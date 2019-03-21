Экономика

Минэкономразвития сообщило о росте экономики выше ожиданийРБК 07:35

Как писал РБК, в феврале промышленное производство выросло на 4,1%, и это стало максимумом с мая 2017 года, хотя аналитики ожидали роста лишь на 1,5%. В частности, резко выросли обрабатывающие производства (на 4,6%), которые стагнировали в предыдущие три месяца.
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Минэкономразвития сообщило о росте экономики выше ожиданий

РБК07:35

МЭР сообщило об ускорении роста ВВП РФ в феврале до 1,5%

ПРАЙМ07:36

МЭР сообщило об ускорении темпов роста ВВП в феврале

Rambler News Service07:30

МЭР отметило рост годовой динамики российской экономики

Российская газета07:55

МЭР: рост ВВП России в феврале составил 1,5%

News.ru07:52

Рост экономики превзошел ожидания Минэкономразвития

REGNUM08:22

МЭР: рост ВВП России в феврале ускорился

Вести.Финанс08:42
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ГИБДД снова начала выписывать штрафы после сбоя в электронных сервисах

Как передает «Коммерсант» со ссылкой на телеграм-каналы, к настоящему моменту ГИБДД удалось устранить сбой, из-за которого в течение нескольких часов региональные инспекторы не могли выписывать штрафы нарушителям и пробивать их по базе через ФИО автовладельца.
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Суд расторг брак Марата Башарова

Мировой суд расторг брак актера Марата Башарова и его супруги Елизаветы Шевырковой, передает корреспондент РИА Новости.
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Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
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Экономика

Орешкин предложил провести полную инвентаризацию российских земель

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о необходимости инвентаризации всех объектов недвижимости в стране, в том числе земли, передает корреспондент РБК.
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При взрыве на химическом заводе в Китае погибли шесть человек

По меньшей мере шесть человек погибли, еще 31 пострадал в результате мощного взрыва на заводе по производству пестицидов в китайской провинции Цзянсу, сообщает China News.
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Спорт

Чен выиграл короткую программу на ЧМ в Сайтаме, Коляда — десятый

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Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 04:20
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Депутаты предложили ввести единый знак качества детского питания

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила ввести единый знак соответствия детского питания ГОСТам.
Обновлено в 09:16
Культура

Песков поужинал с Джоном Траволтой

Обновлено в 02:50
Политика

ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Колчака

Федеральная служба безопасности сняла гриф секретности с уголовного дела адмирала Александра Колчака, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Центральный архив ФСБ.
Обновлено в 08:29
Происшествия

Жители Саратова побили помешавшего проезду скорой помощи водителя

Обновлено в 05:02
Общество

Собянин поручил сделать библиотеку МЭШ доступной по всему миру

Контент Московской электронной школы (МЭШ) будет открыт для всех желающих, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе своей встречи с учителями.
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Шоу-бизнес

Началась церемония прощания с Юлией Началовой

В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:58
Происшествия

В МЧС проанализировали действия пожарных в ТЦ «Зимняя вишня»

Пожарные, которые тушили возгорание в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года, действовали адекватно ситуации.
Обновлено в 07:00
Футбол

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Лео — наш лидер, и все в команде хотят внести свой вклад и помочь ему выиграть Кубок Америки. Играть рядом с Месси — моя сбывшаяся мечта.
Обновлено в 09:27
Происшествия

ФСБ задержала федерального судью Кузьминского суда Москвы

Сотрудники ФСБ задержали в здании суда федерального судью Руслана Якубаева.
Обновлено в 09:25
Общество

Панин устыдился своей радости по поводу присоединения Крыма

Актер Алексей Панин сожалеет, что в 2014 году поддерживал присоединение Крыма к России. Об этом сообщает НСН в четверг, 21 марта.
Обновлено в 08:17
Политика

Оренбургскую область временно возглавил Денис Паслер

Президент России Владимир Путин назначил Дениса Паслера временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области.
Обновлено в 04:58
Общество

Названы самые ленивые регионы России

В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа.
Обновлено в 01:41
Происшествия

В Крыму школьница умерла после отравления лекарствами

Одна школьница скончалась, вторая попала в реанимацию после отравления неизвестными препаратами в школе города Красноперекопск в Крыму, сообщил РИА Новости директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко.
Обновлено в 06:38
Общество

Минздрав предложил продавать крепкий алкоголь с 21 года

Минздрав России разработал законопроект по увеличению до 21 года возраста, с которого россиянам можно будет приобретать крепкий алкоголь.
Обновлено в 08:26
Происшествия

В Магнитогорске три человека пострадали от взрыва на заводе

Обновлено в 09:40
Общество

Владельца магазина, раздававшего продукты бесплатно, не оштрафуют

В связи с появившейся в СМИ информации о бесплатной раздаче продуктов питания с истёкшими сроками годности Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области было возбуждено административное расследование в магазине «Жизньмарт» (ООО «Кушать надо вкусно и полезно, а не как сейчас в магазинах», г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 90).
Обновлено вчера в 14:58
Политика

В Кремле прокомментировали публикации СМИ о сохранении власти у Путина

В Кремле осведомлены о публикациях агентства Bloomberg о «сценариях» сохранения у власти президента России Владимира Путина после 2024 года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:43
Происшествия

ФБР подключилось к проверке сертификации Boeing 737 MAX

После гибели Boeing 737 MAX в Эфиопии многие страны, включая Россию, закрыли свою территорию для пролёта этих самолётов.
Обновлено в 03:29
Экономика

МТС приняла новую дивидендную политику

Совет директоров МТС утвердил новую дивидендную политику на 2019-2021 годы, в соответствии с которой целевой показатель дивидендной доходности составляет не менее 28 руб. на одну обыкновенную акцию и 56 рубля за АДР в течение каждого календарного года.
Обновлено в 08:02
Происшествия

Защита попросила восстановить Арашукова в должности сенатора

Защита обжаловала решение о временном отстранении от должности в Совете Федерации Рауфа Арашукова, арестованного по обвинению в убийствах, сообщила РИА Новости адвокат Анна Ставицкая.
Обновлено в 05:40
Экономика

Чистая прибыль «М.Видео-Эльдорадо» в 2018 году выросла до 8,4 млрд руб

Консолидированная чистая прибыль группы «М.Видео-Эльдорадо» в 2018 году по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла на 20% — до 8,365 млрд руб.
Обновлено в 09:36
Гаджеты

В Роскачестве составили рейтинг лучших проводных наушников

Эксперты Роскачества совместно со специалистами из Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний провели исследование и составили рейтинг проводных наушников.
Обновлено в 02:15
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