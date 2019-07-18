Экономика

Минэкономразвития сообщило о росте ВВП на 0,7% с начала годаРБК 03:37

По оценке Минэкономразвития, ВВП демонстрирует слабую динамику, в первом квартале его рост составлял 0,5%. По итогам второго квартала рост ВВП оценивается ведомством в 0,8%. Как и в первом квартале, основной вклад в прирост ВВП за апрель—июнь внесла промышленность.
Читать в источнике
Обсудить1

Подробнее о событии

Слабый спрос мешает экономике расти

Ведомости18:06

Плюс 0,7% за полгода. О чем говорит динамика российского ВВП

РБК11:56

Минэкономразвития: рост ВВП РФ в июне ускорился до 0,7%

DP.RU03:22

ВВП вырос вопреки оценкам

Коммерсантъ04:57

В МЭР отчитались о слабой динамике роста ВВП России

Росбалт04:45

В России сократилось количество вакансий

Rambler News Service11:55

ВВП РФ в I полугодии увеличился на 0,7%

Интерфакс03:07
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 18:45, Вашингтон
Экономика

Акции украинской «дочки» ВЭБа выставлены на аукцион

Акции Проминвестбанка, украинской "дочки" ВЭБа, выставлены на аукцион, сообщается на сайте фондовой биржи.
Обновлено в 15:51
Шоу-бизнес

Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Происшествия

Дедушка в шутку напоил новорожденного внука алкоголем и погубил его

В китайском городе Пекин мужчина угостил новорожденного внука алкоголем и погубил его. Об этом сообщает новостной портал AsiaOne.
Обновлено вчера в 18:50
Политика

В Германии предостерегли от использования приложения FaceApp

"Действительно есть опасения, что важные персональные данные могут попасть не в те руки", - сказал Кельбер, добавив, что беспокойство вызывают также туманные условия пользования и то, как мало известно о тех, кто стоит за приложением FaceApp.
Обновлено в 13:31
Армия и оружие

В Китае высмеяли украинские морские учения с «рыбацкой лодкой»

Китайские журналисты посмеялись над кораблем Украины во время военно-морских учений «Си Бриз — 2019» (Sea Breeze — 2019).
Обновлено в 15:13
Технологии

Акимов рассказал о пилотных зонах 5G в России

К решению вопроса выделения приоритетного радиочастотного спектра для сетей 5G подключился вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий вопросы ОПК, говорил ранее Акимов.
Обновлено в 12:08
Космос

МКС в вечернем небе смогут увидеть новосибирцы

Сезон вечерней видимости МКС продлится около 2,5 недель.
Обновлено в 03:27
Армия и оружие

«Буревестник» назвали оружием возмездия в ядерной войне

Обновлено в 16:13
Происшествия

В многоэтажке в Ленинградской области рухнул лифт

Обновлено в 13:22
Экономика

Кабмин выделил Иркутской области 14 млрд рублей на строительство жилья

Ранее, открывая заседание кабмина, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство выделит Иркутской области до 14,1 млрд рублей на строительство жилья.
Обновлено в 06:24
Армия и оружие

В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57

Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено в 17:53
Армия и оружие

Экс-сотрудник разведки США стал помощником генсека НАТО

Бывший глава центра по борьбе с терроризмом Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США Дэвид Кэттлер станет помощником генерального секретаря НАТО Йенса Столтеньерга по вопросам разведки и безопасности, пишет газета The New York Times.
Обновлено в 18:05
Экономика

Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей

Половина россиян, работающих на крупных и средних предприятиях, получают менее 34 335 рублей в месяц.
Обновлено в 11:14
Гаджеты

Официальные снимки планшета Samsung Galaxy Tab S6 появились в Сети

Первые официальные пресс-изображения Samsung Galaxy Tab S6, который представят общественности в ближайшее время, появились на сайте Slashleaks.
Обновлено в 03:40
Общество

Бумажные паспорта останутся легальными после перехода на электронные

Россияне смогут использовать бумажные паспорта после 2022 года, когда их выдача будет прекращена полностью из-за перехода на электронные носители.
Обновлено в 10:36
Политика

Путин поручил найти жилье малоимущим

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить семьи с низкими доходами жильем без его передачи в собственность.
Обновлено в 14:27
Политика

Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2»

Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает грузинский Первый канал.
Обновлено в 10:31
Политика

Корабль ВМС США сбил беспилотник Ирана

Обновлено в 16:01
Кино

HBO решил перезапустить сериал «Сплетница»

Компания WarnerMedia заказала перевыпуск сериала «Сплетница» («Gossip Girl») для своего нового стримингового сервиса HBO Max.
Обновлено в 01:41
Кино

Вышел новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

«Терминатор: Темные судьбы» стал шестым фильмом франшизы «Терминатор» и сиквелом картин «Терминатор» и «Терминатор 2: Судный день».
Обновлено в 17:05
Футбол

Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»

Обновлено в 11:15
Происшествия

МВД отказалось заводить дело на женщину, заказавшую лекарство для сына

Проверка не выявила оснований для возбуждения уголовного дела против Елены Боголюбовой, заказавшей через интернет не зарегистрированное в России лекарство для больного ребенка, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.
Обновлено в 14:31
Энергетика

Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe

Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.
Обновлено в 18:10
Политика

СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»

СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
Обновлено вчера в 09:06
Культура

Экстренно госпитализирована Инна Чурикова

Экстренно госпитализирована актриса Инна Чурикова, сообщает телеканал "360". Актрису доставили в институт им. Склифосовсого.
Обновлено в 15:58
Музыка

Фестиваль «Нашествие» начался в Тверской области

Фестиваль открыла группировка «Ленинград». 18 июля на фестивале "Нашествие" выступает "Ленинград", Глеб Самойлов и "Северный флот".
Обновлено в 15:28
Происшествия

Суд в Петербурге арестовал продюсера Рушана Насибулина

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу продюсера Рушана Насибулина, подозреваемого в особо крупном мошенничестве.
Обновлено в 11:42
Наука

Ученые нашли таинственно исчезнувших предков людей по анализу ДНК

Обновлено вчера в 09:43
Кино

Вышел первый трейлер фильма «Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка»

Появился первый трейлер комедии Кевина Смита «Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка».
Обновлено в 13:56
Политика

Порошенко не пустили в Европарламент

Бывшего президента Украины Петра Порошенко отказались пустить в зал заседаний Европарламента. Вместо этого политик был отправлен на галерку.
Обновлено в 18:37
ещё по теме
Главное