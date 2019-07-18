Экономика
Минэкономразвития сообщило о росте ВВП на 0,7% с начала годаРБК 03:37
По оценке Минэкономразвития, ВВП демонстрирует слабую динамику, в первом квартале его рост составлял 0,5%. По итогам второго квартала рост ВВП оценивается ведомством в 0,8%. Как и в первом квартале, основной вклад в прирост ВВП за апрель—июнь внесла промышленность.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 06:38, Вашингтон
Политика
В Кремле прокомментировали последнее выступление Мэй на посту премьера
Противопоставлять системы ценностей, принятых в странах Запада и в России, было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на просьбу прокомментировать высказывание премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
Обновлено в 05:54
Происшествия
Момент ДТП с погибшим пешеходом на Московской сняла видеокамера
Смертельный наезд на женщину, который произошел сегодня в центре Саратова, попал под объектив видеокамеры.
Обновлено в 04:28
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» развелась с бывшим королем Малайзии после рождения сына
Обладательница звания "Мисс Москва – 2015" Оксана Воеводина и бывший король Малайзии Мухаммад V, отрекшийся от престола в конце 2018-го, официально расторгли брак.
Обновлено вчера в 06:05
Армия и оружие
Россия готова поставить Турции Су-35, заявил Чемезов
Обновлено в 06:06
Происшествия
МВД Сербии получило вызов о бомбе в самолёте с молодёжной сборной
Министерство внутренних дел Сербии проводит проверку звонка о взрывном устройстве на самолёте в столичном аэропорту Белграда.
Обновлено в 06:33
Происшествия
Суд назначил прокурорскую проверку по делу «Нового величия»
Московский городской суд снял с рассмотрения апелляцию на приговор фигуранта дела «Нового величия» Павла Ребровского, который ранее в особом порядке был осужден на 2,5 года колонии.
Обновлено в 05:37
Политика
Зеленский: «партнеры Украины» убеждали не звонить Путину
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему советовали не звонить российскому лидеру Владимиру Путину, утверждая, что это в интересах украинского народа.
Обновлено вчера в 13:12
Политика
В МИД Украины обвинили Союз венгров Закарпатья в сепаратизме
Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Божок обвинил Союз венгров Закарпатья в сепаратизме из-за иллюстрации в газете Karpatalja.
Обновлено в 05:02
Политика
В Кремле оценили возможность встречи Путина и Зеленского
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался по поводу возможности личной встречи Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского.
Обновлено в 05:43
Политика
ЕСПЧ постановил лишить соратников Саакашвили прав на «Рустави 2»
Страсбургский суд по правам человека подтвердил решения грузинских судебных инстанций в отношении компании «Рустави 2», права на которую оспаривал бизнесмен Кибар Халваши, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 04:41
Политика
Путин упростил получение гражданства для всех украинцев Донбасса
Президент Владимир Путин в среду подписал указ, в соответствии с которым право на получение в упрощенном режиме гражданства РФ распространяется на находящихся в России украинцев, ранее проживавших на всей территории Донецкой и Луганской области Украины.
Обновлено вчера в 11:23
Происшествия
CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии
Прокуратура в США отозвала обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее против актера Кевина Спейси.
Обновлено вчера в 17:18
Экономика
Кабмин выделил Иркутской области 14 млрд рублей на строительство жилья
Ранее, открывая заседание кабмина, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство выделит Иркутской области до 14,1 млрд рублей на строительство жилья.
Обновлено в 06:24
Шоу-бизнес
Названа причина вражды Кейт Миддлтон и Меган Маркл
Названа причина вражды Кейт Миддлтон и Меган Маркл По слухам, две герцогини наконец смогли помириться.
Обновлено в 05:35
Политика
Зеленский заявил о намерении освободить стариков от оплаты услуг ЖКХ
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его команда пытается найти экономическую модель, которая позволит людям старше 70 лет не оплачивать услуги ЖКХ.
Обновлено вчера в 16:49
Гаджеты
В этом году капитальные затраты на выпуск DRAM упадут на 28%
Интересно, что фактически капиталовложения в 2018 году достигли 23,7 млрд долларов, что на 32% больше, чем 18,0 млрд долларов, тогда как выпуск увеличился только на 13%.
Обновлено 15 июля в 11:18
Политика
Володин считает возможными точечные изменения в Конституции
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает возможным внесение точечных изменений в Конституцию.
Обновлено вчера в 03:53
Футбол
Бывший заключенный рассказал о колонии Кокорина и Мамаева
Бывший заключенный Валентин Соколов рассказал об условиях содержания в исправительной колонии №4, куда были этапированы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 03:47
Космос
Безос: космический туризм поможет людям осознать ответственность за Землю
Глава компаний Amazon и Blue Origin Джефф Безос считает, что развитие космического туризма позволит людям увидеть Землю "со стороны" и проникнуться личной ответственностью за сохранение планеты.
Обновлено вчера в 06:23
Экономика
Количество подписчиков Netflix в США упало впервые за 8 лет
Во втором квартале 2019 года количество платных пользователей онлайн-сервиса в США сократилось на 130 тыс. — до 60,1 млн человек.
Обновлено в 04:23
Общество
В правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта
В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов на брифинге после завершения совещания продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, а также рассказал о специальном приложении "Мой паспорт", которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку "Аврора", и позволит совершать множество операций.
Обновлено вчера в 18:12
Политика
МВД объяснило, кого нужно наказывать за неуважение к власти
Министерство внутренних дел объяснило, когда необходимо составлять протоколы по административным делам за неуважение к власти.
Обновлено в 04:39
Авто
Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 добрался до дилеров
Летом 2018 года компания "Апал" объявила о возобновлении проекта "Сталкер", в рамках которого на агрегатах Lada 4x4 был создан уникальный в своём роде внедорожник Stalker Apal-21541.
Обновлено в 02:57
Политика
Зеленский устроил скандал с директором аэропорта Николаева
Президент Украины Владимир Зеленский устроил разговор на повышенных тонах с директором аэропорта в Николаеве Федором Барной.
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия
СК в Орле анонимно собирает информацию о низких зарплатах
СУ СКР по Орловской области продолжает доследственную проверку по факту получения учителем высшей категории из Орла зарплаты ниже минимального размера оплаты труда.
Обновлено вчера в 08:30
Происшествия
В Магадане задержали наркокурьера с героином в желудке
В магаданском аэропорту Сокол сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД задержали прилетевшего из Москвы наркокурьера с партией героина в желудке.
Обновлено в 04:56
Происшествия
В Москве мать неизлечимо больного ребенка задержали из-за лекарства
Ранее директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава сообщила о задержании на почте в Москве 16 июля после получения посылки с лекарством матери неизлечимо больного мальчика Елены Боголюбовой.
Обновлено вчера в 07:30
Армия и оружие
Пентагон подсчитал потери Турции от отказа от F-35 в пользу России
Обновлено вчера в 15:39