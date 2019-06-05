Финансы
Минэкономразвития сохраняет прогноз по росту ВВП России в 1,3%ТАСС 04:40
Понижение прогноза роста ВВП РФ Всемирным банком в 2019 году до 1,2% не повлияет на прогноз Минэкономразвития, ведомство сохраняет ожидания, что экономический рост России составит 1,3% или выше. Об этом журналистам заявил министр экономического развития Максим Орешкин.
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Орешкин отреагировал на ухудшение Всемирным банком прогноза роста экономики России
Rambler News Service04:43
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