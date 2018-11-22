Мы ожидаем довольно серьезного снижения и довольно низкий уровень цен на основные сырьевые товары в долгосрочной перспективе. По нашим оценкам, к 2025-2030 году цены будут находиться на уровне примерно 50 долларов за баррель и дальше сохраняться на этом уровне в реальном выражении.

Минэкономразвития ожидает к 2025-2030 годам снижения цен на нефть до $50 за баррель, заявил глава ведомства Максим Орешкин. В среднегодовой прогноз до 2024 года заложены куда более оптимистичные показатели.

Энергетика Энергетика Дизтопливо в России за неделю подорожало на рубль Ранее Росстат сообщал, что цены на дизельное топливо резко замедлили рост - за неделю с 5 по 11 ноября 2018 года дизтопливо подорожало на 3 копейки (с 29 октября по 4 ноября - на 15 копеек), до 45,29 рубля за 1 л.

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Энергетика Энергетика В Саратовской области открыты семь месторождений нефти и газа В Саратовской области с начала 2018 года были открыты семь месторождений нефти и газа.

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Энергетика Энергетика Программу газификации Красноярского края могут утвердить до конца года Правительство Красноярского края до конца года рассмотрит программу газификации региона, рассчитанную на пять лет.

Энергетика Энергетика Дойдет до сорока: нефть приготовилась к новому обвалу Нынешний обвал нефтяных котировок стал вторым за неделю.

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Энергетика Энергетика OMV сообщила об открытии газового месторождения в Румынии OMV Petrom, румынская "дочка" австрийской компании OMV, сообщила об открытии газового месторождения на юго-западе Румынии, следует из сообщения компании.

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