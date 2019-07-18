Экономика

МЭР сообщило о росте ВВП РФ в I полугодии на 0,7%ПРАЙМ 03:06

"По оценке Минэкономразвития России, во втором квартале 2019 года ВВП продолжил демонстрировать слабую динамику – 0,8% год к году (после 0,5% год к году в январе-марте)", — говорится в документе. Рост ВВП РФ по итогам первого полугодия Минэкономразвития оценивает в 0,7% в годовом выражении.
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