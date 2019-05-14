Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало дефляцию в связи с урожаемИзвестия вчера в 18:11
В августе цены пойдут на спад из-за урожая. Об этом сообщили «Известиям» в Минэкономразвития. В ведомстве считают, что ожидаемый урожай нивелирует повышение НДС и приведет к дефляции в 0,1%.
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Происшествия
Против персонала магазина завели дело из-за таблеток от курения
В отношении сотрудников московского интернет-магазина было возбуждено уголовное дело после того, как они приобрели у индийской фармацевтической компании партии таблеток для борьбы с курением.
Обновлено в 00:14
Кино
В Каннах готовятся к открытию кинофестиваля
Во второй по значимости программе — «Особый взгляд» — есть и две российские картины. Нынешние Канны — это фестиваль режиссеров в возрасте.
Обновлено вчера в 14:02
Авто
Журналистам попался прототип нового Ford Mustang Shelby GT500
Цвет кузова Grabber Lime делает этот Shelby GT500 привлекающим внимание, особенно с контрастной черной отделкой на переднем сплиттере, крышках зеркал, боковых подоконниках и других деталях.
Обновлено вчера в 15:02
Происшествия
Организаторы заявили о задержаниях на несогласованном митинге у ФСБ
У здания ФСБ в Москве прошел митинг, в котором приняли участие 500 человек.
Обновлено вчера в 13:44
Общество
Татарстанцы бьют тревогу из-за обмеления рек
Обновлено вчера в 04:33
Музыка
В Тель-Авиве официально стартовало «Евровидение-2019»
В Тель-Авиве официально стартовал международный песенный конкурс "Евровидение-2019", сообщается на официальном сайте.
Обновлено вчера в 01:16
Политика
Последствия разрыва отношений с Россией оценили в Раде
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Украина останется без "помощи Востока" в случае разрыва отношений с Россией.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
США подготовили санкции против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», передает Foreign Policy со ссылкой на копию документа.
Обновлено вчера в 23:25
Музыка
Сергей Шнуров покритиковал скандал вокруг шоу «Голос. Дети»
Шнуров напомнил, что «Голос» – это все лишь шоу, но люди уже готовы «пустить друг другу кровь».
Обновлено в 00:27
Транспорт
Названы самые частые ошибки сдающих экзамен на права в России
В пресс-службе Министерства внутренних дел России рассказали RT, какие ошибки чаще всего допускаются во время сдачи экзамена на водительские права на «площадке» и в «городе» .
Обновлено в 00:05
Экономика
«Роснефть» сдалась: спустя 10 лет компания отказалась от проекта ВНХК
Проект ВНХК – НПЗ рядом с портом Находка мощностью 12 миллионов тонн нефти в рамках первой очереди – исключён из инвестиционных планов "Роснефти" из-за нерентабельности.
Обновлено вчера в 23:52
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко похудела до 47 килограмм
Виктория отметила, что смогла сбросить вес еще после родов и с тех пор поддерживает его в норме.
Обновлено вчера в 20:00
Футбол
Бэйла может арендовать «Тоттенхэм»
Обновлено в 01:09
Экономика
Из-за противостояния США и КНР рухнули американские фондовые индексы
Американские фондовые индексы рухнули из-за обострения отношений между США и Китаем.
Обновлено в 00:43
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено вчера в 02:55
Здоровье
Врачи предупредили об особой опасности употребления кофе летом
Для поддержания тонуса летом достаточно пяти и меньше чашек бодрящего напитка в день, выяснили исследователи из Университета Южной Австралии.
Обновлено вчера в 10:56
Культура
Леонид Якубович стал новым бойцом в файтинге Mortal Kombat
Обновлено вчера в 13:19
Происшествия
В Чите кондуктор «заминировал» троллейбус
Следователи установили, что подозреваемый изготовил муляж взрывного устройства и оставил его в троллейбусе, чтобы сорвать свой рабочий день.
Обновлено вчера в 21:55
Политика
Савченко вручила спикеру Рады Парубию наручники
Обновлено вчера в 13:14
Политика
США призвали Турцию отложить покупку С-400
Как отмечается, США призвали Турцию отложить покупку С-400 до 2020 года.
Обновлено вчера в 20:06
Армия и оружие
В МИДе заявили о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе
Размещая на территории Европы ядерное оружие, США, по сути, готовятся к его применению с разрешения самих этих неядерных государств, заявил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
Обновлено вчера в 22:17
Происшествия
В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова
Обновлено вчера в 14:28
Хоккей
Сборная Канады вырвала победу над командой Словакии в матче ЧМ-2019
Сборная Канады одержала победу над командой Словакии на чемпионате мира по хоккею, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:48
Шоу-бизнес
Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой
Российский фигурист Андрей Лазукин, являющийся молодым человеком Елизаветы Туктамышевой, опубликовал в своём Instagram её откровенное фото с отдыха на Кипре.
Обновлено вчера в 03:11
Происшествия
Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Обновлено вчера в 16:20
Общество
Минтруд предложил расширить список профессий для надбавки к пенсии
Министерство труда и социальной защиты России выступило с предложением расширить список сельских профессий, представителям которых положена надбавка к пенсии в 25%.
Обновлено вчера в 15:56
Наука
Концентрация углекислого газа в атмосфере достигла рекордного уровня
Обновлено вчера в 16:34
Авто
«Прямо как в прошлое попал». В Москве заметили автовоз с «Запорожцами»
Обновлено вчера в 08:08
Кино
ВЦИОМ назвал любимых героев сериала «Игра престолов» у россиян
Самыми любимыми героями «Игры престолов» стали Дейенерис Таргариен и Тирион Ланнистер, за которых проголосовало 24% опрошенных, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 20:41
Шоу-бизнес
Галкин рассказал историю знакомства с Пугачевой
Шоумен Максим Галкин рассказал о том, как познакомился со своей женой Аллой Пугачевой.
Обновлено вчера в 13:18