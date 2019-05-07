Экономика
Минэкономразвития сообщило об укреплении рубляКапитал страны вчера в 08:57
Специалисты Министерства экономического развития заявили об укреплении рубля. Так, национальная валюта укрепилась по отношению к доллару на 7,3% с начала текущего года.
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Общество
Минобороны показало уникальные снимки полководцев времен войны
Обновлено вчера в 17:18
Политика
Вице-премьер Украины обсудила санкции против РФ с американским сенатором
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе и посол Украины в США Валерий Чалый обсудили с сенатором-республиканцем Сюзан Коллинз санкции против России, сообщило во вторник украинское посольство в Вашингтоне.
Обновлено вчера в 21:43
Происшествия
Адвокат допустил освобождение Кокорина и Мамаева из зала суда
Футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева могут отпустить из-под стражи прямо из зала суда.
Обновлено вчера в 10:37
Гаджеты
Google показала новую версию Android
Американская корпорация Google представила на конференции Google I / O 2019 модернизированную операционную систему Android, которой дали название Android Q. Новинка отличается повышенным вниманием к безопасности пользователей.
Обновлено вчера в 22:22
Спорт
Боевой пропуск к The International 2019 добавили в Dota 2
Обновлено вчера в 17:22
Политика
Актер Мерзликин заявил, что незаконно пересек украинскую границу
Обновлено вчера в 20:39
Общество
Россельхознадзор назвал долю молочного фальсификата в России
Специалисты Россельхознадзора провели исследование российского молочного рынка и пришли к выводу, что в 2018 году каждый пятый молочный продукт был фальсифицированным.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия
Noize MC осудил действия силовиков на рэп-фестивале Hip-Hop Mayday
Обновлено вчера в 18:04
Авто
УАЗ начал продажи самой дорогой версии модели УАЗ «Хантер»
Оранжевый УАЗ «Хантер», который, как стало известно ранее, официально стал самой дорогой версией модели, уже с завода оснащается силовыми бамперами и порогами, электрической лебедкой и защитой рулевых тяг.
Обновлено вчера в 02:15
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Барселону» и пробился в финал Лиги чемпионов
"Ливерпуль" вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА сезона - 2018/2019, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:56
Хоккей
«Сент-Луис» одолел «Даллас» и вышел в финал Западной конференции НХЛ
В Национальной хоккейной лиге состоялась седьмая игра четвертьфинальной серии Кубка Стэнли между "Сент-Луис Блюз" и "Даллас Старз".
Обновлено в 00:17
Театры
Самбурская со скандалом ушла из театра
Обновлено вчера в 22:18
Происшествия
Появились первые данные «черных ящиков» SSJ-100
Катастрофу Sukhoi SuperJet 100 в московском аэропорту Шереметьево мог спровоцировать скачок напряжения, произошедший при попадании молнии в авиалайнер, свидетельствуют полученные данные с «черных ящиков» самолета.
Обновлено вчера в 11:32
Авто
Lada Granta снова стала бестселлером АвтоВАЗа в апреле
Обновлено вчера в 12:27
Экономика
Беглов попросил Медведева поддержать проекты на 440 млрд руб
В распоряжении «Ведомостей» оказалась копия письма врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова председателю правительства Дмитрию Медведеву: Беглов просит внести 17 инфраструктурных объектов Санкт-Петербурга стоимостью примерно 440 млрд руб. в федеральный комплексный план развития магистральной инфраструктуры.
Обновлено вчера в 17:17
Транспорт
Мэр извинился за созданные неудобства при ремонте трассы Уфа-Аэропорт
Обновлено вчера в 23:59
Баскетбол
«Торонто» разгромил «Филадельфию» и вышел вперед в серии НБА
Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Торонто". Шестой матч пройдет 9 мая в Филадельфии.
Обновлено в 00:19
Общество
На Сицилии распродают дома за один евро
Власти города Муссомели на юге Сицилии выставили на продажу ветхие дома за €1, выдвинув условие будущим владельцам недвижимости, пишет таблоид The Sun.
Обновлено вчера в 20:10
Общество
Реставраторы удалят скрывающую купидона ретушь с картины Вермеера
В Дрезденской картинной галерее Старых мастеров решили удалить слой ретуши с картины Яна Вермеера «Девушка, читающая письмо у открытого окна».
Обновлено вчера в 09:08
Наука
Солнцезащитный крем признали потенциально опасным
Солнцезащитный крем признали потенциально опасным. Содержащиеся в нем вещества впитываются в кожу и могут нанести вред организму.
Обновлено вчера в 06:10
Происшествия
В Японии автомобиль наехал на толпу детей
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари
Самолет SSJ-100, вылетевший в Мурманск, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа радиосвязи и системы автоматического управления лайнером.
Обновлено вчера в 19:26
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Политика
Порошенко опять не пришел на допрос в Генпрокуратуру
Петр Порошенко снова не явился на допрос в Генеральную прокуратуру Украины в рамках расследования по делу об убийствах на Майдане.
Обновлено вчера в 04:39
Единоборства
Усик получил травму, бой с Такамом перенесён
Обновлено вчера в 17:06
Финансы
ЦБ получил почти 435 млрд рублей годового убытка
Годом ранее убыток ЦБ составлял 435,3 млрд руб. Это был первый убыток регулятора за последние 20 лет.
Обновлено вчера в 13:10
Происшествия
Двое фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск
Следственный комитет России объявил в розыск двух человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено вчера в 09:21
Кино
Стивен Кинг рассказал о своей версии концовки «Игры престолов»
Американский писатель-фантаст Стивен Кинг выдвинул собственную теорию об окончании культового сериала «Игра престолов».
Обновлено вчера в 18:46
Футбол
«Барселона» уехала со стадиона без Месси. Он сдавал допинг-тест
Капитан "Барселоны" Лионель Месси после выездного поражения от "Ливерпуля" (0:4) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов отправился сдавать тест на допинг.
Обновлено в 00:01
Экономика
Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию
Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии.
Обновлено вчера в 03:14