Экономика

Минэкономразвития сообщило о росте ВВП на 0,7% с начала годаРБК 03:37

По оценке Минэкономразвития, ВВП демонстрирует слабую динамику, в первом квартале его рост составлял 0,5%. По итогам второго квартала рост ВВП оценивается ведомством в 0,8%. Как и в первом квартале, основной вклад в прирост ВВП за апрель—июнь внесла промышленность.
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Плюс 0,7% за полгода. О чем говорит динамика российского ВВП

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Минэкономразвития: рост ВВП РФ в июне ускорился до 0,7%

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ВВП вырос вопреки оценкам

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В МЭР отчитались о слабой динамике роста ВВП России

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ВВП РФ в I полугодии увеличился на 0,7%

Интерфакс03:07

Минэкономразвития назвало слабой динамику ВВП

Rambler News Service03:00
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 14:14, Вашингтон
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