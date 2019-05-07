Экономика

Минэкономразвития сообщило об укреплении рубляКапитал страны вчера в 08:57

Специалисты Министерства экономического развития заявили об укреплении рубля. Так, национальная валюта укрепилась по отношению к доллару на 7,3% с начала текущего года.
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Общество

Минобороны показало уникальные снимки полководцев времен войны

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Политика

Вице-премьер Украины обсудила санкции против РФ с американским сенатором

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе и посол Украины в США Валерий Чалый обсудили с сенатором-республиканцем Сюзан Коллинз санкции против России, сообщило во вторник украинское посольство в Вашингтоне.
Обновлено вчера в 21:43
Происшествия

Адвокат допустил освобождение Кокорина и Мамаева из зала суда

Футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева могут отпустить из-под стражи прямо из зала суда.
Обновлено вчера в 10:37
Гаджеты

Google показала новую версию Android

Американская корпорация Google представила на конференции Google I / O 2019 модернизированную операционную систему Android, которой дали название Android Q. Новинка отличается повышенным вниманием к безопасности пользователей.
Обновлено вчера в 22:22
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Боевой пропуск к The International 2019 добавили в Dota 2

Обновлено вчера в 17:22
Политика

Актер Мерзликин заявил, что незаконно пересек украинскую границу

Обновлено вчера в 20:39
Общество

Россельхознадзор назвал долю молочного фальсификата в России

Специалисты Россельхознадзора провели исследование российского молочного рынка и пришли к выводу, что в 2018 году каждый пятый молочный продукт был фальсифицированным.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия

Noize MC осудил действия силовиков на рэп-фестивале Hip-Hop Mayday

Обновлено вчера в 18:04
Авто

УАЗ начал продажи самой дорогой версии модели УАЗ «Хантер»

Оранжевый УАЗ «Хантер», который, как стало известно ранее, официально стал самой дорогой версией модели, уже с завода оснащается силовыми бамперами и порогами, электрической лебедкой и защитой рулевых тяг.
Обновлено вчера в 02:15
Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Барселону» и пробился в финал Лиги чемпионов

"Ливерпуль" вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА сезона - 2018/2019, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:56
Хоккей

«Сент-Луис» одолел «Даллас» и вышел в финал Западной конференции НХЛ

В Национальной хоккейной лиге состоялась седьмая игра четвертьфинальной серии Кубка Стэнли между "Сент-Луис Блюз" и "Даллас Старз".
Обновлено в 00:17
Театры

Самбурская со скандалом ушла из театра

Обновлено вчера в 22:18
Происшествия

Появились первые данные «черных ящиков» SSJ-100

Катастрофу Sukhoi SuperJet 100 в московском аэропорту Шереметьево мог спровоцировать скачок напряжения, произошедший при попадании молнии в авиалайнер, свидетельствуют полученные данные с «черных ящиков» самолета.
Обновлено вчера в 11:32
Авто

Lada Granta снова стала бестселлером АвтоВАЗа в апреле

Обновлено вчера в 12:27
Экономика

Беглов попросил Медведева поддержать проекты на 440 млрд руб

В распоряжении «Ведомостей» оказалась копия письма врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова председателю правительства Дмитрию Медведеву: Беглов просит внести 17 инфраструктурных объектов Санкт-Петербурга стоимостью примерно 440 млрд руб. в федеральный комплексный план развития магистральной инфраструктуры.
Обновлено вчера в 17:17
Транспорт

Мэр извинился за созданные неудобства при ремонте трассы Уфа-Аэропорт

Обновлено вчера в 23:59
Баскетбол

«Торонто» разгромил «Филадельфию» и вышел вперед в серии НБА

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Торонто". Шестой матч пройдет 9 мая в Филадельфии.
Обновлено в 00:19
Общество

На Сицилии распродают дома за один евро

Власти города Муссомели на юге Сицилии выставили на продажу ветхие дома за €1, выдвинув условие будущим владельцам недвижимости, пишет таблоид The Sun.
Обновлено вчера в 20:10
Общество

Реставраторы удалят скрывающую купидона ретушь с картины Вермеера

В Дрезденской картинной галерее Старых мастеров решили удалить слой ретуши с картины Яна Вермеера «Девушка, читающая письмо у открытого окна».
Обновлено вчера в 09:08
Наука

Солнцезащитный крем признали потенциально опасным

Солнцезащитный крем признали потенциально опасным. Содержащиеся в нем вещества впитываются в кожу и могут нанести вред организму.
Обновлено вчера в 06:10
Происшествия

В Японии автомобиль наехал на толпу детей

Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари

Самолет SSJ-100, вылетевший в Мурманск, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа радиосвязи и системы автоматического управления лайнером.
Обновлено вчера в 19:26
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Политика

Порошенко опять не пришел на допрос в Генпрокуратуру

Петр Порошенко снова не явился на допрос в Генеральную прокуратуру Украины в рамках расследования по делу об убийствах на Майдане.
Обновлено вчера в 04:39
Единоборства

Усик получил травму, бой с Такамом перенесён

Обновлено вчера в 17:06
Финансы

ЦБ получил почти 435 млрд рублей годового убытка

Годом ранее убыток ЦБ составлял 435,3 млрд руб. Это был первый убыток регулятора за последние 20 лет.
Обновлено вчера в 13:10
Происшествия

Двое фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск

Следственный комитет России объявил в розыск двух человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено вчера в 09:21
Кино

Стивен Кинг рассказал о своей версии концовки «Игры престолов»

Американский писатель-фантаст Стивен Кинг выдвинул собственную теорию об окончании культового сериала «Игра престолов».
Обновлено вчера в 18:46
Футбол

«Барселона» уехала со стадиона без Месси. Он сдавал допинг-тест

Капитан "Барселоны" Лионель Месси после выездного поражения от "Ливерпуля" (0:4) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов отправился сдавать тест на допинг.
Обновлено в 00:01
Экономика

Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию

Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии.
Обновлено вчера в 03:14
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