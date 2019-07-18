По оценке Минэкономразвития, ВВП демонстрирует слабую динамику, в первом квартале его рост составлял 0,5%. По итогам второго квартала рост ВВП оценивается ведомством в 0,8%. Как и в первом квартале, основной вклад в прирост ВВП за апрель—июнь внесла промышленность.

Минэкономразвития сообщило о росте ВВП на 0,7% с начала года

Политика В Кремле прокомментировали последнее выступление Мэй на посту премьера Противопоставлять системы ценностей, принятых в странах Запада и в России, было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на просьбу прокомментировать высказывание премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Происшествия Момент ДТП с погибшим пешеходом на Московской сняла видеокамера Смертельный наезд на женщину, который произошел сегодня в центре Саратова, попал под объектив видеокамеры.

Шоу-бизнес «Мисс Москва» развелась с бывшим королем Малайзии после рождения сына Обладательница звания "Мисс Москва – 2015" Оксана Воеводина и бывший король Малайзии Мухаммад V, отрекшийся от престола в конце 2018-го, официально расторгли брак.

Происшествия МВД Сербии получило вызов о бомбе в самолёте с молодёжной сборной Министерство внутренних дел Сербии проводит проверку звонка о взрывном устройстве на самолёте в столичном аэропорту Белграда.

Происшествия Суд назначил прокурорскую проверку по делу «Нового величия» Московский городской суд снял с рассмотрения апелляцию на приговор фигуранта дела «Нового величия» Павла Ребровского, который ранее в особом порядке был осужден на 2,5 года колонии.

Политика Зеленский: «партнеры Украины» убеждали не звонить Путину Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему советовали не звонить российскому лидеру Владимиру Путину, утверждая, что это в интересах украинского народа.

Политика В МИД Украины обвинили Союз венгров Закарпатья в сепаратизме Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Божок обвинил Союз венгров Закарпатья в сепаратизме из-за иллюстрации в газете Karpatalja.

Политика В Кремле оценили возможность встречи Путина и Зеленского Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался по поводу возможности личной встречи Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

Политика ЕСПЧ постановил лишить соратников Саакашвили прав на «Рустави 2» Страсбургский суд по правам человека подтвердил решения грузинских судебных инстанций в отношении компании «Рустави 2», права на которую оспаривал бизнесмен Кибар Халваши, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Политика Путин упростил получение гражданства для всех украинцев Донбасса Президент Владимир Путин в среду подписал указ, в соответствии с которым право на получение в упрощенном режиме гражданства РФ распространяется на находящихся в России украинцев, ранее проживавших на всей территории Донецкой и Луганской области Украины.

Происшествия CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии Прокуратура в США отозвала обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее против актера Кевина Спейси.

Экономика Кабмин выделил Иркутской области 14 млрд рублей на строительство жилья Ранее, открывая заседание кабмина, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство выделит Иркутской области до 14,1 млрд рублей на строительство жилья.

Шоу-бизнес Названа причина вражды Кейт Миддлтон и Меган Маркл Названа причина вражды Кейт Миддлтон и Меган Маркл По слухам, две герцогини наконец смогли помириться.

Политика Зеленский заявил о намерении освободить стариков от оплаты услуг ЖКХ Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его команда пытается найти экономическую модель, которая позволит людям старше 70 лет не оплачивать услуги ЖКХ.

Гаджеты В этом году капитальные затраты на выпуск DRAM упадут на 28% Интересно, что фактически капиталовложения в 2018 году достигли 23,7 млрд долларов, что на 32% больше, чем 18,0 млрд долларов, тогда как выпуск увеличился только на 13%.

Политика Володин считает возможными точечные изменения в Конституции Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает возможным внесение точечных изменений в Конституцию.

Футбол Бывший заключенный рассказал о колонии Кокорина и Мамаева Бывший заключенный Валентин Соколов рассказал об условиях содержания в исправительной колонии №4, куда были этапированы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Космос Безос: космический туризм поможет людям осознать ответственность за Землю Глава компаний Amazon и Blue Origin Джефф Безос считает, что развитие космического туризма позволит людям увидеть Землю "со стороны" и проникнуться личной ответственностью за сохранение планеты.

Экономика Количество подписчиков Netflix в США упало впервые за 8 лет Во втором квартале 2019 года количество платных пользователей онлайн-сервиса в США сократилось на 130 тыс. — до 60,1 млн человек.

Общество В правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов на брифинге после завершения совещания продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, а также рассказал о специальном приложении "Мой паспорт", которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку "Аврора", и позволит совершать множество операций.

Политика МВД объяснило, кого нужно наказывать за неуважение к власти Министерство внутренних дел объяснило, когда необходимо составлять протоколы по административным делам за неуважение к власти.

Авто Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 добрался до дилеров Летом 2018 года компания "Апал" объявила о возобновлении проекта "Сталкер", в рамках которого на агрегатах Lada 4x4 был создан уникальный в своём роде внедорожник Stalker Apal-21541.

Политика Зеленский устроил скандал с директором аэропорта Николаева Президент Украины Владимир Зеленский устроил разговор на повышенных тонах с директором аэропорта в Николаеве Федором Барной.

Происшествия СК в Орле анонимно собирает информацию о низких зарплатах СУ СКР по Орловской области продолжает доследственную проверку по факту получения учителем высшей категории из Орла зарплаты ниже минимального размера оплаты труда.

Происшествия В Магадане задержали наркокурьера с героином в желудке В магаданском аэропорту Сокол сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД задержали прилетевшего из Москвы наркокурьера с партией героина в желудке.