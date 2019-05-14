Экономика

Минэкономразвития спрогнозировало дефляцию в связи с урожаемИзвестия вчера в 18:11

В августе цены пойдут на спад из-за урожая. Об этом сообщили «Известиям» в Минэкономразвития. В ведомстве считают, что ожидаемый урожай нивелирует повышение НДС и приведет к дефляции в 0,1%.
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К августу цены в магазинах снизятся на 0,1 процент

Комсомольская правда03:20

МЭР спрогнозировало снижение цен на продукты из-за хорошего урожая

Телеканал 360°01:03

Минэкономразвития спрогнозировало дефляцию в связи с урожаем

Известиявчера в 18:11

В России упадут цены на продукты

ТВ Центр02:04

Известия: в августе в РФ ожидается дефляция

Аргументы и Фактывчера в 21:53

Овощи упадут в цене из-за урожая

РЕН ТВвчера в 20:53

СМИ: В Минэкономразвития спрогнозировали дефляцию из-за урожая

RT на русскомвчера в 23:44
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Происшествия

Самолет «ЮТэйр» вернулся во Внуково из-за проблем с шасси

Борт авиакомпании "ЮТэйр" возвращается в московский аэропорт Внуково из-за неубранного шасси, сообщил РИА Новости источник в воздушной гавани.
Обновлено в 05:20
Транспорт

Названы самые частые ошибки при сдаче экзаменов на права

В пресс-службе МВД рассказали RT о самых распространенных ошибках во время сдачи экзамена на водительские права на "площадке" и в "городе".
Обновлено в 02:20
Политика

В Раде предложили еще две даты для инаугурации Зеленского

Внефракционный народный депутат Виталий Куприй, который в начале месяца подавал проект постановления об инаугурации Зеленского 20 мая, теперь зарегистрировал новую инициативу — с предложением привести к присяге нового президента 26 мая.
Обновлено в 04:49
Происшествия

На Урале пьяные пациенты удерживали в квартире врачей скорой помощи

По данным следствия, в правоохранительные органы города поступило заявление о том, что нетрезвые местные жители удерживали в квартире двух врачей скорой помощи, прибывших по вызову к больному.
Обновлено в 05:19
Авто

Kia показала молодежный кроссовер, который может добраться до России

Корейский автопроизводитель опубликовал пару изображений нового, самого компактного в глобальной модельной линейке Kia кроссовера, который будет показан публике летом этого года.
Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес

В окружении Алины Кабаевой прокомментировали слухи о родах гимнастки

Сегодня утром в ряде СМИ появилась информация о том, что одна из самых популярных и красивых спортсменок России, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено вчера в 06:20
Кино

Вышел трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы»

В YouTube на канале Walt Disney Studios опубликован трейлер фильма Хоакима Роннинга «Малефисента: Владычица тьмы».
Обновлено в 02:26
Религия

В РПЦ назвали действия противников строительства храма в Екатеринбурге «попыткой расколоть общество»

Обновлено в 05:32
Происшествия

Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Свидетеля по делу о драках с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерину Бобкову ввели в кому после падения из окна в Праге.
Обновлено вчера в 16:20
Авто

Российский авторынок в апреле показал снижение

Как выяснилось, российский авторынок в апреле показал падение на 2,7% до 148 926 проданных автомобиля.
Обновлено вчера в 08:31
Экономика

Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем

В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.
Обновлено вчера в 11:15
Культура

Радиостанция «Говорит Москва» закрыла шоу Сергея Доренко

Радиостанция "Говорит Москва" снимает с эфира утреннее шоу "Подъём" автором и бессменным ведущим которой был Сергей Доренко, умерший на 60-м году жизни.
Обновлено вчера в 15:25
Политика

Сити-менеджер Читы Олег Кузнецов подал в отставку

Глава администрации Читы Олег Кузнецов подал заявление об уходе с должности по собственному желанию с 15 мая 2019 года.
Обновлено в 04:55
Происшествия

Полицейский в Новокузнецке выстрелил в угрожавшего ему ножом мужчину

Полицейский выстрелил в ногу мужчине, который угрожал сотрудникам правоохранительным органов ножом, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.
Обновлено вчера в 12:29
Экономика

Чистая прибыль Tele2 в I квартале выросла в 23 раза

Чистая прибыль Tele2 выросла в I квартале 2019 года выросла в 23 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 2,3 млрд рублей, говорится в отчетности компании по МСФО.
Обновлено в 04:25
Политика

Путин утвердил доктрину энергетической безопасности России

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении новой доктрины энергетической безопасности РФ.
Обновлено в 05:09
Авто

УАЗ пообещал, что новый «Патриот» «будет только лучше»

Первой моделью, которая получила торпедо в современном представлении, был УАЗ-3160, известный сейчас как "Патриот".
Обновлено вчера в 11:14
Общество

Дачную амнистию продлят до 2022 года

Сегодня председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Государственной думы РФ Павел Крашенинников внес в Госдуму законопроект, в котором предлагается продлить дачную амнистию до 1 марта 2022 года.
Обновлено в 03:42
Кино

70% россиян не смотрели «Игру престолов»

Обновлено вчера в 20:35
Кино

BuzzFeed опроверг очередной ляп в свежей серии «Игры престолов»

Издание BuzzFeed.News опровергло новый ляп в пятой серии финального сезона «Игры престолов», о котором ранее сообщали поклонники сериала.
Обновлено в 04:56
Общество

Роскачество проверило плавленые сыры

Обновлено в 01:28
Политика

Ушел из жизни вице-премьер Башкирии Артур Ахметханов

Врио Главы Башкирии 14 мая сообщил в соцсетях о смерти и.о. вице-премьера Башкирии, который курировал силовой блок Артура Ахметханова.
Обновлено в 04:59
Политика

Полиция США вторглась в посольство Венесуэлы в Вашингтоне

В Вашингтоне полиция вошла в здание посольства Венесуэлы, где остаются сторонники венесуэльского президента Николаса Мадуро, сообщают информационные агентства.
Обновлено вчера в 21:20
Общество

Билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правилам

С 19 апреля на железных дорогах России начали действовать невозвратные билеты.
Обновлено в 00:55
Шоу-бизнес

Размер назначенной пенсии приятно удивил певицу Лолиту

Певица Лолита Милявская рассказала своим поклонникам, что была приятно удивлена размером назначенной ей пенсии.
Обновлено вчера в 16:49
Политика

Российский бизнесмен с женой попросил убежища на Украине

Задержанные оказались мужем и женой, которые «сразу» признались, что «бегут из России» из-за «преследования» и намерены получить на Украине политическое убежище.
Обновлено вчера в 22:44
Гаджеты

Lenovo показала прототип ноутбука со складным экраном

Обновлено в 01:30
Общество

Медики назвали главные признаки онкологии кожи

Канадские медики назвали главные признаки развития онкологических заболеваний кожи, самым опасным из которых является меланома.
Обновлено в 04:00
Общество

Минтруд России расширил список профессий для надбавки к пенсии

Список профессий селян для надбавки пенсии дополнили: Министерство труда выполнило поручение Медведева.
Обновлено в 01:05
Хоккей

Сборная России выиграла у Чехии на чемпионате мира по хоккею

Сборная России одержала третью подряд победу на групповом этапе чемпионата мира по хоккею.
Обновлено вчера в 13:13
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