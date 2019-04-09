Финансы
Минэкономразвития скорректировало прогноз курса рубля на 2019 годТАСС вчера в 11:34
Министерство экономического развития РФ повысило прогноз по курсу рубля с 66 рублей за доллар, о которых ранее говорил гдава ведомства Максим Орешкин, до 65,1 рубля за доллар.
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Обновлено вчера в 22:47
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Происшествия
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В скором времени члены ОНК посетят экс-министра и проверят условия его пребывания в СИЗО Экс-министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов переведен в двухместную камеру в следственном изоляторе "Лефортово", передает "Интерфакс".
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Шоу-бизнес
Филипп Киркоров объяснил отсутствие Пугачевой на концерте в ее честь
Одним из артистов, выступивших на мероприятии, стал бывший муж Пугачевой Филипп Киркоров.
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Происшествия
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил десятикилометровый столб пепла
Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до десяти тысяч метров над уровнем моря, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
Обновлено в 00:09
Транспорт
БТР припарковался на тротуаре в Советском районе
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Interfax-Russia.ru - Церемония прощания с режиссером, народным артистом СССР Георгием Данелия началась в Доме кино в Москве.
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Авто
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Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом
На вопрос, значит ли такая дипломатическая позиция, что в некоторых случаях власти США допускают оккупацию территорий других стран во время военных действий, госсекретарь США ответил, что «это лишь вопрос практичной политики».
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