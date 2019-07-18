Экономика
Минэкономразвития сообщило о росте ВВП на 0,7% с начала годаРБК 03:37
По оценке Минэкономразвития, ВВП демонстрирует слабую динамику, в первом квартале его рост составлял 0,5%. По итогам второго квартала рост ВВП оценивается ведомством в 0,8%. Как и в первом квартале, основной вклад в прирост ВВП за апрель—июнь внесла промышленность.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 14:14, Вашингтон
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