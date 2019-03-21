Экономика

Минэкономразвития сообщило о росте экономики выше ожиданийРБК 07:35

Как писал РБК, в феврале промышленное производство выросло на 4,1%, и это стало максимумом с мая 2017 года, хотя аналитики ожидали роста лишь на 1,5%. В частности, резко выросли обрабатывающие производства (на 4,6%), которые стагнировали в предыдущие три месяца.
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