Минэкономразвития спрогнозировало дефляцию в связи с урожаемИзвестия вчера в 18:11

В августе цены пойдут на спад из-за урожая. Об этом сообщили «Известиям» в Минэкономразвития. В ведомстве считают, что ожидаемый урожай нивелирует повышение НДС и приведет к дефляции в 0,1%.

Минэкономразвития спрогнозировало дефляцию в связи с урожаем

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