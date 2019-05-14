Минэкономразвития спрогнозировало дефляцию в связи с урожаемИзвестия вчера в 18:11

В августе цены пойдут на спад из-за урожая. Об этом сообщили «Известиям» в Минэкономразвития. В ведомстве считают, что ожидаемый урожай нивелирует повышение НДС и приведет к дефляции в 0,1%.

Минэкономразвития спрогнозировало дефляцию в связи с урожаем

Происшествия Самолет Utair вернулся во «Внуково» из-за неполадок с шасси Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, выполнявший рейс Москва – Милан, вернулся в аэропорт вылета «Внуково» из-за технических неполадок, передает ТАСС со ссылкой на перевозчика.

Происшествия В селе Дедилово под Тулой образовалась яма глубиной в пять этажей В селе Дедилово Тульской области возле частного дома провалился грунт. Образовалась огромная яма глубиной 15 метров.

Политика Порошенко рекомендовал Зеленскому идти его дорогой «Просто идти дорогой президента Порошенко», — приводит Интерфакс слова действующего главы государства.

Политика Путин утвердил доктрину энергетической безопасности России Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении новой доктрины энергетической безопасности РФ.

Шоу-бизнес Наташа Королева показала несовершенную фигуру в купальнике Певица совершенно не стесняется своей несовершенной фигуры и не гонится за идеалом.

Политика Умер вице-премьер Башкирии Артур Ахметханов Врио Главы РБ несколько минут назад сообщил в соцсетях о смерти и.о. вице-премьера Башкирии, курирующего силовой блок Артура Ахметханова.

Общество Дачную амнистию продлят до 2022 года Сегодня председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Государственной думы РФ Павел Крашенинников внес в Госдуму законопроект, в котором предлагается продлить дачную амнистию до 1 марта 2022 года.

Происшествия Совету Федерации рекомендовали лишить Арашукова мандата сенатора Комиссия Совета Федерации по контролю за доходами рекомендовала лишить мандата Рауфа Арашукова, арестованного по делу об организации заказных убийств и участии в преступном сообществе.

Гаджеты Lenovo показала первый в мире ноутбук с гибким экраном Компания Lenovo объявила о выпуске своего первого в мире складной ноутбук.

Происшествия Названы ошибки спасателей при тушении SSJ-100 в Шереметьево По делу об авиакатастрофе самолёта Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) следствие назначило специальную экспертизу действий аварийно-спасательных подразделений Международного аэропорта Шереметьево.

Футбол РПЛ начала разработку нового чемпионского кубка Директор по связям с общественностью Российской Премьер-Лиги Сергей Алексеев рассказал о разработке нового трофея для команд-чемпионов России.

Происшествия Официант пиццерии вернул клиентке чек на полмиллиона долларов В Нью-Йорке официант итальянской пиццерии вернул посетительнице забытый ею чек на 424 тысячи долларов.

Общество Жители Якутска обнаружили в магазине кефир по цене 750 рублей за литр Золотой кефир был обнаружен в супермаркете Поярков . По словам журналистов, после публикации цен в соцсетях кефир подешевел до 685 рублей.

Политика В команде Зеленского заявили о 99-процентной отставке Климкина После прихода к власти на Украине команды избранного президента Владимира Зеленского министр иностранных дел страны Павел Климкин с вероятностью 99% не останется на своем посту.

Политика Верховная рада отказалась отменить закон о языке Депутаты Верховной рады Украины отклонили четыре проекта постановлений, которые предлагали отменить закон об обязательном и повсеместном использовании украинского языка.

Политика США призвали Турцию отложить покупку С-400 Агентство Bloomberg узнало о просьбе США к Турции отложить приобретение ракетных комплексов С-400 у России.

Транспорт Названы самые частые ошибки при сдаче экзаменов на права В пресс-службе МВД рассказали RT о самых распространенных ошибках во время сдачи экзамена на водительские права на "площадке" и в "городе".

Политика США подготовили санкции против «Северного потока — 2» Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», передает Foreign Policy со ссылкой на копию документа.

Армия и оружие Саудовская Аравия заявила об атаке беспилотников на нефтепровод Власти Саудовской Аравии сообщили, что беспилотники нанесли удар по одному из нефтепроводов, следует из информации арабских СМИ.

Кино Россияне выбрали любимых героев «Игры престолов» В сериале «Игра престолов» россиянам больше всего нравятся такие персонажи, как Дейенерис Таргариен и Тирион Ланнистер.

Футбол Назван расширенный состав сборной России на матчи отбора к Евро-2020 Главный тренер национальной команды России Станислав Черчесов огласил список из 37 футболистов, которые будут готовиться к ближайшим матчам отборочного цикла Евро-2020 против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).

Авто Названы самые угоняемые автомобили в РФ Эксперты назвали самые угоняемые автомобили в России: исследование проведено на основе заявлений клиентов.

Авто Renault объявила цены на новый Dokker Stepway Российские дилеры Renault Россия начали прием заказов на новый Dokker Stepway, который поступит в продажу в конце мая.

Авто Компания Kia показала новый компактный кроссовер Компания KIA готовит к выпуску новый компактный молодежный кроссовер.

Шоу-бизнес Родившая двойню Алина Кабаева пропала На днях СМИ сообщили о том, что Алина Кабаева родила двойню в Москве. После этого поползли самые разные слухи.