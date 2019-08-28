Финансы

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаМинэкономразвития составило прогноз курса доллара до 2024 года

Курс американского доллара может составить к концу 2019 года 65,8 рубля, говорится в прогнозе Минэкономразвития РФ на 2019-2024 годы. По оценкам ведомства, стоимость доллара в 2020 году будет равняться 67,6 рубля.
Читать в источнике
Комментировать74

Подробнее о событии

Дедолларизация поможет России избежать потрясений экономического кризиса

Экономика сегодня04:06

Минэкономразвития ожидает курс доллара к концу года на уровне 65 рублей 80 копеек

Эхо Москвывчера в 08:30

70 рублей за доллар - не предел

Национальная служба новостейвчера в 14:30

Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года

ТАССвчера в 13:00

МЭР назвало единственный вариант подорожания доллара до 70 рублей

РБКвчера в 10:33

Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара к концу года на уровне 65,8 рубля за доллар

Интерфаксвчера в 09:01

Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года

Известиявчера в 20:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 07:36, Вашингтон
Здоровье

Из единственной больницы челябинского города увольняются хирурги

На балансе ФМБА находятся лечебные учреждения всех ЗАТО России. Больница обслуживает более 35 тыс. жителей Трехгорного.
URA.Ru 04:41
Политика

Сторонница Зеленского в Верховной раде предрекла путч Порошенко

Депутаты нового созыва Верховной рады Украины намерены оставить Арсекна Авакова на посту главы МВД, чтобы предотвратить попытку «переворота» со стороны экс-главы государства Петра Порошенко.
News.ru 07:20
Политика

Путин и Меркель обсудили подготовку к саммиту «нормандской четверки»

Известия 06:54
Музыка

Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым

Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Происшествия

Тело погибшей в Турции девочки доставят в Россию завтра

Тело погибшей в результате ЧП в бассейне отеля 12-летней российской девочки перевезут в Санкт-Петербург завтра.
Вестник Кавказа 02:59
Финансы

Минэкономразвития описало экономику России без сверхдоходов от нефти

В консервативном сценарии макроэкономического прогноза Министерства экономического развития ВВП России окажется на 30,5 трлн руб. меньше за пять лет — с 2020 по 2024 год — по сравнению с траекторией в базовом сценарии.
РБК вчера в 15:38
Политика

Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины

Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.
Lenta.ru вчера в 06:00
Политика

Генпрокурор Украины Луценко написал заявление об отставке

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал заявление на имя президента Владимира Зеленского об отставке.
Российская газета 05:24
Футбол

«Спартак» в Лиге Европы сыграет ответный матч с «Брагой»

29 августа во втором матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы московский "Спартак" сыграет ответный матч с португальской "Брагой".
МонаВиста 06:03
Происшествия

Грозный отвергает причастность к убийству в Берлине выходца из Чечни

«Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах Чечни сообщает об отрицании Грозного своей причастности к расправе над бывшим жителем республики, проживавшем в Германии.
Вечерний курьер 27 августа в 07:03
Культура

Актер Александр Числов умер в 54 года

Известия 05:13
Политика

Президент Грузии рассказала об условиях диалога с Россией

В интервью, которое вышло на канале Euronews 28 августа, президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что должно измениться в России, чтобы стало возможным возобновление диалога между странами.
REGNUM вчера в 05:30
Экономика

У жителей России снижается доверие к небольшим банкам

Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.
REGNUM 02:35
Армия и оружие

В ДНР сообщили о гибели ополченца в бою с диверсантами

РИА Новости 06:06
Гаджеты

OnePlus 7T получит дисплей с частотой 90 Гц, Snapdragon 855 Plus и аккумулятор на 3800 мА•ч

iXBT.com 06:49
Общество

Собянин: средняя зарплата московских учителей достигла 114 тыс. рублей

ТАСС 05:07
Общество

Джек Ма предложил работать по 12 часов в неделю

Миллиардер и основатель компании Alibaba Джек Ма заявил, что люди должны работать 12 часов в неделю, тогда как большую часть работы должен выполнять за них искусственный интеллект.
РБК 05:31
Кино

Появился финальный трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом

На канале WBRussia в YouTube появился финальный трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом в главной роли.
Профиль вчера в 14:10
Происшествия

Минздрав: возросло число пострадавших в ДТП с автобусом на Ставрополье

Ранее сообщалось о том, что в больницу после ДТП были доставлены 17 человек, отпущены после осмотра врачами 14 из них.
REGNUM 03:45
Происшествия

В Петербурге задержали обидчика профессора из Нью-Йорка

Сотрудники петербургского уголовного розыска раскрыли разбойное нападение на профессора факультета экономики Нью-Йоркского университета, который был избит и ограблен на одной из «злачных» улиц Северной столицы.
REGNUM 04:51
Происшествия

Автомобиль упал со склона на пляжную палатку в Крыму

"Водитель автомобиля Opel Astra при постановке своего транспортного средства на стоянку не обеспечил его фиксацию, в результате чего автомобиль начал движение по склону и совершил падение с высоты 12-15 метров на палатку, где оказывали услуги массажа", - говорится в сообщении ведомства.
Интерфакс 06:28
Политика

Партия «Слуга народа» создала коалицию в Верховной раде

Коалиция в составе одной фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" создана в Верховной раде нового девятого созыва, она насчитывает 254 депутата.
РИА Новости 06:47
Здоровье

Эксперты назвали засоряющие сосуды продукты

Эксперты назвали основные виды, засоряющие сосуды. Специалисты рекомендуют снизить норму употребления сахаросодержащих продуктов.
OAnews 02:36
Политика

Кремль не прокомментировал информацию об этапировании Сенцова в Москву

Кремль не стал комментировать информацию об этапировании украинского режиссера Олега Сенцова в Москву.
Коммерсантъ 05:59
Политика

Правительство Украины сложило свои полномочия

После утверждения новый премьер предложит Раде состав нового правительства, кроме министров иностранных дел и обороны, которых предлагает президент.
Московский Комсомолец 06:42
Политика

Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком

Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Происшествия

Любовь Соболь облили грязью возле ее дома

Известия 06:34
Шоу-бизнес

Лере Кудрявцевой вызвали скорую помощь на «Новой волне»

7Дней.ру вчера в 10:00
Армия и оружие

Солдаты бундесвера остались без обуви, сообщили немецкие СМИ

В немецкой армии новая проблема, связанная с материальным обеспечением: теперь бундесверу не хватает даже предметов первой необходимости - армейской обуви, пишет газета Die Welt.
Газета.Ru 04:43
Политика

В России могут создать корректируемые бомбы массой 100 и 50 кг

Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) разработает корректируемые бомбы, масса которых составит 100 и 50 кг.
ТАСС 06:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное