Экономика

Минэкономразвития прогнозирует рост реальных доходов россиянТАСС вчера в 09:11

Реальные располагаемые доходы населения РФ в 2019 году вырастут на 1% и продолжат расти, говорится в материалах Минэкономразвития "Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".
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Минэкономразвития: Реальные доходы россиян вырастут

Российская газетавчера в 10:58

Минэкономразвития дало прогноз по снижению бедности

Rambler News Serviceвчера в 09:05

Минэкономики опубликовало прогноз развития России до 2022 года

Коммерсантъвчера в 10:39

В Минэкономразвитии рассказали о росте зарплат жителей России в текущем году

Комсомольская правдавчера в 10:25

К 2024 году заживем. Минэкономразвития прогнозирует рост реальных доходов россиян

Фонтанка.Рувчера в 10:25

Минэкономразвития прогнозирует рост реальных доходов россиян

ТАССвчера в 09:11

Доходам россиян предсказали рост

Lenta.ruвчера в 10:46
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Политика

Порошенко заявил о намерении снова стать президентом Украины

Обновлено вчера в 12:40
Политика

Бронепоезд Ким Чен Ына в среду прибудет во Владивосток

Обновлено вчера в 23:26
Происшествия

Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве

В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено вчера в 06:58
Авто

Объявлены цены и комплектации нового Kia Soul для России

Новый KIA Soul предложат в России с двумя бензиновыми «атмосферниками»: 1,6-литровым 123-сильным MPI, работающим в паре с «механикой» или «автоматом», и 2,0-литровым 150-сильным мотором, доступным только с автоматической коробкой передач.
Обновлено вчера в 06:06
Наука

Обнаружены гены, ответственные за развитие шизофрении

В ходе исследования, ученые нашли 104 гена высокого риска, имеющие шанс стать причиной развития шизофрении.
Обновлено вчера в 09:15
Политика

Президент Грузии осудила стычки в Панкисском ущелье

Обновлено вчера в 09:54
Хоккей

Гол Овечкина не спас «Вашингтон» в матче с «Каролиной»

При счете 3:2 в пользу «Каролины» Овечкину удалось забросить шайбу, однако арбитры ее не засчитали.
Обновлено вчера в 22:20
Политика

В Кремле считают преждевременным поздравлять Зеленского

Обновлено вчера в 08:13
Авто

Lynk & Co получил 238-сильный мотор Volvo

Lynk & Co был создан всего 3 года назад. В настоящий момент фирма выпускает два кроссовера и один седан, ориентированный на рынок Китая.
Обновлено вчера в 06:37
Политика

Зеленский рассказал о первых шагах на посту президента

Телеведущий лидирует во втором туре голосования на пост президента Украины — его конкурент Петр Порошенко уже признал поражение.
Обновлено 21 апреля в 22:20
Армия и оружие

Минобороны России назвало достойной восхищения позицию Турции по С-400

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин в интервью RT прокомментировал позицию Турции по сделке с Россией относительно поставки С-400 на фоне давления со стороны США.
Обновлено вчера в 12:08
Шоу-бизнес

Вандалы осквернили могилу Евгения Осина

Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия

В Ленобласти локализовали крупный пожар на строительных складах

Пожар во Всеволожском районе Ленинградской области локализован, площадь горения уменьшена до 900 квадратных метров, сообщается на сайте МЧС по региону.
Обновлено вчера в 18:00
Интернет

Эксперты назвали самые ненадёжные пароли для интернет-аккаунтов

Британский Национальный центр кибербезопасности провёл исследование и выявил самые ненадёжные пароли пользователей интернет-аккаунтов.
Обновлено вчера в 22:25
Политика

Соратников Порошенко вызвали на допрос по делу о хищениях

Украинская Генеральная прокуратура вызвала на допрос и для вручения подозрений бывшего главу администрации президента (АП) Украины Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-председателя республиканского Нацбанка Валерию Гонтареву.
Обновлено вчера в 07:43
Происшествия

Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейн

В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.
Обновлено вчера в 15:46
Общество

Пес прославился в Сети после реакции на подарок

Собака прославилась в Сети после реакции на подарок.
Обновлено вчера в 21:36
Хоккей

Канадский хоккеист вспомнил о 30 днях ужаса в России

Бывший вратарь омского «Авангарда» Байрон Дафо в подкасте Spittin’ Chiclets вспомнил о выступлении в России.
Обновлено вчера в 23:21
Игры

В Kingdom Hearts 3 появится повышенная сложность

Обновлено вчера в 14:18
Политика

МИД Японии не стал заявлять о принадлежности Курил стране

Практически все жители Курил выступили против передачи Японии четырех южных островов Курильской гряды.
Обновлено вчера в 22:48
Наука

В США предложена модель, объясняющая смену климатических периодов

Согласно информации, полученной в ходе геологических изысканий, наша планета за период в миллиард лет полностью замерзала гораздо реже, чем это предполагается согласно предложенной модели.
Обновлено вчера в 02:24
Общество

Дикие тигр и леопард в Приморье впервые попали на видео

По последним данным «Земли леопарда», на территории парка проживают 91 взрослый леопард и 22 их детеныша и 30 амурских тигров с 9 тигрятами.
Обновлено вчера в 23:49
Экономика

Вступили в силу новые правила для транспортного налога

С 15 апреля не нужно платить налог за: автомобили, находящиеся в розыске, транспорт, розыск которого прекращен, с месяца начала розыска до месяца возврата транспортного средства владельцу/ Будьте внимательны: факт угона автомобиля и его возврата нужно подтвердить документами.
Обновлено вчера в 09:27
Транспорт

Дорожники Петербурга вышли на ночную уборку дорог и улиц города

Обновлено вчера в 17:29
Гаджеты

Эксперт объяснил, почему не стоит заряжать смартфон до 100%

Руководитель экспертного портала по технике Mail.ru Hi-Tech Дмитрий Рябинин объяснил, что зарядка мобильного телефона до 100% сокращает срок службы аккумулятора, также как и полная разрядка устройства.
Обновлено вчера в 20:57
Экономика

В мае пенсионерам пересчитают социальную доплату к пенсии

В Пенсионном фонде России пояснили, что ранее размер социальной доплаты к пенсии определялся с учетом проводимых индексаций пенсий и ежемесячной денежной выплаты.
Обновлено вчера в 01:11
Экономика

СМИ объяснили покупку сети «О’Кей» интересами СП Сбербанка и «Яндекса»

Два источника «Коммерсанта» в инвестиционных кругах рассказали о том, что Сбербанк может профинансировать покупку части бизнеса «О’Кей» для своего совместного предприятия с «Яндексом» на базе «Яндекс.Маркета».
Обновлено вчера в 21:19
Политика

Закупку оборудования из РФ для нацпроектов сделают обязательной

Вице-премьер Дмитрий Козак поручил Минпромторгу изучить введение требования закупать для национальных проектов оборудование только из России, заявил его представитель Илья Джус.
Обновлено вчера в 16:47
Армия и оружие

Центр спецопераций ВС Украины проводит учения по захвату судов

«В открытом море в составе абордажных групп проводим обучение по захвату судов в рамках тренировок VBSS (visit, board, search and seizure)», — говорится в сообщении на странице центра в социальной сети Facebook.
Обновлено вчера в 21:59
Политика

В команде Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе

Апаршин отметил, что также будут наказаны те, кто виновен в "сдаче" Крыма России.
Обновлено вчера в 23:38
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