика
США призвали Турцию отложить покупку С-400
Агентство Bloomberg узнало о просьбе США к Турции отложить приобретение ракетных комплексов С-400 у России.
Обновлено вчера в 16:19
Транспорт
Названы самые частые ошибки при сдаче экзаменов на права
В пресс-службе МВД рассказали RT о самых распространенных ошибках во время сдачи экзамена на водительские права на "площадке" и в "городе".
Обновлено в 02:20
Политика
США подготовили санкции против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», передает Foreign Policy со ссылкой на копию документа.
Обновлено вчера в 23:25
Армия и оружие
Саудовская Аравия заявила об атаке беспилотников на нефтепровод
Власти Саудовской Аравии сообщили, что беспилотники нанесли удар по одному из нефтепроводов, следует из информации арабских СМИ.
Обновлено в 06:44
Кино
Россияне выбрали любимых героев «Игры престолов»
В сериале «Игра престолов» россиянам больше всего нравятся такие персонажи, как Дейенерис Таргариен и Тирион Ланнистер.
Обновлено в 02:38
Футбол
Назван расширенный состав сборной России на матчи отбора к Евро-2020
Главный тренер национальной команды России Станислав Черчесов огласил список из 37 футболистов, которые будут готовиться к ближайшим матчам отборочного цикла Евро-2020 против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).
Обновлено в 06:58
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в РФ
Эксперты назвали самые угоняемые автомобили в России: исследование проведено на основе заявлений клиентов.
Обновлено в 02:04
Авто
Renault объявила цены на новый Dokker Stepway
Российские дилеры Renault Россия начали прием заказов на новый Dokker Stepway, который поступит в продажу в конце мая.
Обновлено в 05:50
Авто
Компания Kia показала новый компактный кроссовер
Компания KIA готовит к выпуску новый компактный молодежный кроссовер.
Обновлено вчера в 23:37
Шоу-бизнес
Родившая двойню Алина Кабаева пропала
На днях СМИ сообщили о том, что Алина Кабаева родила двойню в Москве. После этого поползли самые разные слухи.
Обновлено в 05:41
Футбол
Комиссия РПЛ проверит поле стадиона «Динамо» 16 мая
Как стало известно «Чемпионату», комиссия Российской Премьер-Лиги проверит поле реконструированного стадиона «Динамо» в четверг, 16 мая.
Обновлено вчера в 12:25