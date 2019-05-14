Экономика

Минэкономразвития спрогнозировало дефляцию в связи с урожаемИзвестия вчера в 18:11

В августе цены пойдут на спад из-за урожая. Об этом сообщили «Известиям» в Минэкономразвития. В ведомстве считают, что ожидаемый урожай нивелирует повышение НДС и приведет к дефляции в 0,1%.
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К августу цены в магазинах снизятся на 0,1 процент

Комсомольская правда03:20

МЭР спрогнозировало снижение цен на продукты из-за хорошего урожая

Телеканал 360°01:03

Овощи упадут в цене из-за урожая

РЕН ТВвчера в 20:53

В России упадут цены на продукты

ТВ Центр02:04

Известия: в августе в РФ ожидается дефляция

Аргументы и Фактывчера в 21:53

СМИ: В Минэкономразвития спрогнозировали дефляцию из-за урожая

RT на русскомвчера в 23:44

Минэкономразвития спрогнозировало дефляцию в связи с урожаем

Известиявчера в 18:11
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 04:15, Ашберн
Гаджеты

Глава Xiaomi показал на фото смартфон Redmi K20 Pro на Snapdragon 855

Президент Xiaomi Лин Бин обнародовал на своей странице в Weibo живой фотоснимок грядущего доступного флагманского смартфона Redmi K20 Pro.
Обновлено вчера в 13:08
Происшествия

Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Обновлено в 02:14
Культура

Радиостанция «Говорит Москва» закрыла шоу Доренко

Радиостанция "Говорит Москва" закрыла авторскую программу Сергея Доренко "Подъем".
Обновлено в 01:30
Общество

В Екатеринбурге протестуют против строительства храма на месте сквера

Как сообщает KP.RU, изначально церковь намеревались возводить на искусственном острове в акватории Городского пруда, который находится неподалеку, однако это горожанам также не понравилось, после чего строительство перенесли на место сквера.
Обновлено вчера в 15:16
Политика

Советник Зеленского объяснил выбор даты для инаугурации

В команде избранного президента Украины Владимира Зеленского объяснили выбор 19 мая в качестве даты инаугурации решением снизить риск транспортного коллапса в центре Киева.
Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес

Размер назначенной пенсии приятно удивил певицу Лолиту

Певица Лолита Милявская рассказала своим поклонникам, что была приятно удивлена размером назначенной ей пенсии.
Обновлено вчера в 16:49
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» подал сигнал бедствия

Авиалайнер компании "Аэрофлот" находился в воздухе уже 40 минут, когда неожиданно подал сигнал бедствия.
Обновлено в 03:35
Наука

Аспирин оказался способен вызвать внутричерепное кровоизлияние

Ученые из медицинского колледжа Университета Чанг Гун в Тайване выяснили, что даже низкие дозы аспирина увеличивают риск возникновения внутричерепного кровоизлияния.
Обновлено в 01:47
Общество

Писательница Толстая предрекла Малахову ад после передачи про Доренко

Российская писательница Татьяна Толстая в соцсетях раскритиковала передачу телеведущего Андрея Малахова, посвященную скончавшемуся журналисту Сергею Доренко.
Обновлено вчера в 16:29
Происшествия

В Бразилии арбитр умер во время мини-футбольного матча

Арбитр скончался в Бразилии после того, как у него резко ухудшилось самочувствие во время матча по мини-футболу между клубами "Интелли" и "Таубате", сообщается на официальной странице Мини-футбольной лиги штата Сан-Паулу в социальной сети Facebook.
Обновлено вчера в 16:00
Армия и оружие

Путин призвал ускорить создание защиты от гиперзвукового оружия

Средства защиты от гиперзвукового оружия должны появиться у РФ раньше, чем такое оружие появится у других стран.
Обновлено вчера в 14:33
Транспорт

