Финансы

Минэкономразвития сохраняет прогноз по росту ВВП России в 1,3%ТАСС 04:40

Понижение прогноза роста ВВП РФ Всемирным банком в 2019 году до 1,2% не повлияет на прогноз Минэкономразвития, ведомство сохраняет ожидания, что экономический рост России составит 1,3% или выше. Об этом журналистам заявил министр экономического развития Максим Орешкин.
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Орешкин рассказал о сближении прогнозов МЭР и Всемирного банка

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Минэкономразвития сохраняет прогноз по росту ВВП России в 1,3%

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Вестник Кавказа05:18
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«Использование имен выдающихся деятелей, присвоенных географическим объектам, осуществляется в просветительских, информационных и туристических целях, а также для обеспечения транспортного сообщения»,— сообщает Росреестр на своем официальном сайте.
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На Кольцевой автодороге в Петербурге произошла массовая авария

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Летний отдых на курортах России оказался дороже поездки за границу

Летом 2019 года стоимость гостиничных номеров на российских курортах оказалась выше, чем в отелях туристических городов зарубежья.
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СК возбудил дело из-за отмененной поездки на турбазу детей с ВИЧ

Уголовное дело возбуждено после отказа детям с ВИЧ-инфекцией в отдыхе на турбазе в Нижегородской области, сообщается на сайте СК РФ.
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Зеленский обвинил Россию в обострении в Донбассе

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СМИ сообщили об отставке главного тренера «Рубина» Курбана Бердыева

По информации издания, в ходе встречи было принято решение об отставке главного тренера команды Курбана Бердыева.
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Мусульмане во всем мире отмечают 4 июня один из главных праздников - Ураза-байрам.
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Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга

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Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный отчет о катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту "Шереметьево", который 5 мая совершал перелет из Москвы в Мурманск Об этом пишет ТАСС со ссылкой на осведомленный источник в авиационных кругах.
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Компания BMW официально представила новое семейство BMW M8.
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Максим Орешкин
Российский политик
Российский политик, экономист. Министр экономического развития Российской Федерации с 30 ноября 2016 года.
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