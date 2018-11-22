Энергетика

Минэкономразвития прогнозирует снижение цены на нефть до $50
Газета.Ru
09:08

Минэкономразвития ожидает к 2025-2030 годам снижения цен на нефть до $50 за баррель, заявил глава ведомства Максим Орешкин. В среднегодовой прогноз до 2024 года заложены куда более оптимистичные показатели.
Газета.Ru09:08
Максим Орешкин
Мы ожидаем довольно серьезного снижения и довольно низкий уровень цен на основные сырьевые товары в долгосрочной перспективе. По нашим оценкам, к 2025-2030 году цены будут находиться на уровне примерно 50 долларов за баррель и дальше сохраняться на этом уровне в реальном выражении.
— Максим Орешкин, российский политикПРАЙМ 05:54

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Минэкономразвития прогнозирует снижение цены на нефть до $50

Газета.Ru09:08

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Максим Орешкин
Российский политик
Российский политик, экономист. Министр экономического развития Российской Федерации с 30 ноября 2016 года.
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