Железнодорожное сообщение с Брюсселем обесточено из-за вандалов

Железнодорожное сообщение с Брюсселем во вторник утром оказалось полностью прервано в результате поджога установки, обеспечивающей электропитание путей, сообщила телерадиокомпания RTL.
Обновлено в 02:15
Происшествия

В «Татнефти» опровергли данные о применении органических хлоридов

"Татнефть" не использует органические хлориды при добыче нефти, сдаваемое в систему "Транснефти" сырье, согласно лабораторным пробам, соответствует техническим нормам.
Обновлено в 00:41
Происшествия

Таможня возбудила дело из-за таблеток против курения в посылке

Столичная таможня возбудила уголовное дело о контрабанде наркотиков в отношении сотрудников интернет-магазина «Виаграгуру», которые заказали у индийской фармацевтической компании партию таблеток для борьбы с курением Unidep.
Обновлено в 00:34
Политика

Дед погибшей девочки из ЛНР: народ окончательно разъединился

Обновлено вчера в 17:07
Политика

Правительство Японии осудило слова депутата о «войне» за Курилы

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга подверг критике слова депутата от партии "Обновления Японии" Ходаки Маруямы о "войне" за Курильские острова.
Обновлено в 01:11
Происшествия

В Новокузнецке отстранили священника после инцидента с электрошокером

Обновлено в 01:25
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали новую фотографию сына

Как писала «Новая Кубань» ранее, первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет утром 6 мая в поместье Фрогмор.
Обновлено вчера в 03:34
Технологии

В США объявили о разработке сверхзвукового пассажирского самолета

Американская частная компания Hermeus начала разработку собственного сверхзвукового пассажирского авиалайнера, передает 14 мая ТАСС.
Обновлено в 02:09
Авто

Kia показала молодежный кроссовер, который может добраться до России

Корейский автопроизводитель опубликовал пару изображений нового, самого компактного в глобальной модельной линейке Kia кроссовера, который будет показан публике летом этого года.
Обновлено в 01:30
Финансы

Рубль в начале торгов укрепился к доллару и евро

Российская нацвалюта на старте сегодняшних торгов на Московской бирже незначительно подорожала к доллару США и евро.
Обновлено в 03:51
Транспорт

Названы самые частые ошибки при сдаче экзаменов на права

В пресс-службе МВД рассказали RT о самых распространенных ошибках во время сдачи экзамена на водительские права на "площадке" и в "городе".
Обновлено в 02:20
Транспорт

Билеты для детей в поезда начали выдавать по новым правилам

Кстати, бесплатно провозить в поезде дальнего следования взрослый пассажир может одного ребенка в возрасте до пяти лет, если он не занимает отдельное место.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Целью диверсии в водах ОАЭ стали два саудовских нефтяных танкера

Обновлено вчера в 00:39
Энергетика

«Роснефть» отчиталась о росте добычи углеводородов в I квартале

Добыча углеводородов компанией "Роснефть" в I квартале 2019 года составила 71,7 млн тонн нефтяного эквивалента, или 5,90 млн баррелей н.э. в сутки, увеличившись в годовом выражении на 3,4%, говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 11:39
Кино

Новый ляп нашли в «Игре престолов»

В Сети зрители поделились новым найденным ляпом из промо-ролика к пятой серии финального сезона "Игры престолов", пишет The Sun.
Обновлено в 02:29
Здоровье

В ВОЗ нашли связь между грудным вскармливанием и детским ожирением

Грудное вскармливание может предотвратить развитие ожирения у детей, говорится в исследовании Европейского региона Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Обновлено в 03:47
Политика

Американская полиция вошла в посольство Венесуэлы в Вашингтоне

Американские полицейские проникли в здание посольства Венесуэлы в Вашингтоне, где находятся сторонники действующего венесуэльского президента Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 21:27
Авто

Обновленный Skoda Superb показали на видео

Skoda опубликовала первый тизерный видеоролик обновленного Superb.
Обновлено в 04:00
Общество

В УФСИН по Бурятии сняли клип с заламыванием рук заключенному

Обновлено в 03:58
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