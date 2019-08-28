Финансы
Политическая ЭкспертизаМинэкономразвития составило прогноз курса доллара до 2024 года
Курс американского доллара может составить к концу 2019 года 65,8 рубля, говорится в прогнозе Минэкономразвития РФ на 2019-2024 годы. По оценкам ведомства, стоимость доллара в 2020 году будет равняться 67,6 рубля.
Читать в источнике
Оценить106
Подробнее о событии
Показать все источники
Минэкономразвития ожидает курс доллара к концу года на уровне 65 рублей 80 копеек
Эхо Москвывчера в 08:30
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 07:36, Вашингтон
Здоровье
Из единственной больницы челябинского города увольняются хирурги
На балансе ФМБА находятся лечебные учреждения всех ЗАТО России. Больница обслуживает более 35 тыс. жителей Трехгорного.
URA.Ru 04:41
Политика
Сторонница Зеленского в Верховной раде предрекла путч Порошенко
Депутаты нового созыва Верховной рады Украины намерены оставить Арсекна Авакова на посту главы МВД, чтобы предотвратить попытку «переворота» со стороны экс-главы государства Петра Порошенко.
News.ru 07:20
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Происшествия
Тело погибшей в Турции девочки доставят в Россию завтра
Тело погибшей в результате ЧП в бассейне отеля 12-летней российской девочки перевезут в Санкт-Петербург завтра.
Вестник Кавказа 02:59
Финансы
Минэкономразвития описало экономику России без сверхдоходов от нефти
В консервативном сценарии макроэкономического прогноза Министерства экономического развития ВВП России окажется на 30,5 трлн руб. меньше за пять лет — с 2020 по 2024 год — по сравнению с траекторией в базовом сценарии.
РБК вчера в 15:38
Политика
Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины
Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.
Lenta.ru вчера в 06:00
Политика
Генпрокурор Украины Луценко написал заявление об отставке
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал заявление на имя президента Владимира Зеленского об отставке.
Российская газета 05:24
Футбол
«Спартак» в Лиге Европы сыграет ответный матч с «Брагой»
29 августа во втором матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы московский "Спартак" сыграет ответный матч с португальской "Брагой".
МонаВиста 06:03
Происшествия
Грозный отвергает причастность к убийству в Берлине выходца из Чечни
«Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах Чечни сообщает об отрицании Грозного своей причастности к расправе над бывшим жителем республики, проживавшем в Германии.
Вечерний курьер 27 августа в 07:03
Культура
Актер Александр Числов умер в 54 года
Известия 05:13
Политика
Президент Грузии рассказала об условиях диалога с Россией
В интервью, которое вышло на канале Euronews 28 августа, президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что должно измениться в России, чтобы стало возможным возобновление диалога между странами.
REGNUM вчера в 05:30
Экономика
У жителей России снижается доверие к небольшим банкам
Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.
REGNUM 02:35
Армия и оружие
В ДНР сообщили о гибели ополченца в бою с диверсантами
РИА Новости 06:06
Гаджеты
OnePlus 7T получит дисплей с частотой 90 Гц, Snapdragon 855 Plus и аккумулятор на 3800 мА•ч
iXBT.com 06:49
Общество
Джек Ма предложил работать по 12 часов в неделю
Миллиардер и основатель компании Alibaba Джек Ма заявил, что люди должны работать 12 часов в неделю, тогда как большую часть работы должен выполнять за них искусственный интеллект.
РБК 05:31
Кино
Появился финальный трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом
На канале WBRussia в YouTube появился финальный трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом в главной роли.
Профиль вчера в 14:10
Происшествия
Минздрав: возросло число пострадавших в ДТП с автобусом на Ставрополье
Ранее сообщалось о том, что в больницу после ДТП были доставлены 17 человек, отпущены после осмотра врачами 14 из них.
REGNUM 03:45
Происшествия
В Петербурге задержали обидчика профессора из Нью-Йорка
Сотрудники петербургского уголовного розыска раскрыли разбойное нападение на профессора факультета экономики Нью-Йоркского университета, который был избит и ограблен на одной из «злачных» улиц Северной столицы.
REGNUM 04:51
Происшествия
Автомобиль упал со склона на пляжную палатку в Крыму
"Водитель автомобиля Opel Astra при постановке своего транспортного средства на стоянку не обеспечил его фиксацию, в результате чего автомобиль начал движение по склону и совершил падение с высоты 12-15 метров на палатку, где оказывали услуги массажа", - говорится в сообщении ведомства.
Интерфакс 06:28
Политика
Партия «Слуга народа» создала коалицию в Верховной раде
Коалиция в составе одной фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" создана в Верховной раде нового девятого созыва, она насчитывает 254 депутата.
РИА Новости 06:47
Здоровье
Эксперты назвали засоряющие сосуды продукты
Эксперты назвали основные виды, засоряющие сосуды. Специалисты рекомендуют снизить норму употребления сахаросодержащих продуктов.
OAnews 02:36
Политика
Кремль не прокомментировал информацию об этапировании Сенцова в Москву
Кремль не стал комментировать информацию об этапировании украинского режиссера Олега Сенцова в Москву.
Коммерсантъ 05:59
Политика
Правительство Украины сложило свои полномочия
После утверждения новый премьер предложит Раде состав нового правительства, кроме министров иностранных дел и обороны, которых предлагает президент.
Московский Комсомолец 06:42
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Происшествия
Любовь Соболь облили грязью возле ее дома
Известия 06:34
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой вызвали скорую помощь на «Новой волне»
7Дней.ру вчера в 10:00
Армия и оружие
Солдаты бундесвера остались без обуви, сообщили немецкие СМИ
В немецкой армии новая проблема, связанная с материальным обеспечением: теперь бундесверу не хватает даже предметов первой необходимости - армейской обуви, пишет газета Die Welt.
Газета.Ru 04:43
Политика
В России могут создать корректируемые бомбы массой 100 и 50 кг
Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) разработает корректируемые бомбы, масса которых составит 100 и 50 кг.
ТАСС 06:55