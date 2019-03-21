Экономика

Годовой рост ВВП России в феврале ускорился до 1,5%ТАСС 10:58

Рост ВВП России в феврале 2019 года ускорился до 1,5% в годовом выражении с 0,7% в январе благодаря росту промышленного производства, говорится в докладе Минэкономразвития "Картина деловой активности".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Минэкономразвития сообщило о росте экономики выше ожиданий

РБК07:35

МЭР сообщило об ускорении роста ВВП РФ в феврале до 1,5%

ПРАЙМ07:36

МЭР сообщило об ускорении темпов роста ВВП в феврале

Rambler News Service07:30

МЭР отметило рост годовой динамики российской экономики

Российская газета07:55

МЭР: рост ВВП России в феврале составил 1,5%

News.ru07:52

Годовой рост ВВП России в феврале ускорился до 1,5%

ТАСС10:58

МЭР: рост ВВП России в феврале ускорился

Вести.Финанс08:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 11:22, Ашберн
Энергетика

Британский суд приостановил разбирательства Газпрома и «Нафтогаза»

Суд Великобритании приостановил судебные разбирательства между российским Газпромом и украинским «Нафтогазом».
Обновлено в 11:09
Шоу-бизнес

Петросян не спешит увольнять Степаненко

Как сообщил другой сотрудник театра юморист Михаил Вашуков, отныне ему пришлось занять место Степаненко в семейных репризах Петросяна.
Обновлено в 05:35
Происшествия

В Якутии проходят массовые беспорядки из-за мигрантов

Обновлено вчера в 14:44
Происшествия

В России временно приостановили выдачу водительских прав

Из-за технического сбоя на серверах МВД России граждане не могут получить водительские права и некоторые миграционные услуги.
Обновлено в 09:04
Происшествия

В результате крушения парома в Ираке погибли 60 человек

Около 60 человек погибли после переворота парома в реке Тигр около туристического острова в районе иракского Мосула, сообщил телеканал Al Hurra.
Обновлено в 10:13
Происшествия

Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского суда

Следственные органы проводят проверку в отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева, сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в четверг.
Обновлено в 09:32
Здоровье

Управление здравоохранения Челнов подтвердило случай туберкулеза в КФУ

В челнинском управлении здравоохранения подтвердили наличие диагноза «туберкулез» у одной из студенток НЧИ КФУ.
Обновлено в 09:50
Армия и оружие

Новейшие «Тигр-М» поступили в российские подразделения в Абхазии

В подразделения российской военной базы Южного военного округа ЮВО в Абхазии поступили десять новейших бронированных автомобилей «Тигр-М» марки ГАЗ.
Обновлено вчера в 21:00
Шоу-бизнес

Сотни поклонников пришли проститься с Юлией Началовой

В последние годы о Началовой было больше известно как о телеведущей, чем как о певице.
Обновлено в 06:49
Происшествия

В Волгограде освободили педофила из-за проблем с переводчиком

Волгоградский областной суд отменил арест уроженца Азербайджана, обвиняемого в изнасиловании школьницы, из-за отсутствия переводчика.
Обновлено в 10:09
Энергетика

Правительство продлит соглашение с нефтяниками о ценах на бензин

В правительстве пришли к выводу, что соглашение с нефтяными компаниями о сдерживании роста цен на моторное топливо (бензин и дизель) нужно продлить до середины этого года.
Обновлено в 10:57
Экономика

От владельцев «Трансаэро» требуют 250 млрд рублей

Обновлено в 09:29
Политика

ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Колчака

Федеральная служба безопасности сняла гриф секретности с уголовного дела адмирала Александра Колчака, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Центральный архив ФСБ.
Обновлено в 08:29
Музыка

Юрий Лоза прокомментировал роспуск группы «Ленинград»

Новость о роспуске группировки «Ленинград» прокомментировал российский музыкант Юрий Лоза.
Обновлено вчера в 21:27
Общество

