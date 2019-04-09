Минэкономразвития скорректировало прогноз курса рубля на 2019 годТАСС вчера в 11:34

Министерство экономического развития РФ повысило прогноз по курсу рубля с 66 рублей за доллар, о которых ранее говорил гдава ведомства Максим Орешкин, до 65,1 рубля за доллар.

Минэкономразвития скорректировало прогноз курса рубля на 2019 год

Авто Toyota опубликовала тизер нового поколения Highlander Новость о дебюте модели Toyota Highlander четвертого поколения сообщила пресс-служба японской компании, сопроводив анонс оригинальным тизером.

Культура В России запустили новый телеканал «Победа» Телеканал "Победа", созданный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2020 году, запущен в российском эфире.

Авто Кабриолеты Aurus могут не показать на параде Победы Как сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны, по регламенту на параде должно быть три автомобиля, но открытый Aurus у ведомства пока только один.

Политика У «Ростеха» и «Роскосмоса» похитили 1,6 млрд рублей «По материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела в связи с хищениями на подведомственных государственным корпорациям «Ростех» и «Роскосмос» предприятиях более 1,6 млрд рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения», — говорится в докладе.

Экономика Арктические льготы получат только новые проекты Льготы получат только новые проекты, реализуемые в Арктике.

Общество Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.

Происшествия СК возбудил дело после наезда Mercedes на курсанта МЧС в Воронеже Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении водителя Mercedes, сбившего в Воронеже курсанта МЧС.

Политика Захарова прокомментировала билборды Порошенко с Путиным Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook билборды, на которых президент Украины Пётр Порошенко изображён вместе с российским лидером Владимиром Путиным.

Происшествия Абызова перевели в двухместную камеру с холодильником и телевизором В скором времени члены ОНК посетят экс-министра и проверят условия его пребывания в СИЗО Экс-министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов переведен в двухместную камеру в следственном изоляторе "Лефортово", передает "Интерфакс".

Происшествия Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил десятикилометровый столб пепла Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до десяти тысяч метров над уровнем моря, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

Кино Церемония прощания с режиссером Георгием Данелия проходит в Доме кино Interfax-Russia.ru - Церемония прощания с режиссером, народным артистом СССР Георгием Данелия началась в Доме кино в Москве.

Авто Грузовые Ford Transit уже появились в каршеринге «Яндекс.Драйв» Автопарк крупнейшего в России оператора каршеринга «Яндекс.Драйв» пополнился грузовыми фургонами Ford Transit.

Политика Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕ Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.

Политика Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом На вопрос, значит ли такая дипломатическая позиция, что в некоторых случаях власти США допускают оккупацию территорий других стран во время военных действий, госсекретарь США ответил, что «это лишь вопрос практичной политики».

Политика Лаборатория Касперского накрыла кибершпионов на Ближнем Востоке Эксперты антивирусной компании Лаборатория Касперского раскрыли тайную преступную кампанию в сфере кибершпионажа.

Транспорт Все ограничения движения на юго-востоке Москвы сняты Все ограничения дорожного движения на юго-востоке Москвы, действовавшие с 6 по 10 апреля для обеспечения приоритетного проезда компенсационного транспорта, сняты.

Общество Прощальные метели прогнозируют синоптики на этой неделе Метели прогнозируются на севере Сибири. В среду - на Таймыре, а в четверг - в Туруханском районе.