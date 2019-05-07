Экономика
Минэкономразвития прогнозирует снижение годовой инфляции до 5% в маеВедомости вчера в 10:03
Минэкономразвития прогнозирует, что по итогам мая инфляция сохранится на уровне 0,3%, а в годовом исчислении снизится до 5,0–5,1%, говорится в материалах министерства. В апреле рост цен составил 0,29%, в годовом выражении снизился до 5,17%, посчитало Минэкономразвития.
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Звезда «Черной пантеры» сыграет первого чернокожего самурая
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Авто
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Селин предложила ей сыграть главную роль в байопике о своей жизни под рабочим названием «Сила любви» – фильме-мюзикле с бюджетом 23 миллиона долларов, который расскажет о творчестве и семейной жизни Селин Дион.
Обновлено вчера в 10:55
Футбол
Неймар и Дракслер едва не подрались в раздевалке
Игроки «ПСЖ», немецкий полузащитник Юлиан Дракслер и бразильский нападающий Неймар, едва не подрались после гостевого матча 34-го тура чемпионата Франции с «Монпелье», в котором парижский клуб потерпел поражение со счётом 2:3. Об этом сообщает Lance со ссылкой на Le Parisien.
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Хоккей
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Сент-Луис нанес поражение Далласу (2:1 2OT) в седьмом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.
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Режиссер Антон Яковлев прокомментировал РБК слова актрисы Настасьи Самбурской о том, что она покидает Театр на Малой Бронной из-за разногласий с ним.
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Политика
В МИД потребовали разрешить России участвовать в выборах генсека СЕ
Глава департамента общеевропейского сотрудничества российского МИДа Андрей Келин заявил, что Россия требует разрешения на участие делегации страны в выборах генерального секретаря Совета Европы (СЕ).
Обновлено в 04:31
Общество
Названа опасность полоскания рта после чистки зубов
Шотландскими медиками названа опасность полоскания ротовой полости после чистки зубов.
Обновлено 06 мая в 12:10
Происшествия
В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари
В московском аэропорту Шереметьево произошел еще один инцидент с Sukhoi Superjet 100 — пассажиров рейса Москва — Рига пересадили с лайнера SSJ-100 компании "Аэрофлот" после того, как в салоне самолета якобы появился запах гари.
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Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
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Обновлено в 04:58
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Сергей Семак: «Два дня порадовались – надо дальше работать»
Два дня порадовались – надо дальше работать.
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Общество
Зюганов ответил Чижовой, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда
Ранее писательница Елена Чижова заявила, что лидер СССР ненавидел Ленинград и помог Гитлеру уничтожить город.
Обновлено вчера в 09:08
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Дочь Халдея рассказала о создании снимка «Знамя Победы над рейхстагом»
Анна Халдей, дочь советского военного фотокорреспондента Евгения Халдея, рассказала о создании легендарного фото «Знамя Победы над рейхстагом», на котором бойцы Красной Армии водружают советский флаг над главным символом гитлеровской Германии.
Обновлено в 04:04
Происшествия
В Подмосковье задержали предполагаемых похитителей сына бизнесмена
По данным следствия, подозреваемые 6 мая заманили 32-летнего сына предпринимателя в недостроенное здание в поселке Измайлово Ленинского района, избили его и вывезли в Люберецкий район, где удерживали в квартире, требуя от родственников мужчины заплатить выкуп в 20 млн рублей.
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Авто
BMW отказывается от 3-Series Gran Turismo
Как ранее стало известно, несмотря на то, что 3-Series Gran Turismo пользуется популярностью на мировых автомобильных рынках, руководство компании приняло решение, что для снижения экономических потерь отказ от модели будет наиболее рациональным.
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Космос
Экипаж корабля «Союз МС-11» вернется на Землю в конце июня
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Авто
Опубликованы снимки нового внедорожника Lexus GX
Американские журналисты опубликовали новую порцию шпионских снимков Lexus GX.
Обновлено вчера в 13:31
Шоу-бизнес
Ушла за Началовой: скоропостижно скончалась журналист Исаева
Бильд-редактор популярных изданий Ирина Исаева скоропостижно скончалась после отрыва тромба, сообщает портал "Дни.ру".
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Политика
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