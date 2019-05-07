Экономика
Минэкономразвития прогнозирует снижение годовой инфляции до 5% в маеВедомости 10:03
Минэкономразвития прогнозирует, что по итогам мая инфляция сохранится на уровне 0,3%, а в годовом исчислении снизится до 5,0–5,1%, говорится в материалах министерства. В апреле рост цен составил 0,29%, в годовом выражении снизился до 5,17%, посчитало Минэкономразвития.
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