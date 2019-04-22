Экономика

Минэкономразвития прогнозирует рост реальных доходов россиянТАСС 09:11

Реальные располагаемые доходы населения РФ в 2019 году вырастут на 1% и продолжат расти, говорится в материалах Минэкономразвития "Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".
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Минэкономики не ждет радикальных изменений структуры экономики до 2024 года

Коммерсантъ18:17

Минэкономразвития: Реальные доходы россиян вырастут

Российская газета10:58

Минэкономразвития прогнозирует рост реальных доходов россиян

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Минэкономразвития дало прогноз по снижению бедности

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Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейн

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Мавзолей Ленина будет закрыт для посетителей с 23 апреля до 13 мая в связи с подготовкой к проведению праздничных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы, которые пройдут в Московском Кремле и на прилегающей к нему территории.
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На совещании были поставлены задачи — сформировать земельные участки для строительства АГНКС в восьми муниципальных образованиях, а также обустроить площадки для передвижных автомобильных газовых заправщиков (ПАГЗ) в пяти районах.
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Член Совета Федерации Елена Мизулина заявила, что большое количество прав ограничивает свободу человека.
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По слухам, консоль Microsoft нового поколения превзойдёт Sony PS5

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Бывший президент Украины Леонид Кравчук посоветовал лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить государственную политику в отношении Крыма.
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Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
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Пожар на складах в Ленинградской области локализован

В Ленинградской области пожарным удалось локализовать возгорание на двух складах в промзоне посёлка имени Свердлова.
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В петербургский суд передали дело об избиении школьника за педофилию

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