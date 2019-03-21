Экономика
Минэкономразвития сообщило о росте экономики выше ожиданийРБК вчера в 07:35
Как писал РБК, в феврале промышленное производство выросло на 4,1%, и это стало максимумом с мая 2017 года, хотя аналитики ожидали роста лишь на 1,5%. В частности, резко выросли обрабатывающие производства (на 4,6%), которые стагнировали в предыдущие три месяца.
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Политика
Андрея Чибиса назначили врио губернатора Мурманской области
В Мурманской области назначили врио губернатора. Им стал заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.
Обновлено вчера в 05:03
Происшествия
Суд отменил приговор создателю сообщества «Мужское государство»
В Нижнем Новгороде суд отменил приговор создателю группы «Мужское государство» Владиславу Позднякову, сообщает «Новая газета» со ссылкой на самого Позднякова.
Обновлено вчера в 16:12
Шоу-бизнес
На церемонии прощания с Юлией Началовой обнаружили мистический знак
Сегодня же после завершения церемонии прощания к могиле Началовой вышла черно-белая кошка.
Обновлено вчера в 14:55
Общество
МЧС предупредило о мокром снеге и сильном ветре в Москве
Обновлено вчера в 20:48
Здоровье
Китаянка объелась живыми личинками и попала в реанимацию
Отчаявшись, китаянка воспользовалась народным средством, якобы гарантирующим ей быстрое выздоровление, и начала есть живых личинок.
Обновлено в 01:31
Общество
Названы регионы РФ, лидирующие по скорости трудоустройства безработных
Эксперты назвали регионы, в которых можно быстрее всего найти работу в России.
Обновлено в 01:28
Экономика
Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО
Многочисленные штрафы за нетрезвое вождение в законопроекте Министерства финансов России исключены из перечня факторов, которые могут увеличить стоимость полиса ОСАГО, поскольку на это могут повлиять только административные правонарушения.
Обновлено вчера в 16:49
Происшествия
Полицейские начали проверку после убийства тигра в Хабаровском крае
Проверку по факту убийства тигра жителем поселка Золотой в районе имени Лазо Хабаровского края начали полицейские.
Обновлено вчера в 21:06
Хоккей
Три игрока «Локомотива» продолжат карьеру в НХЛ
Три игрока ярославского "Локомотива" покинут Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) в следующем сезоне, сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 02:21
Общество
Суд постановил удалить статьи о причастности депутата Госдумы к так называемому делу Шакро Молодого
Претензии депутата Андрея Скоча вызвало расследование "Новой газеты".
Обновлено вчера в 13:01
Общество
Победительницу «Мисс Москва» лишили титула и короны
Алесю Семеренко, ставшую "Мисс Москва-2018", лишили титула и короны из-за несоблюдения условий договора.
Обновлено вчера в 07:18
Общество
Многодетная мать довела врио главы Забайкалья до слез
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов не смог сдержать слез, отвечая на вопрос многодетной матери во время "Прямого разговора" с жителями региона.
Обновлено в 00:16
Происшествия
Пятеро пострадали в ДТП с участием «Газели» на Южном Урале
Пять человек пострадали в результате столкновения «Газели» и легкового автомобиля на трассе в Челябинской области.
Обновлено в 01:01
Общество
В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию
В пояснительной записке уточняется, что сегодня по закону о пенсионном обеспечении некоторые категории граждан уже имеют право на одновременное получение двух пенсий.
Обновлено вчера в 20:15
Армия и оружие
В Афганистане погибли двое американских военных
Обновлено в 02:07
Гаджеты
В Microsoft показали прототип накопителя на основе ДНК
Специалисты Microsoft вместе с исследователями из Вашингтонского университета смогли успешно перевести цифровые данные в ДНК и обратно.
Обновлено в 02:16
Политика
Польша отказалась приглашать Путина на годовщину начала Второй мировой
В МИД РФ прокомментировали решение президента Польши не приглашать Владимира Путина как представителя России на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
Обновлено 20 марта в 23:22
Армия и оружие
Юрий Борисов рассказал о судьбе гособоронзаказа на самолеты Ил-476
По словам вице-премьера, Минобороны рассматривает Ил-476 в качестве основного самолета военно-транспортной авиации, и намерено до 2030 года закупить более сотни таких машин, не считая топливозаправщиков, которые также создаются на базе Ил-476.
Обновлено в 01:15
Культура
Джон Траволта рассказал о любимых представителях русского искусства
Нельзя отрицать, что в России лучшие художники, артисты, писатели, стране есть, чем гордиться, заявил в интервью РИА Новости голливудский актер Джон Траволта.
Обновлено в 01:22
Важное за сутки
В Роскачестве рассказали, как правильно хранить зимнюю одежду
Роскачество представило рекомендации по правильной подготовке и хранению зимней одежды в весенне-летний период.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
В США включили российские крейсеры в число самых смертоносных в мире
Российские ракетные крейсеры «Петр Великий», «Адмирал Нахимов», «Киров» и «Адмирал Лазарев» (проект «Орлан») являются одними из самых смертоносных кораблей в мире за всю историю военного флота, пишет National Interest.
Обновлено в 01:03
Армия и оружие
Разведка США узнала о переброске российских «Кинжалов» для испытаний
Обновлено вчера в 22:09
Общество
Сбой произошел в работе Instagram
Российские пользователи пока сбои не фиксировали. 13 марта массовый сбой произошел в работе Instagram, Facebook и мессенджера WhatsApp.
Обновлено вчера в 23:32
Футбол
Александр Бубнов: «У Бельгии слишком классная команда»
Постоянный эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча между Бельгией и Россией (3:1). Тактика, выбранная Станиславом Черчесовым, меня не удивила.
Обновлено вчера в 22:41
Армия и оружие
НАТО готовится блокировать Черноморский флот
Обновлено вчера в 11:35
Технологии
Роскомнадзор заказал систему контроля за VPN-сервисами и поисковиками
Подведомственное Роскомнадзору госпредприятие "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ) заказало разработку автоматизированной системы, которая позволит проверить, блокируются ли запрещенные сайты поисковиками, VPN-сервисами, прокси-серверами и анонимайзерами.
Обновлено в 02:22
Происшествия
Тридцать машин столкнулись на Ушаковском мосту в Петербурге
Массовое ДТП в Приморском районе Санкт-Петербурга на несколько часов парализовало движение по Ушаковскому мосту, где, по оценкам очевидцев, столкнулись 30 автомобилей.
Обновлено в 02:21
Происшествия
В Москве грабитель напал на отделение банка, не работающее с наличными
Неизвестный в маске ворвался в московский банк, угрожая пистолетом, потребовал деньги, но, узнав, что отделение не работает с наличными, скрылся ни с чем, рассказали в пятницу РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 00:59