Бывшая жена Грудинина просит полицию защитить ее от экс-супруга

Обновлено в 08:55
Происшествия

Утрехтского стрелка подозревают в убийстве с террористическими целями

Как сообщили в четверг в прокуратуре Нидерландов, задержанный "подозревается в убийстве нескольких человек с террористическими целями, покушении на жизнь и угрозах".
Обновлено в 07:21
Спорт

Американская фигуристка умышленно нанесла травму сопернице

На разминке сильнейших спортсменок, которые участвуют в чемпионате мира в японской Сайтаме, Белл столкнулась с Лим Ын Су и порезала кореянке ногу коньком, сообщает Straits Times.
Обновлено в 05:59
Политика

В ЕР прокомментировали слова депутата о ненависти россиян к богатым

Слова депутата "Единой России" Александра Максимова о ненависти россиян к успешным и богатым людям - неаккуратное высказывание и неудачная фигура речи, фракция и партия не разделяют это мнение, заявил журналистам первый зампред фракции Андрей Исаев.
Обновлено в 10:36
Общество

Минздрав предложил продавать крепкий алкоголь с 21 года

Минздрав России разработал законопроект по увеличению до 21 года возраста, с которого россиянам можно будет приобретать крепкий алкоголь.
Обновлено в 08:26
Футбол

Стало известно, почему Черчесов не вызывает игроков «Рубина» в сборную

По данным «Спорт Бизнес Online», Черчесов поругался с гендиректором «Рубина» Рустемом Саймановым из-за долгов клуба перед голкипером Сосланом Джанаевым и защитником Фёдором Кудряшовым (около 60 млн на двоих).
Обновлено в 02:58
Политика

Задержан экс-президент Бразилии Мишел Темер

Правоохранительные органы Бразилии задержали бывшего президента Мишела Темера, передаёт Globo.
Обновлено в 10:49
Футбол

«Енисей» обыграл «Ростов» в молодежном первенстве

"Енисей" победил "Ростов" в матче 18-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги (1:0). Единственный гол забил защитник Глеб Захаров.
Обновлено в 10:11
Авто

Автомобили Volvo не допустят пьяных водителей к управлению

Шведский автопроизводитель Volvo Cars с 2020 года оснастит все модели машин камерами, способными выявлять усталость водителя или состояние опьянения.
Обновлено в 00:09
Политика

Глава ВЦИОМа назвал долю поддерживающих Беглова жителей Петербурга

По мнению Федорова, высокий уровень поддержки Беглова обусловлен в том числе активностью врио главы Санкт-Петербурга в решении проблемы с плохой уборкой снега в городе.
Обновлено в 10:45
Армия и оружие

Россия подняла Су-27 из-за бомбардировщика США

Два истребителя Су-27 были подняты в воздух для сопровождения стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52H Stratofortress, двигавшегося в сторону российской границы.
Обновлено в 05:05
Армия и оружие

Видео учений Су-35С в Сирии появилось в сети

На видеоролике запечатлены сверхманевренные истребители поколения 4++ Су-35С. Самолеты поднялись в небо с авиабазы Хмеймим.
Обновлено в 08:47
Космос

NASA предлагает направить станцию к луне Нептуна

Сотрудники NASA считают необходимым направить исследовательскую станцию к так называемой луне Нептуна.
Обновлено в 08:55
Космос

«Роскосмос» получил деньги на строительство второй очереди Восточного

Обновлено в 10:24
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Константин Богомолов перестали скрывать роман

В последние дни пара, скрывавшая свой роман несколько месяцев, совершенно забыла о конспирации.В начале недели в Москве состоялась премьера нового фильма Резо Гигинеишвили «Трезвый водитель», которую Собчак и Богомолов посетили вместе.
Обновлено в 09:30
Политика

Караджич прокомментировал приговор суда в Гааге

Экс-президент Республики Сербской Радован Караджич, приговоренный к пожизненному заключению Апелляционной палатой Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов, прокомментировал приговор.
Обновлено в 08:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное