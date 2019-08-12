Экономика

Минэкономразвития сообщило об избежавшей технической рецессии РоссииРБК 12:32

Техническая рецессия в экономике фиксируется при отрицательной динамике ВВП в поквартальном выражении два квартала подряд. Рост ВВП России во втором квартале составил 0,9% в годовом выражении, следует из предварительной оценки Росстата. В первом квартале 2019 года ВВП вырос на 0,5%.
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