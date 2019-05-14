Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало дефляцию в связи с урожаемИзвестия вчера в 18:11
В августе цены пойдут на спад из-за урожая. Об этом сообщили «Известиям» в Минэкономразвития. В ведомстве считают, что ожидаемый урожай нивелирует повышение НДС и приведет к дефляции в 0,1%.
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Происшествия
Самолет «ЮТэйр» вернулся во Внуково из-за проблем с шасси
Борт авиакомпании "ЮТэйр" возвращается в московский аэропорт Внуково из-за неубранного шасси, сообщил РИА Новости источник в воздушной гавани.
Обновлено в 05:20
Транспорт
Названы самые частые ошибки при сдаче экзаменов на права
В пресс-службе МВД рассказали RT о самых распространенных ошибках во время сдачи экзамена на водительские права на "площадке" и в "городе".
Обновлено в 02:20
Политика
В Раде предложили еще две даты для инаугурации Зеленского
Внефракционный народный депутат Виталий Куприй, который в начале месяца подавал проект постановления об инаугурации Зеленского 20 мая, теперь зарегистрировал новую инициативу — с предложением привести к присяге нового президента 26 мая.
Обновлено в 04:49
Происшествия
На Урале пьяные пациенты удерживали в квартире врачей скорой помощи
По данным следствия, в правоохранительные органы города поступило заявление о том, что нетрезвые местные жители удерживали в квартире двух врачей скорой помощи, прибывших по вызову к больному.
Обновлено в 05:19
Авто
Kia показала молодежный кроссовер, который может добраться до России
Корейский автопроизводитель опубликовал пару изображений нового, самого компактного в глобальной модельной линейке Kia кроссовера, который будет показан публике летом этого года.
Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес
В окружении Алины Кабаевой прокомментировали слухи о родах гимнастки
Сегодня утром в ряде СМИ появилась информация о том, что одна из самых популярных и красивых спортсменок России, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено вчера в 06:20
Кино
Вышел трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы»
В YouTube на канале Walt Disney Studios опубликован трейлер фильма Хоакима Роннинга «Малефисента: Владычица тьмы».
Обновлено в 02:26
Религия
В РПЦ назвали действия противников строительства храма в Екатеринбурге «попыткой расколоть общество»
Обновлено в 05:32
Происшествия
Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Свидетеля по делу о драках с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерину Бобкову ввели в кому после падения из окна в Праге.
Обновлено вчера в 16:20
Авто
Российский авторынок в апреле показал снижение
Как выяснилось, российский авторынок в апреле показал падение на 2,7% до 148 926 проданных автомобиля.
Обновлено вчера в 08:31
Экономика
Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем
В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.
Обновлено вчера в 11:15
Культура
Радиостанция «Говорит Москва» закрыла шоу Сергея Доренко
Радиостанция "Говорит Москва" снимает с эфира утреннее шоу "Подъём" автором и бессменным ведущим которой был Сергей Доренко, умерший на 60-м году жизни.
Обновлено вчера в 15:25
Политика
Сити-менеджер Читы Олег Кузнецов подал в отставку
Глава администрации Читы Олег Кузнецов подал заявление об уходе с должности по собственному желанию с 15 мая 2019 года.
Обновлено в 04:55
Происшествия
Полицейский в Новокузнецке выстрелил в угрожавшего ему ножом мужчину
Полицейский выстрелил в ногу мужчине, который угрожал сотрудникам правоохранительным органов ножом, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.
Обновлено вчера в 12:29
Экономика
Чистая прибыль Tele2 в I квартале выросла в 23 раза
Чистая прибыль Tele2 выросла в I квартале 2019 года выросла в 23 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 2,3 млрд рублей, говорится в отчетности компании по МСФО.
Обновлено в 04:25
Политика
Путин утвердил доктрину энергетической безопасности России
Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении новой доктрины энергетической безопасности РФ.
Обновлено в 05:09
Авто
УАЗ пообещал, что новый «Патриот» «будет только лучше»
Первой моделью, которая получила торпедо в современном представлении, был УАЗ-3160, известный сейчас как "Патриот".
Обновлено вчера в 11:14
Общество
Дачную амнистию продлят до 2022 года
Сегодня председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Государственной думы РФ Павел Крашенинников внес в Госдуму законопроект, в котором предлагается продлить дачную амнистию до 1 марта 2022 года.
Обновлено в 03:42
Кино
70% россиян не смотрели «Игру престолов»
Обновлено вчера в 20:35
Кино
BuzzFeed опроверг очередной ляп в свежей серии «Игры престолов»
Издание BuzzFeed.News опровергло новый ляп в пятой серии финального сезона «Игры престолов», о котором ранее сообщали поклонники сериала.
Обновлено в 04:56
Общество
Роскачество проверило плавленые сыры
Обновлено в 01:28
Политика
Ушел из жизни вице-премьер Башкирии Артур Ахметханов
Врио Главы Башкирии 14 мая сообщил в соцсетях о смерти и.о. вице-премьера Башкирии, который курировал силовой блок Артура Ахметханова.
Обновлено в 04:59
Политика
Полиция США вторглась в посольство Венесуэлы в Вашингтоне
В Вашингтоне полиция вошла в здание посольства Венесуэлы, где остаются сторонники венесуэльского президента Николаса Мадуро, сообщают информационные агентства.
Обновлено вчера в 21:20
Общество
Билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правилам
С 19 апреля на железных дорогах России начали действовать невозвратные билеты.
Обновлено в 00:55
Шоу-бизнес
Размер назначенной пенсии приятно удивил певицу Лолиту
Певица Лолита Милявская рассказала своим поклонникам, что была приятно удивлена размером назначенной ей пенсии.
Обновлено вчера в 16:49
Политика
Российский бизнесмен с женой попросил убежища на Украине
Задержанные оказались мужем и женой, которые «сразу» признались, что «бегут из России» из-за «преследования» и намерены получить на Украине политическое убежище.
Обновлено вчера в 22:44
Гаджеты
Lenovo показала прототип ноутбука со складным экраном
Обновлено в 01:30
Общество
Медики назвали главные признаки онкологии кожи
Канадские медики назвали главные признаки развития онкологических заболеваний кожи, самым опасным из которых является меланома.
Обновлено в 04:00
Общество
Минтруд России расширил список профессий для надбавки к пенсии
Список профессий селян для надбавки пенсии дополнили: Министерство труда выполнило поручение Медведева.
Обновлено в 01:05
Хоккей
Сборная России выиграла у Чехии на чемпионате мира по хоккею
Сборная России одержала третью подряд победу на групповом этапе чемпионата мира по хоккею.
Обновлено вчера в 13:13