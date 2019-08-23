Минэкономразвития объявило о пересмотре в сторону снижения прогнозного курса рубля на ближайшие пять лет. Как сообщил глава ведомства Максим Орешкин, в 2019 году среднегодовой курс составит 65,4 рубля за доллар США (прежний прогноз - 65,1 рубля).

Минэкономразвития снизило прогноз курса рубля на 2019 год

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