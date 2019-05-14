Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало дефляцию в связи с урожаемИзвестия вчера в 18:11
В августе цены пойдут на спад из-за урожая. Об этом сообщили «Известиям» в Минэкономразвития. В ведомстве считают, что ожидаемый урожай нивелирует повышение НДС и приведет к дефляции в 0,1%.
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Гаджеты
Глава Xiaomi показал на фото смартфон Redmi K20 Pro на Snapdragon 855
Президент Xiaomi Лин Бин обнародовал на своей странице в Weibo живой фотоснимок грядущего доступного флагманского смартфона Redmi K20 Pro.
Обновлено вчера в 13:08
Культура
Радиостанция «Говорит Москва» закрыла шоу Доренко
Радиостанция "Говорит Москва" закрыла авторскую программу Сергея Доренко "Подъем".
Обновлено в 01:30
Общество
В Екатеринбурге протестуют против строительства храма на месте сквера
Как сообщает KP.RU, изначально церковь намеревались возводить на искусственном острове в акватории Городского пруда, который находится неподалеку, однако это горожанам также не понравилось, после чего строительство перенесли на место сквера.
Обновлено вчера в 15:16
Политика
Советник Зеленского объяснил выбор даты для инаугурации
В команде избранного президента Украины Владимира Зеленского объяснили выбор 19 мая в качестве даты инаугурации решением снизить риск транспортного коллапса в центре Киева.
Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес
Размер назначенной пенсии приятно удивил певицу Лолиту
Певица Лолита Милявская рассказала своим поклонникам, что была приятно удивлена размером назначенной ей пенсии.
Обновлено вчера в 16:49
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» подал сигнал бедствия
Авиалайнер компании "Аэрофлот" находился в воздухе уже 40 минут, когда неожиданно подал сигнал бедствия.
Обновлено в 03:35
Наука
Аспирин оказался способен вызвать внутричерепное кровоизлияние
Ученые из медицинского колледжа Университета Чанг Гун в Тайване выяснили, что даже низкие дозы аспирина увеличивают риск возникновения внутричерепного кровоизлияния.
Обновлено в 01:47
Общество
Писательница Толстая предрекла Малахову ад после передачи про Доренко
Российская писательница Татьяна Толстая в соцсетях раскритиковала передачу телеведущего Андрея Малахова, посвященную скончавшемуся журналисту Сергею Доренко.
Обновлено вчера в 16:29
Происшествия
В Бразилии арбитр умер во время мини-футбольного матча
Арбитр скончался в Бразилии после того, как у него резко ухудшилось самочувствие во время матча по мини-футболу между клубами "Интелли" и "Таубате", сообщается на официальной странице Мини-футбольной лиги штата Сан-Паулу в социальной сети Facebook.
Обновлено вчера в 16:00
Армия и оружие
Путин призвал ускорить создание защиты от гиперзвукового оружия
Средства защиты от гиперзвукового оружия должны появиться у РФ раньше, чем такое оружие появится у других стран.
Обновлено вчера в 14:33
Транспорт
Железнодорожное сообщение с Брюсселем обесточено из-за вандалов
Железнодорожное сообщение с Брюсселем во вторник утром оказалось полностью прервано в результате поджога установки, обеспечивающей электропитание путей, сообщила телерадиокомпания RTL.
Обновлено в 02:15
Происшествия
В «Татнефти» опровергли данные о применении органических хлоридов
"Татнефть" не использует органические хлориды при добыче нефти, сдаваемое в систему "Транснефти" сырье, согласно лабораторным пробам, соответствует техническим нормам.
Обновлено в 00:41
Происшествия
Таможня возбудила дело из-за таблеток против курения в посылке
Столичная таможня возбудила уголовное дело о контрабанде наркотиков в отношении сотрудников интернет-магазина «Виаграгуру», которые заказали у индийской фармацевтической компании партию таблеток для борьбы с курением Unidep.
Обновлено в 00:34
Политика
Дед погибшей девочки из ЛНР: народ окончательно разъединился
Обновлено вчера в 17:07
Политика
Правительство Японии осудило слова депутата о «войне» за Курилы
Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга подверг критике слова депутата от партии "Обновления Японии" Ходаки Маруямы о "войне" за Курильские острова.
Обновлено в 01:11
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали новую фотографию сына
Как писала «Новая Кубань» ранее, первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет утром 6 мая в поместье Фрогмор.
Обновлено вчера в 03:34
Технологии
В США объявили о разработке сверхзвукового пассажирского самолета
Американская частная компания Hermeus начала разработку собственного сверхзвукового пассажирского авиалайнера, передает 14 мая ТАСС.
Обновлено в 02:09
Авто
Kia показала молодежный кроссовер, который может добраться до России
Корейский автопроизводитель опубликовал пару изображений нового, самого компактного в глобальной модельной линейке Kia кроссовера, который будет показан публике летом этого года.
Обновлено в 01:30
Финансы
Рубль в начале торгов укрепился к доллару и евро
Российская нацвалюта на старте сегодняшних торгов на Московской бирже незначительно подорожала к доллару США и евро.
Обновлено в 03:51
Транспорт
Названы самые частые ошибки при сдаче экзаменов на права
В пресс-службе МВД рассказали RT о самых распространенных ошибках во время сдачи экзамена на водительские права на "площадке" и в "городе".
Обновлено в 02:20
Транспорт
Билеты для детей в поезда начали выдавать по новым правилам
Кстати, бесплатно провозить в поезде дальнего следования взрослый пассажир может одного ребенка в возрасте до пяти лет, если он не занимает отдельное место.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Целью диверсии в водах ОАЭ стали два саудовских нефтяных танкера
Обновлено вчера в 00:39
Энергетика
«Роснефть» отчиталась о росте добычи углеводородов в I квартале
Добыча углеводородов компанией "Роснефть" в I квартале 2019 года составила 71,7 млн тонн нефтяного эквивалента, или 5,90 млн баррелей н.э. в сутки, увеличившись в годовом выражении на 3,4%, говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 11:39
Кино
Новый ляп нашли в «Игре престолов»
В Сети зрители поделились новым найденным ляпом из промо-ролика к пятой серии финального сезона "Игры престолов", пишет The Sun.
Обновлено в 02:29
Здоровье
В ВОЗ нашли связь между грудным вскармливанием и детским ожирением
Грудное вскармливание может предотвратить развитие ожирения у детей, говорится в исследовании Европейского региона Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Обновлено в 03:47
Политика
Американская полиция вошла в посольство Венесуэлы в Вашингтоне
Американские полицейские проникли в здание посольства Венесуэлы в Вашингтоне, где находятся сторонники действующего венесуэльского президента Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 21:27
Авто
Обновленный Skoda Superb показали на видео
Skoda опубликовала первый тизерный видеоролик обновленного Superb.
Обновлено в 04:00